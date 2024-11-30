Если Зеленский соберет "грязную бомбу", то обозлит и Россию, и своих начальников — Ющук - 30.11.2024 Украина.ру
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Если Зеленский соберет "грязную бомбу", то обозлит и Россию, и своих начальников — Ющук
Если Зеленский соберет "грязную бомбу", то обозлит и Россию, и своих начальников — Ющук - 30.11.2024 Украина.ру
Если Зеленский соберет "грязную бомбу", то обозлит и Россию, и своих начальников — Ющук
В таком поступке со стороны [Владимира] Зеленского нет никакого смысла. Он сможет лишь оставить пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Ему невыгодно это делать
2024-11-30T06:40
2024-11-30T06:40
новости
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европа
владимир зеленский
владимир путин
нато
ядерное оружие
ядерная доктрина
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.По его словам, принять решение по поводу каких-либо действий против России Владимир Зеленский самостоятельно не может.Далее эксперт обратил внимание на такой вариант развития событий, как создание "грязной бомбы".“В чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать”, — заключил Ющук.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный напомнил, что раньше Запад говорил: Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть, добавил эксперт.“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — подчеркнул Подлесный.Подробнее об этом — в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на землеПосле удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину
https://ukraina.ru/20241125/1059188603.html
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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, нато, ядерное оружие, ядерная доктрина, детали
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Ядерное оружие, ядерная доктрина, детали

Если Зеленский соберет "грязную бомбу", то обозлит и Россию, и своих начальников — Ющук

06:40 30.11.2024
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
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В таком поступке со стороны [Владимира] Зеленского нет никакого смысла. Он сможет лишь оставить пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Ему невыгодно это делать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.
По его словам, принять решение по поводу каких-либо действий против России Владимир Зеленский самостоятельно не может.
“Если он предпримет какие-то резкие действия, которые ему не санкционировали, то может сильно обидеть своих начальников. А они могут наказать так, что его не станет. Поэтому вряд ли Зеленский сам по себе будет творить выраженные безобразия. А что ему разрешат или попросят сделать, сложно сказать”, — поделился своими мыслями Ющук.
Далее эксперт обратил внимание на такой вариант развития событий, как создание "грязной бомбы".
“В чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать”, — заключил Ющук.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный напомнил, что раньше Запад говорил: Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть, добавил эксперт.
“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — подчеркнул Подлесный.
Подробнее об этом — в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.
О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Полный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЯдерное оружиеядерная доктринадетали
 
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