"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы - 07.06.2024 Украина.ру
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"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы
"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы - 07.06.2024 Украина.ру
"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы
Журналисты британской газеты The Guardian посетили Киев и понаблюдали за работой сотрудников украинских военкоматов.
2024-06-07T11:13
2024-06-07T11:13
новости
украина
киев
владимир зеленский
the guardian
госпогранслужба
мобилизация
военком
военкомат
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В сопровождении двух военкомов - Павла Пимахова и Юрия Пихоты - британские журналисты прогулялись по Святошинскому району Киева. До начала специальной военной операции Пимахов продавал подержанные автомобили, а Пихота работал на стройке в Израиле, после чего вернулся на Украину. Получив ранения на фронте, оба перешли на работу в военкомат."Я не осуждаю людей, которые уклоняются от призыва, но я чувствую себя оскорбленным", - рассказал Пимахов.Он добавил, что ему и другим приходилось стоять в длинных очередях, желая записаться добровольцами, "а эти ребята делают все, чтобы избежать службы. Все отважные люди уже записались добровольцами", - считает военком.Пимахову и Пихоте удалось вручить десять повесток мужчинам.Журналисты отмечают, что военкомы часто слышат подобные оскорбления, это "символизируют болезненные социальные разногласия, возникшие в результате мобилизационной кампании".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Накануне в Сети появилось видео, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, владимир зеленский, the guardian, госпогранслужба, мобилизация, военком, военкомат
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, The Guardian, Госпогранслужба, мобилизация, военком, военкомат

"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы

11:13 07.06.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Журналисты британской газеты The Guardian посетили Киев и понаблюдали за работой сотрудников украинских военкоматов.
В сопровождении двух военкомов - Павла Пимахова и Юрия Пихоты - британские журналисты прогулялись по Святошинскому району Киева.
До начала специальной военной операции Пимахов продавал подержанные автомобили, а Пихота работал на стройке в Израиле, после чего вернулся на Украину. Получив ранения на фронте, оба перешли на работу в военкомат.
"Я не осуждаю людей, которые уклоняются от призыва, но я чувствую себя оскорбленным", - рассказал Пимахов.
Он добавил, что ему и другим приходилось стоять в длинных очередях, желая записаться добровольцами, "а эти ребята делают все, чтобы избежать службы. Все отважные люди уже записались добровольцами", - считает военком.
Пимахову и Пихоте удалось вручить десять повесток мужчинам.

"Пока Пимахов и Пихота раздавали повестки курьерам, мимо проходила пожилая дама и прошипела в их адрес: «Вы нашли еще одну жертву? Подонок, почему сам не на фронте?»", - говорится в материале The Guardian.

Журналисты отмечают, что военкомы часто слышат подобные оскорбления, это "символизируют болезненные социальные разногласия, возникшие в результате мобилизационной кампании".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Накануне в Сети появилось видео, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.
Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.
Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийThe GuardianГоспогранслужбамобилизациявоенкомвоенкомат
 
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