https://ukraina.ru/20240607/1055540811.html

Два брата на войне. Как нивхи Россию в Украине защищают

Два брата на войне. Как нивхи Россию в Украине защищают - 07.06.2024 Украина.ру

Два брата на войне. Как нивхи Россию в Украине защищают

Евгения Ловгун – поэтесса. Талантливая, оригинальная, самобытная. Когда она напевно или распевно читает свои стихи из книги "Песни Эвении", перед глазами встает бескрайний Север. Точнее -- Дальний Восток с его заснеженными просторами, тундра, суровые холодные моря, слышится бубен шамана, посылающего свои ритмичные сигналы прямо во вселенную.

2024-06-07T12:24

2024-06-07T12:24

2024-06-07T12:49

эксклюзив

россия

украина

стихии

поэзия

сочи

семенов андрей

владимир шаманов

фролов александр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055545353_0:140:640:500_1920x0_80_0_0_5ba37367be94aa0e0bba01bf28a62252.jpg

К Богу. Или к богам в общении с которыми таким, как Евгения и ее народ, не нужны посредники.Евгения сегодня живет в Москве с русским мужем и детьми. Но она – КМНС. То есть представительница коренного малочисленного народа Севера. Она – нивха, как сама смеется перед выступлениями, "прекрасная нивха".Нивхи – это действительно малый народ, численность которого исчисляется четырьмя тысячами человек. Или чуть больше. Они – коренное население Приамурья, острова Сахалин и нескольких соседних островов поменьше.Старое название этого народа – гиляки (на местных наречиях гилэкэ, от гилэ -- "лодка"). Нивхи – прекрасные рыбаки и мореходы. Из-за их умения управляться на море местные народы и пытались завоевать их или ассимилировать. Чтобы перехватить умение жить на воде. Пока никому не удалось – народ живет своей жизнью. Полноценной жизнью современной России.О гиляках писали известные российские путешественники Максим Перфильев, Иван Москвитин, Ерофей Хабаров, Иван Крузенштерн и другие. В честь морских способностей нивхов в русском императорском флоте на рубеже XIX-ХХ веков две канонерские лодки назывались "Гиляк" и "Гиляк II".Как КМНС, нивхи не подлежат мобилизации в армию. Но с началом спецвоенной операции (СВО) России в Украине два брата Евгении из разных ветвей ее рода – Александр и Андрей -- пошли добровольцами в армию и воюют в Украине. Вернее -- воюет Андрей, а Александр погиб в боях.Евгения от братьев узнала, что двигало ее родными при выборе своей солдатской участи. Она написала два рассказа о братьях, воюющих за Россию и Украину, которую они так же искренне любят. Искренние люди – об этом стихотворение Евгении "Я не против тебя", написанное в декабре прошлого года …Александр "Ниндзя"Это Саша. Позывной "Ниндзя". Он мой брат. Мы с ним из одного поселка, из одного народа и из одного довольно сильного нивхского рода. Мой отец и его отец двоюродные братья. Саша пошел на СВО добровольцем.— Привет, Саша! Как ты?— Нормально, только на одно ухо оглох.— Ты в пехоте? Рядовой?— Нет, я в минометном, ефрейтор. Снаряды по 16 кг таскаем.Саше 34 года. Рост 160 см, вес около 55 кг, а может и того меньше. Когда его впервые видят, ругаются, почему ребенка на фронт отправили.Фото: Он и правда похож на мальчишку: лет двенадцати. Маленький, худенький. Но на язычок остер.— Я не терпила. Не собираюсь терпеть насмешки. Я же не виноват, что маленький.— А почему тебя "Ниндзей" прозвали?Достает огромный кривой нож. Я инстинктивно закрываю рот ладонью:— Мамочка дорогая, весомый аргумент, чтобы не дразнить мальчишку.— Меня как увидели с этим тесаком, сразу "Ниндзей" и прозвали.— Часто прилетает?— Сегодня та сторона как взбесилась. Много прилетов было. И в основном кассетными. Шансов спастись от них ничтожно мало. Все мои близкие друзья, братья, трехсотыми ушли, а один, самый близкий, двухсотым. Я один остался.Молчим.— Страшно? — спрашиваю его я.— Уже смирился, — спокойным голосом, а у меня волосы на голове шевелятся. — Я ведь оглох недавно на одно ухо, — продолжает — стоял возле миномета и забыл наушники тактические надеть.