Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский - 30.11.2024 Украина.ру
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Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский
Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский - 30.11.2024 Украина.ру
Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский
То, что война на Украине спровоцирована и ведется Америкой действительно говорили многие известные эксперты в США и Европе, но раньше СМИ не пропускали такие "жесткие" обвинения в сторону Запада
2024-11-30T06:20
2024-11-30T06:20
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, заявления, которые опубликовала газета The Washington Times, звучат не впервые, но в США к ним не привыкли: это что-то свежее. Он добавил, что в настоящее время влияние соцсетей на общественное мнение постоянно растет, поэтому мэйнстрим (для поддержки своего авторитета) порой пропускает “диссидентские” позиции.Ранее газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием [действующий президент США Джо] “Байден жаждет войны”.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"Полный текст интервью — 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, европа, джо байден, дональд трамп, запад, всу, детали
Новости, США, Украина, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, Запад, ВСУ, детали

Это что-то новое: американцам открыли глаза на то, что США воют телами украинцев — Лозанский

06:20 30.11.2024
 
Командование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины
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То, что война на Украине спровоцирована и ведется Америкой действительно говорили многие известные эксперты в США и Европе, но раньше СМИ не пропускали такие "жесткие" обвинения в сторону Запада
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
По его словам, заявления, которые опубликовала газета The Washington Times, звучат не впервые, но в США к ним не привыкли: это что-то свежее.

"То, что война на Украине спровоцирована и ведется Америкой с помощью коллективного Запада телами украинцев в качестве пушечного мяса, действительно говорили многие известные эксперты в США и Европе. В том числе — Бенджамин Абелоу. <...> Среди тех, кто опубликовал аналогичные или даже более жесткие обвинения в сторону Запада, есть и журналисты, и общественные деятели, и профессора крупнейших американских университетов, а также действующие и бывшие члены Конгресса, отставные сотрудники Госдепа, военные и даже работники разведслужб США", — рассказал Лозанский.

Он добавил, что в настоящее время влияние соцсетей на общественное мнение постоянно растет, поэтому мэйнстрим (для поддержки своего авторитета) порой пропускает “диссидентские” позиции.
Ранее газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием [действующий президент США Джо] “Байден жаждет войны”.
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