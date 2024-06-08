По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ - 08.06.2024 Украина.ру
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По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ
По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ - 08.06.2024 Украина.ру
По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ
Пригласить лучшие украинские войска приехать в Волчанск или Липцы и там их уничтожить. Скорее всего, именно этот вариант и выбрал российский Генштаб
2024-06-08T06:45
2024-06-08T06:45
новости
ксавье моро
волчанск
россия
москва
вооруженные силы украины
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Он добавил, что Россия не спешит, понимая, что военный перевес все равно на ее стороне, а ВС РФ нужно по максимуму сохранить своих солдат.Срыв "малой победоносной операции" ВСУ и работа ВС РФ в Новоалександровке. Что происходит на фронте 5 июняРоссийские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.По информации российских военкоров, в настоящее время ВС РФ продвигаются к Константиновке, зачищают территории в Старомайорском и Новоалександровке, а также готовят подходы перед наступлением на Карловку западнее Нетайлово.Бои в Волчанксе и Липцах продолжаются, украинское командование пытается перекинуть туда подкрепление, однако линию боевого соприкосновения в пользу ВСУ это не меняет."На Херсонском направлении идут бои в островной зоне, наши войска стараются занять все острова. С мест сообщают о проблемах с достаточным количеством лодок и мощных моторов для них. Противник еще плотнее минирует местность на своем берегу, роет окопы и ходы сообщений. ВС России утюжат позиции врага через Днепр ФАБ с УМПК (модуль для управления авиабомбами. - Ред.)", - отмечает Телеграм-канал "Два майора"."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОВ среду, 5 июня, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. А за пару дней до этого он сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, ксавье моро, волчанск, россия, москва, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Ксавье Моро, Волчанск, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ

06:45 08.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Пригласить лучшие украинские войска приехать в Волчанск или Липцы и там их уничтожить. Скорее всего, именно этот вариант и выбрал российский Генштаб
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.

"Киев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ, потому что в распоряжении ВС РФ есть планирующие бомбы", - отметил Моро в интервью Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году.

Он добавил, что Россия не спешит, понимая, что военный перевес все равно на ее стороне, а ВС РФ нужно по максимуму сохранить своих солдат.
Срыв "малой победоносной операции" ВСУ и работа ВС РФ в Новоалександровке. Что происходит на фронте 5 июня
Российские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
По информации российских военкоров, в настоящее время ВС РФ продвигаются к Константиновке, зачищают территории в Старомайорском и Новоалександровке, а также готовят подходы перед наступлением на Карловку западнее Нетайлово.
Бои в Волчанксе и Липцах продолжаются, украинское командование пытается перекинуть туда подкрепление, однако линию боевого соприкосновения в пользу ВСУ это не меняет.
"На Херсонском направлении идут бои в островной зоне, наши войска стараются занять все острова. С мест сообщают о проблемах с достаточным количеством лодок и мощных моторов для них. Противник еще плотнее минирует местность на своем берегу, роет окопы и ходы сообщений. ВС России утюжат позиции врага через Днепр ФАБ с УМПК (модуль для управления авиабомбами. - Ред.)", - отмечает Телеграм-канал "Два майора".
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
В среду, 5 июня, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. А за пару дней до этого он сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 16:52
Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направленийРоссийские войска беспрерывно атакуют позиции украинских войск, чтобы прорвать их оборону в Харьковской области. Об ожесточенной ситуации, связанной с наступлением ВС РФ, сообщил главком ВСУ Александр Сырский
 
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