— Не боишься не услышать свист мин?— Ну, правое ухо у меня хорошо слышит.— Ты с братом?— Нет, он ссыкун, — смеемся вместе с ним. — Но я его не осуждаю. Сюда надо осознанно идти. Я вот сам пошел, я так решил для себя. Сказал родственникам только перед самым отъездом, но они до последнего не верили мне. А когда увидели, что в автобус сажусь, в шоке были. Но я же решил? Решил. Сказал сделаю, значит, сделал.— Ну ты молоток, Сашка! Я слышала, что брат твой женился недавно. Романтика, любовь и все такое... Ну и тепло под бочком у жены.— Ну, у нас тут тоже тепло. Видишь, — показывает добротную землянку — мы ее знаешь из каких бревен построили? Из вот таких! — разводит руки в стороны и показывает толщину. — И еще вот, печка. Отлично греет, кстати.Показывает маленькую печку, почти игрушечную, размером с планшет. Мне даже сложно представить, что она может обогревать помещение.— Ну да, серьезно...— Да и к тому же я тоже женился. И жена у меня красивее. Но я здесь, а он там.— Ох, Сашок, когда успел-то? — удивляюсь я. — Ты ведь здесь второй год уже, если не ошибаюсь. А уходил-то холостяком.— Когда в отпуск после ранения приезжал, этим летом. Тогда вот и женился. Она ко мне уже два раза приезжала. Вот, на днях опять собирается. Я отговаривал ее, ну, вот опасно здесь, но она меня не слушает. Сына хочет. И я тоже.— Да, оставить сына это важно для мужчины. Он продолжит твой род, твою хорошую генетику. Тебе вот тридцать четыре, а выглядишь максимум на семнадцать. И то с очень большой натяжкой.Саша молчит, и взгляд его серьезен. Сколько же в глазах боли, о которой он не скажет.— Саш, я заметила, ты вот все время оглядываешься по сторонам и слушаешь. Что-то не так?— Так. А вот тихо когда, тогда точно что-то не так. Я и дома все время в небо смотрел, головой во все стороны вертел. А когда квадрокоптер увидел, сразу за деревом спрятался. Ну вот умом понимаю, что это не камикадзе, а поделать с собой ничего не могу... На мой приезд салют пустили, я на землю сразу плашмя упал. Как стоял, так и упал. Девчонки смеялись надо мной, ну да ладно, пусть лучше они смеются, чем боятся. Они меня потом еще в бар повели, а я и музыку теперь долго слушать не могу. Ну, понимаешь, мне надо слышать. Часик посидел, и ушел. Не мое это.— Когда обратно домой едешь?— Как ребята уехавшие вернутся, так сразу и я поеду. Знаешь, некоторые не возвращаются... И я всегда могу уйти по зеленке, как представитель КМНС (коренные малочисленные народы Севера). Но я не собираюсь этого делать и предавать друзей. Мы тут с ними пуд соли съели на всех. И я их никогда не брошу. Они меня любят, талисманом называют.— Получается, Сашка, ты -- сын полка?— Получается так, — и по мальчишечьи улыбается.— Я напишу про тебя! Можно?— Нужно! Передавай всем большой привет!Что-то зашипело, захрипело.— О, радийка заработала. Ну ладно, сестра, я пойду!— Береги себя, Сашка. Это не просьба, это приказ.— Так точно! — весело отвечает отважный мужчина в теле ребенка и уходит в хрипящую темноту…Андрей "Шаман"Это Андрей. Позывной "Шаман". Мотострелковая бригада, старший стрелок. Он тоже мой брат. Наши бабушки родные сестры.Почему Шаман? Такое прозвище было у его отца Анатолия. Тот еще затейник был. Выходил к магазину с гармонью и запевал:Червону руту не шукай вечорами.Ти у мене едина, тiльки ти, повiр!Бо твоя врода - то є чистая вода,То є бистрая вода з синiх гiр.И так он красиво пел, что люди выходя из магазина роняли слезы и монеты в потертую кепку Шамана. За это, а также за тунеядство и мелкое пакостничество Анатолия забирали в милицию. Переступая порог отделения Анатолий напрочь забывал русский язык и отвечал только на нивхском, и не только отвечал, но и песни пел красивым грудным голосом, с надрывом, на чистом нивхском. За что его взашей гнали уже из милиции на улицу, больно шумный. Одним словом, Шаман. Настоящее же его имя не все знали.