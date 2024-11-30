Если Зеленский соберет "грязную бомбу", то обозлит и Россию, и своих начальников — Ющук
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
В таком поступке со стороны [Владимира] Зеленского нет никакого смысла. Он сможет лишь оставить пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Ему невыгодно это делать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.
По его словам, принять решение по поводу каких-либо действий против России Владимир Зеленский самостоятельно не может.
“Если он предпримет какие-то резкие действия, которые ему не санкционировали, то может сильно обидеть своих начальников. А они могут наказать так, что его не станет. Поэтому вряд ли Зеленский сам по себе будет творить выраженные безобразия. А что ему разрешат или попросят сделать, сложно сказать”, — поделился своими мыслями Ющук.
Далее эксперт обратил внимание на такой вариант развития событий, как создание "грязной бомбы".
“В чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать”, — заключил Ющук.
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“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — подчеркнул Подлесный.
Подробнее об этом — в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
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О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
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Полный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину