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"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы

"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы - 07.06.2024 Украина.ру

"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы

Журналисты британской газеты The Guardian посетили Киев и понаблюдали за работой сотрудников украинских военкоматов.

2024-06-07T11:13

2024-06-07T11:13

2024-06-07T11:13

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военком

военкомат

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В сопровождении двух военкомов - Павла Пимахова и Юрия Пихоты - британские журналисты прогулялись по Святошинскому району Киева. До начала специальной военной операции Пимахов продавал подержанные автомобили, а Пихота работал на стройке в Израиле, после чего вернулся на Украину. Получив ранения на фронте, оба перешли на работу в военкомат."Я не осуждаю людей, которые уклоняются от призыва, но я чувствую себя оскорбленным", - рассказал Пимахов.Он добавил, что ему и другим приходилось стоять в длинных очередях, желая записаться добровольцами, "а эти ребята делают все, чтобы избежать службы. Все отважные люди уже записались добровольцами", - считает военком.Пимахову и Пихоте удалось вручить десять повесток мужчинам.Журналисты отмечают, что военкомы часто слышат подобные оскорбления, это "символизируют болезненные социальные разногласия, возникшие в результате мобилизационной кампании".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Накануне в Сети появилось видео, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру

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новости, украина, киев, владимир зеленский, the guardian, госпогранслужба, мобилизация, военком, военкомат