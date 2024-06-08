https://ukraina.ru/20240608/1055521925.html

Работу по располагам ВСУ надо продолжать: Рожин о судьбе главной "птахи Мадяра"

Работу по располагам ВСУ надо продолжать: Рожин о судьбе главной "птахи Мадяра" - 08.06.2024 Украина.ру

Работу по располагам ВСУ надо продолжать: Рожин о судьбе главной "птахи Мадяра"

Судьба командира "Птах Мадяра" Роберта Бровди пока неизвестна, но даже, если он ликвидирован, работу по денацификации нельзя сворачивать

2024-06-08T04:30

2024-06-08T04:30

2024-06-08T04:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Не несколько дней назад "Военное обозрение" написало о том, что на фоне харьковского продвижения ВС РФ генштаб ВСУ принял решение перебросить на этот участок фронта 414-й отдельный "элитный" батальон ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты, известный как "Птахи Мадьяра".Издание уточнило, что таким образом украинское командование надеется компенсировать недостаток снарядов, а также артиллерийских систем, потерянных ВСУ под Харьковом."Как сообщают украинские ресурсы, действовать батальон будет под Липцами, в Волчанск решили его не посылать. Контрудар украинских войск на Харьковском направлении имел больше медийный эффект, чем боевой, ВСУ так и не удалось выбить российские войска с занятых позиций, несмотря на переброшенные резервы", - отмечается в публикации "Военного обозрения".Генштаб ВСУ перебросил под Харьков "элитных" "Птах Мадьяра"Спустя пару дней командир "Птах Мадяра" Роберт Бровди записал "мотивационный ролик", где пообещал своему отряду "скорую победу", а в адрес российских бойцов высказался нецензурно.Сразу после появления этого ролика в сети, по расположению "Птах" в селе Липцы Харьковской области был нанесен мощный удар. В результате чего был разрушен отельный комплекс базы, где располагались не менее 300 солдат и наемников.Официальной информации о судьбе самого Бровди пока не появлялось.Командир "Птах Мадяра" пообещал ВСУ "скорую победу" перед ударом ВС РФРоссийские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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