Андрей, сын Шамана, родился совсем крохотным, сморщенным и синим. Старшая сестра, увидев его через окошко родильного отделения, попросила маму оставить "негра" в роддоме и поскорее возвращаться домой. Но никто, конечно, не прислушался к ее словам. Так что Андрейка вырос жизнерадостным парнишкой. Мы с ним все детство на великах прогоняли. Купались на речке. Изредка дрались, потом дальше играли, как ни в чем не бывало.Андрей всегда весел, даже когда ему невесело. Шутит, смеется. В прошлом году ушел добровольцем на фронт.– Эх, не нашел себе здесь невесту, поеду тогда там поищу! – подбадривал он приунывших родственников.Уехал. Получил автомат и упал под его тяжестью. Весь взвод смеялся:— Вот вояку привезли!Андрейка ростом не сильно вышел: где-то сто шестьдесят сантиметров, худощавый, но жилистый, на земле твердо стоит, хоть и пошатывало его по жизни немало.Наработанные в рыболовстве навыки пришлись очень кстати и на войне: вязание сложных узлов, навыки выживания в непогоду, умение подбодрить человека в тяжелую минуту. Трудности окопной жизни не сильно отличаются от рыбацких, так что освоился на месте Андрей как рыба в воде.На свой день рождения прислал видео из наполовину вырытого и залитого осенними ливнями окопа: изможденное лицо в грязи, на подошвах сапог сорокасантиметровые глиняные наросты, в руках лопата.Страдающим голосом произнес он в камеру: "С днем рождения меня!"После ранения и госпиталя заехал ко мне. Не виделись тыщу лет. Последний раз лет десять назад, может и больше.– Что купить? – крикнул с порога.– Ничего не надо! У меня все есть.Ушел в магазин и притащил кучу пакетов с продуктами, игрушку для моего сына, и маленькую модную сумочку для меня. На мои возмущения ответил, что на проживании в гостинице он сэкономил гораздо больше. Ну, приятно, конечно, чего уж там говорить.Прошел в комнату, лег на постель и на всю громкость включил эти популярные в последнее время соцсети с короткими видюшками.– Андрей, выключи, пожалуйста это. Как вообще этот тик-ток головного мозга смотреть можно?Выключил, включил музыку. – Андрей, выключи музыку. Ну или хотя бы надень наушники.Надел наушники. Ночью встал и ходит, и ходит, и ходит, и ходит.– Слушай, ну хватит шаманить! Давай уже спать иди!– А, ну да, чаю только выпью.– Нет, пей сок, чайник больно шумный.Берет бутылку с соком и пьет из горла.– Это что еще за номер? Возьми стакан!– А-а-а! – схватился за голову брат – Приехал, называется, к родственникам! Видео не смотри, музыку не слушай, по комнате не ходи, чай не пей, из горла не пей!Посмеялись. Чаю все-таки выпили и разошлись спать.Это потом только я узнала, что у контуженных шум в голове стоит, и они вот этими видюшками и музыкой пытаются перекрыть его, и забыться наконец во сне. Андрей оглох на одно ухо…Первый раз его контузило весной. Тогда было оба уха. Быстро поправился и после двухнедельного отпуска вернулся в зону боевых действий. И снова ранение, опять оглох, теперь на одно ухо. Несколько осколков так и остались в голове.Чудом уцелел при миномётном обстреле. Землей закидало. Откопали его ребята: "Жив, чертяка!"– Ничего, врач сказал, слух восстановится.– Дай Бог… Как там, Андрей?– Страшно, Женя, очень страшно. И это невозможно вынуть из головы никакими клещами. На моих глазах столько ребят погибло. Я не буду тебе об этом рассказывать, можно?Молчим. Пьем чай.– Жень, может покажешь город?– Да, конечно, хоть сейчас. А чего ты увидеть хочешь? Красную площадь, музеи может какие, парки?– А аттракционы тут есть? Ну, с горками, каруселями?– Есть, конечно, – удивилась я. – Андрей тебе 44 года! Закрыть гештальт с детскими мечтами хочешь?– Ага...– замялся брат.В тот день мы облазили полгорода. Побывали в дельфинарии, океанариуме, покатались на "чертовом колесе". На горки я уже не пошла, не стала рисковать, постояла внизу, подождала его. Какой же счастливый он вышел! А у меня от его счастья в груди закололо...