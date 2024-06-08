https://ukraina.ru/20240608/1055501080.html

По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ

По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ - 08.06.2024 Украина.ру

По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ

Пригласить лучшие украинские войска приехать в Волчанск или Липцы и там их уничтожить. Скорее всего, именно этот вариант и выбрал российский Генштаб

2024-06-08T06:45

2024-06-08T06:45

2024-06-08T06:45

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украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Он добавил, что Россия не спешит, понимая, что военный перевес все равно на ее стороне, а ВС РФ нужно по максимуму сохранить своих солдат.Срыв "малой победоносной операции" ВСУ и работа ВС РФ в Новоалександровке. Что происходит на фронте 5 июняРоссийские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.По информации российских военкоров, в настоящее время ВС РФ продвигаются к Константиновке, зачищают территории в Старомайорском и Новоалександровке, а также готовят подходы перед наступлением на Карловку западнее Нетайлово.Бои в Волчанксе и Липцах продолжаются, украинское командование пытается перекинуть туда подкрепление, однако линию боевого соприкосновения в пользу ВСУ это не меняет."На Херсонском направлении идут бои в островной зоне, наши войска стараются занять все острова. С мест сообщают о проблемах с достаточным количеством лодок и мощных моторов для них. Противник еще плотнее минирует местность на своем берегу, роет окопы и ходы сообщений. ВС России утюжат позиции врага через Днепр ФАБ с УМПК (модуль для управления авиабомбами. - Ред.)", - отмечает Телеграм-канал "Два майора"."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОВ среду, 5 июня, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. А за пару дней до этого он сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240605/1055499183.html

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новости, ксавье моро, волчанск, россия, москва, вооруженные силы украины, украина.ру