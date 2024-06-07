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ВСУ атаковали Луганск: обрушился подъезд, 20 человек пострадали

ВСУ атаковали Луганск: обрушился подъезд, 20 человек пострадали - 07.06.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Луганск: обрушился подъезд, 20 человек пострадали

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску. По предварительным данным, по городу выпустили не менее 6 ракет ATACMS. Очевидцы публикуют кадры последствий в социальных сетях.

2024-06-07T12:13

2024-06-07T12:13

2024-06-07T12:23

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На одной видеозаписи взрыв происходит в воздухе над оживленной улицей и жилыми домами, разлетаются осколки. За ним следует второй взрыв. Люди убегают с остановки в сторону зданий в поиске укрытий. Одна пожилая женщина спотыкается, падает и тут же встает на ноги. На другой видеозаписи очевидец показывает верхние этажи многоэтажного жилого дома. "Только что прилетело в этот дом", говорит мужской голос за кадром. На еще одной записи пострадавшему обычные люди оказывают первую медицинскую помощь. Он лежит на асфальте, вокруг разбросаны осколки. Судя по фотографиям очевидцев, одна ракета попала в пятиэтажный кирпичный дом. Целый подъезд с пятого по первый этаж обвалился. На месте работают спасатели. По неподтвержденной информации, здесь погибли трое человек. В результате обстрела пострадали 20 человек, в том числе 8-летний ребенок, сообщили в ЛуганскИнфоЦентре (ЛИЦ), ссылаясь на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.Горожане сообщают о перебоях мобильной связи. Глава Минцифры ЛНР Андрей Ершов объяснил это перегрузкой сети. "Байден санкционировал разрешение использовать украинским боевикам американское дальнобойное вооружение по российским территориям. Луганск наглядный пример их использования - удар по жилому спальному кварталу мирного города находящемуся более чем за сто км от линии боевого соприкосновения", - прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.8 мая ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS. Обстрелами гражданских объектов Украина компенсирует поражение на всех фронтах, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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