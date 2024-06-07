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"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы
"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы - 07.06.2024 Украина.ру
"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы
Журналисты британской газеты The Guardian посетили Киев и понаблюдали за работой сотрудников украинских военкоматов.
2024-06-07T11:13
2024-06-07T11:13
2024-06-07T11:13
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the guardian
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военком
военкомат
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В сопровождении двух военкомов - Павла Пимахова и Юрия Пихоты - британские журналисты прогулялись по Святошинскому району Киева. До начала специальной военной операции Пимахов продавал подержанные автомобили, а Пихота работал на стройке в Израиле, после чего вернулся на Украину. Получив ранения на фронте, оба перешли на работу в военкомат."Я не осуждаю людей, которые уклоняются от призыва, но я чувствую себя оскорбленным", - рассказал Пимахов.Он добавил, что ему и другим приходилось стоять в длинных очередях, желая записаться добровольцами, "а эти ребята делают все, чтобы избежать службы. Все отважные люди уже записались добровольцами", - считает военком.Пимахову и Пихоте удалось вручить десять повесток мужчинам.Журналисты отмечают, что военкомы часто слышат подобные оскорбления, это "символизируют болезненные социальные разногласия, возникшие в результате мобилизационной кампании".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Накануне в Сети появилось видео, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, киев, владимир зеленский, the guardian, госпогранслужба, мобилизация, военком, военкомат
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, The Guardian, Госпогранслужба, мобилизация, военком, военкомат
"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы
Журналисты британской газеты The Guardian посетили Киев и понаблюдали за работой сотрудников украинских военкоматов.
В сопровождении двух военкомов - Павла Пимахова и Юрия Пихоты - британские журналисты прогулялись по Святошинскому району Киева.
До начала специальной военной операции Пимахов продавал подержанные автомобили, а Пихота работал на стройке в Израиле, после чего вернулся на Украину. Получив ранения на фронте, оба перешли на работу в военкомат.
"Я не осуждаю людей, которые уклоняются от призыва, но я чувствую себя оскорбленным", - рассказал Пимахов.
Он добавил, что ему и другим приходилось стоять в длинных очередях, желая записаться добровольцами, "а эти ребята делают все, чтобы избежать службы. Все отважные люди уже записались добровольцами", - считает военком.
Пимахову и Пихоте удалось вручить десять повесток мужчинам.
"Пока Пимахов и Пихота раздавали повестки курьерам, мимо проходила пожилая дама и прошипела в их адрес: «Вы нашли еще одну жертву? Подонок, почему сам не на фронте?»", - говорится в материале The Guardian.
Журналисты отмечают, что военкомы часто слышат подобные оскорбления, это "символизируют болезненные социальные разногласия, возникшие в результате мобилизационной кампании".
Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Накануне в Сети появилось видео
, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.
Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила
, что там утонуло уже почти 45 мужчин.
Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского
на сайте Украина.ру