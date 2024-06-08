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Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО

Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО - 08.06.2024 Украина.ру

Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО

Провокации Эстонии с целью столкнуть Россию и Североатлантический альянс в военном конфликте плохо кончатся для самой прибалтийской страны, полагает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-08T06:01

2024-06-08T06:01

2024-06-08T06:01

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Эстония играет ключевую роль в разговорах о ситуации с Калининградской областью, сказал эксперт. Такой вывод, пояснил он, можно сделать исходя из заявлений Таллина, который на пару с Финляндией угрожает перекрыть Финский залив и лишить Санкт-Петербург выхода в Балтику. В этом случае Калининград лишится связи с Россией.Стратегически Эстонии такой расклад не выгоден, так как это casus belli - законный повод к объявлению войны, отметил Носович.Единственный плюс для Таллина в такой ситуации - привлечь к себе лишнее внимание, добавил собеседник издания.О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эстония, россия, нато, александр носович, калининград