Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук - 30.11.2024 Украина.ру
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Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук
Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук - 30.11.2024 Украина.ру
Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук
Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории Запада (а не его "прокси" — Украины), потому что сейчас демонстрация сил России не вызывает у США и Европы тревогу
2024-11-30T05:10
2024-11-30T05:10
новости
украина
россия
европа
владимир путин
владимир зеленский
нато
ядерное оружие
ядерная война
ядерная доктрина
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Рассуждая на тему демонстрации силы России (в виду тактических ядерных учений, пересмотра ядерной доктрины, запуска “Орешника), эксперт заметил, что пока на Запад не прилетают бомбы, они не беспокоятся.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный напомнил, что раньше Запад говорил: Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть, добавил эксперт.“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — подчеркнул Подлесный.Подробнее об этом — в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на землеПосле удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину
https://ukraina.ru/20241126/1059218586.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, нато, ядерное оружие, ядерная война, ядерная доктрина, детали
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная доктрина, детали

Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук

05:10 30.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории Запада (а не его "прокси" — Украины), потому что сейчас демонстрация сил России не вызывает у США и Европы тревогу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.
Рассуждая на тему демонстрации силы России (в виду тактических ядерных учений, пересмотра ядерной доктрины, запуска “Орешника), эксперт заметил, что пока на Запад не прилетают бомбы, они не беспокоятся.
“Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный”, — поделился своими мыслями Ющук.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный напомнил, что раньше Запад говорил: Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть, добавил эксперт.
“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — подчеркнул Подлесный.
Подробнее об этом — в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
26 ноября, 14:44
Без оглядки: решающая стадия войныВойна входит в решающую, самую ожесточённую стадию. Глава СВР Сергей Нарышкин сегодня заявил, что Россия отвергает какое-либо замораживание украинского конфликта, ещё раз подтвердив позицию высшего руководства страны.
После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.
О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Полный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЯдерное оружиеядерная войнаядерная доктринадетали
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске
05:10Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук
04:45Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple
04:30Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США
04:15Американист рассказал о конспирологической теории заговора Трампа и Байдена
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