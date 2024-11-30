https://ukraina.ru/20241130/1059233082.html

Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский

Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский - 30.11.2024 Украина.ру

Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский

То, что война на Украине спровоцирована и ведется Америкой действительно говорили многие известные эксперты в США и Европе, но раньше СМИ не пропускали такие "жесткие" обвинения в сторону Запада

2024-11-30T06:20

2024-11-30T06:20

2024-11-30T06:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, заявления, которые опубликовала газета The Washington Times, звучат не впервые, но в США к ним не привыкли: это что-то свежее. Он добавил, что в настоящее время влияние соцсетей на общественное мнение постоянно растет, поэтому мэйнстрим (для поддержки своего авторитета) порой пропускает “диссидентские” позиции.Ранее газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием [действующий президент США Джо] “Байден жаждет войны”.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"Полный текст интервью — 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине

https://ukraina.ru/20241126/1059224646.html

сша

украина

европа

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, европа, джо байден, дональд трамп, запад, всу, детали