https://ukraina.ru/20241130/1059232294.html

Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук

Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук - 30.11.2024 Украина.ру

Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук

Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории Запада (а не его "прокси" — Украины), потому что сейчас демонстрация сил России не вызывает у США и Европы тревогу

2024-11-30T05:10

2024-11-30T05:10

2024-11-30T05:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Рассуждая на тему демонстрации силы России (в виду тактических ядерных учений, пересмотра ядерной доктрины, запуска “Орешника), эксперт заметил, что пока на Запад не прилетают бомбы, они не беспокоятся.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный напомнил, что раньше Запад говорил: Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть, добавил эксперт.“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — подчеркнул Подлесный.Подробнее об этом — в интервью Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на землеПосле удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину

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новости, украина, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, нато, ядерное оружие, ядерная война, ядерная доктрина, детали