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Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО
Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО - 08.06.2024 Украина.ру
Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО
Провокации Эстонии с целью столкнуть Россию и Североатлантический альянс в военном конфликте плохо кончатся для самой прибалтийской страны, полагает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-08T06:01
2024-06-08T06:01
2024-06-08T06:01
новости
эстония
россия
нато
александр носович
калининград
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Эстония играет ключевую роль в разговорах о ситуации с Калининградской областью, сказал эксперт. Такой вывод, пояснил он, можно сделать исходя из заявлений Таллина, который на пару с Финляндией угрожает перекрыть Финский залив и лишить Санкт-Петербург выхода в Балтику. В этом случае Калининград лишится связи с Россией.Стратегически Эстонии такой расклад не выгоден, так как это casus belli - законный повод к объявлению войны, отметил Носович.Единственный плюс для Таллина в такой ситуации - привлечь к себе лишнее внимание, добавил собеседник издания.О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, россия, нато, александр носович, калининград
Новости, Эстония, Россия, НАТО, Александр Носович, Калининград
Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО
Провокации Эстонии с целью столкнуть Россию и Североатлантический альянс в военном конфликте плохо кончатся для самой прибалтийской страны, полагает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эстония играет ключевую роль в разговорах о ситуации с Калининградской областью, сказал эксперт.
Такой вывод, пояснил он, можно сделать исходя из заявлений Таллина, который на пару с Финляндией угрожает перекрыть Финский залив и лишить Санкт-Петербург выхода в Балтику. В этом случае Калининград лишится связи с Россией.
Стратегически Эстонии такой расклад не выгоден, так как это casus belli - законный повод к объявлению войны, отметил Носович.
"Даже если Таллин добьется своей сверхзадачи – спровоцирует войну России и НАТО, территория Эстонии во время этой войны будет разрушена первой. Кто бы ни одержал победу в этой войне, в Эстонии не останется людей, которые могли бы порадоваться, что НАТО победило, а Россия проиграла", - заявил он.
Единственный плюс для Таллина в такой ситуации - привлечь к себе лишнее внимание, добавил собеседник издания.
О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
в издании Украина.ру