Рыбак-профессионал, настоящий мастер своего дела, более полжизни рискующий утонуть и пропасть в море! Солдат, рискующий каждый день умереть от обстрелов, мечтает о горках и каруселях, и еще побывать в цирке. Ну чисто ребенок!Два дня гуляли по городу. Потом посадила его на такси и отправила в аэропорт:– Ты уж извини, не могу с тобой поехать, сын маленький. Головой крути во все стороны, там все подробно написано, где что и куда идти. Куда основная масса идет, туда и ты. Если что непонятно, звони.– Ну, головой вертеть я умею.Благополучно доехал до аэропорта, сел в самолет и улетел домой. И понеслись слухи один лучше другого: до дома не доехал, развели на деньги, сбежал из части, бомжует."Где-то наш Андрейка сейчас?" – гадала я, а сегодня утром звонок.– Женя, привет! – кричит в трубку.– Привет, Андрей! Как дела? Ты где сейчас?– В казарме! Под конвоем хожу! Ко мне охранников приставили, сказали, что КМНСников мало осталось! Охранять надо!– Ну ты даешь! – хохочу я в голос – Чем отличился? Кутил? Дрался? Чего натворил, колись!– Ну мы тут с другом отличились немножко! Одни пятерки получили! И кутили, и дрались, и кусались!– А мне говорили, что ты в Сочи, что не хочешь обратно ехать. Что под трибунал пойдешь!– Какие Сочи? Какой трибунал!? Сдурела что ли? Никуда я не сбегал! Еще чего! Где ты все это собираешь? Скоро обратно еду, если не комиссуют, конечно! Верь мне!– Верю.– Вообще, по-дурацки получилось. Лежал в госпитале. Пошел проходить аудионику, мне там врач сказал, чтобы я выключил телефон. Ну, я выключил звук. Сейчас понимаю, надо было совсем его выключить. В госпитале оказывается обход был, а меня на месте не было. Мне врач звонил, звонил, а у меня ж звука нет, да и слышу плохо. Прихожу в больницу, охранник говорит, что меня пускать не велено. Но пропустил поговорить с врачом. Врач сказал, надо было трубку брать и написал в справке: грубое нарушение госпитализации. Лор тоже вот не принимает почему-то. Я прихожу, он обещает позвонить, вызвать меня. Но воз и ныне там. – Так ты сейчас не лечишься?– Не-а. Правое ухо совсем не слышит уже почти. Вот тут на втором ярусе мужик лежит, я его вообще не слышу. Бормочет там что-то бормочет, а что бормочет, непонятно. Приходится подниматься и ухом к нему: "Че, че?"– Ох, Андрей, очень верю, что у тебя все наладится, и слух вернется, и жена найдется хорошая… Ага?– Да все у меня хорошо и было и будет. Веришь?– Верю.А как еще? Наш человек Андрейка. Наш. По-другому и быть не может. Жену, конечно, пусть он сам себе ищет, а вот с возвращением слуха, что-то делать надо. Поможем?Ну да, такой вот он, что поделать. Но он ведь жизнью рисковал! Даже двумя. За нас, между прочим…Я не против тебя Я не против тебя, ты не против меня,Так чего же стоим напротив?У тебя броня, у меня броня,Ты со словом, и я со словом!Отчего же, брат, ты гранату сжавМне под ноги ее бросаешь?Отчего я стою, рукоять обняв?Для чего ты меня убиваешь?Там, за нами земля, Там, за нами поля,Наши избы в огне пылают.Безымянный солдат, над могилою пра-Прадедов наших умирает.Твоя стать сильна, твоя сталь крепка,Твое слово стоит напротивНа широко расставленных ногахРусобрысым и синеоким.Там у наших границ размножилисьСлова – чужестранные, неживые.Наш словарь пришли чужеземцы топтатьНе своими ногами – твоими.А потом возьмутся за нашу матьИ обрежут ей русы косы.Для чего же ты брат убиваешь меня?Я такой же как ты – широкий!Я такой же как ты, весь в отца и мать,За моею спиною братья,Извини, не могу англосаксам отдатьНи аршина земли, ни пяди.Я не против тебя, ты не против меня,Так чего же стали раздором –Неделимые наши родные краяИ славянское крепкое Слово?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240127/1052934775.html

https://ukraina.ru/20240127/1052934775.html

россия

украина

сочи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, россия, украина, стихии, поэзия, сочи, семенов андрей, владимир шаманов, фролов александр