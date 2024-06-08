Почему Запад до сих пор не на поле боя, или при чем тут родовая травма: волонтер объяснил - 08.06.2024 Украина.ру
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Почему Запад до сих пор не на поле боя, или при чем тут родовая травма: волонтер объяснил
Почему Запад до сих пор не на поле боя, или при чем тут родовая травма: волонтер объяснил - 08.06.2024 Украина.ру
Почему Запад до сих пор не на поле боя, или при чем тут родовая травма: волонтер объяснил
Что удерживает страны НАТО от ввода своего контингента на Украину? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный волонтер Роман Алехин
2024-06-08T04:16
2024-06-08T04:16
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Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. А пока главный заводила этой программы - Польша - набирается военных сил, США готовят первый шаг - провокацию от Прибалтики."Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы - в 2025 или в 2026 годах. США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией", - сказал Ищенко.Тем временем, отметил эксперт, Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.Согласен с этим мнением и политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин. Он отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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Почему Запад до сих пор не на поле боя, или при чем тут родовая травма: волонтер объяснил

04:16 08.06.2024
 
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Что удерживает страны НАТО от ввода своего контингента на Украину? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный волонтер Роман Алехин
"Скорее всего, Запад удерживает его родовая рана после Второй мировой войны. Считаю, что немцы не готовы воевать с Россией морально", - сказал собеседник издания в интервью Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. А пока главный заводила этой программы - Польша - набирается военных сил, США готовят первый шаг - провокацию от Прибалтики.
"Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы - в 2025 или в 2026 годах. США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией", - сказал Ищенко.
Тем временем, отметил эксперт, Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.
Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.
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Согласен с этим мнением и политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин. Он отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
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С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
 
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