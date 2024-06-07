https://ukraina.ru/20240607/1055544606.html

Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью

Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью - 07.06.2024 Украина.ру

Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о дроноводах ВСУ, о борьбе с... Украина.ру, 07.06.2024

2024-06-07T12:15

2024-06-07T12:15

2024-06-07T12:15

видео

борис рожин

россия

запад

часов яр

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вооруженные силы украины

впк

всу

харьков

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Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о дроноводах ВСУ, о борьбе с ними, а также провёл анализ российской техники, средств противника и западных поставок и разобрал важность летней кампании в зоне СВО и основные задачи и потребности ВС России на сегодняшний день: 00:39 — О дроноводах ВСУ;03:41 — О средствах РЭБ и их применении;06:12 — О техническом превосходстве;08:04 — Об обстановке на Харьковском направлении;11:07 — Об уничтожении украинской техники и опасности западных поставок;13:04 — О потребностях ВС России;15:26 — О решающем бое и важности летней кампании;17:12 — Об основных задачах ВС России на сегодня;19:44 — О заявлениях Запада и их целях.

россия

запад

часов яр

харьков

волчанск

угледар

швейцария

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