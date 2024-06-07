Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью - 07.06.2024 Украина.ру
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Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью
Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью - 07.06.2024 Украина.ру
Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о дроноводах ВСУ, о борьбе с... Украина.ру, 07.06.2024
2024-06-07T12:15
2024-06-07T12:15
видео
борис рожин
россия
запад
часов яр
владимир путин
вооруженные силы украины
впк
всу
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Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о дроноводах ВСУ, о борьбе с ними, а также провёл анализ российской техники, средств противника и западных поставок и разобрал важность летней кампании в зоне СВО и основные задачи и потребности ВС России на сегодняшний день: 00:39 — О дроноводах ВСУ;03:41 — О средствах РЭБ и их применении;06:12 — О техническом превосходстве;08:04 — Об обстановке на Харьковском направлении;11:07 — Об уничтожении украинской техники и опасности западных поставок;13:04 — О потребностях ВС России;15:26 — О решающем бое и важности летней кампании;17:12 — Об основных задачах ВС России на сегодня;19:44 — О заявлениях Запада и их целях.
россия
запад
часов яр
харьков
волчанск
угледар
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Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью

12:15 07.06.2024
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о дроноводах ВСУ, о борьбе с ними, а также провёл анализ российской техники, средств противника и западных поставок и разобрал важность летней кампании в зоне СВО и основные задачи и потребности ВС России на сегодняшний день:

00:39 — О дроноводах ВСУ;
03:41 — О средствах РЭБ и их применении;
06:12 — О техническом превосходстве;
08:04 — Об обстановке на Харьковском направлении;
11:07 — Об уничтожении украинской техники и опасности западных поставок;
13:04 — О потребностях ВС России;
15:26 — О решающем бое и важности летней кампании;
17:12 — Об основных задачах ВС России на сегодня;
19:44 — О заявлениях Запада и их целях.
 
ВидеоБорис РожинРоссияЗападЧасов ЯрВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВПКВСУХарьковдроныБПЛАбеспилотникиРЭБпрезидентПВОволонтерыВолчанскУгледарСВОСпецоперациявойнаВладимир ЗеленскийШвейцариясаммиторужиеHIMARSATACMSStarlinkдоброволецЧВКмобилизация
 
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