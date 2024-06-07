Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану - 07.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html
Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану
Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану - 07.06.2024 Украина.ру
Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану
Минувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.
2024-06-07T10:58
2024-06-07T10:58
эксклюзив
ближний восток
газа
израиль
сша
ливан
джо байден
оон
сектор газа
эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052477500_0:219:2750:1766_1920x0_80_0_0_2e652d5ac44f715e775fd14979cf947e.jpg
В этом здании размещались палестинские семьи, включая детей и женщин из Рафаха, где развернулась сухопутная операция израильской армии.При этом, уже известно, что для бомбардировки лагеря беженцев, в результате которой погибли по меньшей мере сорок пять человек, использовались боеприпасы американского производства.Этот факт обнародовали для всего мира сами американцы. Телеканал CNN опубликовал видео с места событий, на котором заметны части как минимум двух американских авиабомб GBU-39, с помощью которых убивали абсолютно беззащитное палестинское население. Ведь никакого, даже самого примитивного ПВО у местных жителей просто нет.Улики налицо, а скрыть их просто нельзя – потому что, как сообщается, общий вес сброшенных на Газу боеприпасов уже превысил 70 000 тонн, а подобные удары наносятся практически непрерывно.Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, о том, что за последние дни в больницу Дейр-эль-Балаха, которая является одним из немногих уцелевших медицинских учреждений на территории сектора, было доставлено по меньшей мере 70 тел – в основном женщин и детей, описывая ситуацию как "апокалиптическую".Эти трагические события ознаменовали провал очередного американского плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который был представлен Байденом всего неделю назад. Он предусматривал прекращение огня, освобождение оставшихся заложников, вывод американских солдат из Газы и последующее восстановление полностью разрушенного сектора.Как утверждали в американском Госдепартаменте, условия перемирия были согласованы с Израилем и направлены ХАМАСУ через посредничество Катара.Израильское руководство поначалу действительно озвучило для Белого дома что-то вроде уклончивого согласия – несмотря на то, что условия перемирия вызывали в Тель-Авиве открытое недовольство.Но это была достаточно очевидная хитрость. Беньямин Нетаньяху не хочет идти на открытый конфликт с Байденом – чтобы и дальше получать от него те самые бомбы. Однако вывод израильской армии равносилен для премьер-министра Израиля политическому поражению, с последующим отстранением от руководства страной.Поэтому израильские ястребы перешли в контратаку, сделав ставку на расширение конфликта.Два ультраправых члена израильского кабинета – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич – заявили, что они не примут никаких сделок до уничтожения ХАМАСа. И пообещали выйти из правительства, если оно согласится на предложения Госдепа США.За этими действиями легко читается интерес самого Нетаньяху, который срывает американский план урегулирования чужими руками, используя младших партнеров по коалиции.Вместо перемирия в Газе израильские правые политики предложили активизировать военные действия на севере, против ливанской "Хизбаллы", – то есть, устроить полноценную военную кампанию против Ливана. Для чего в израильскую армию в ближайшее время планируется призвать еще 50 000 резервистов.Требования атаковать Ливан все громче звучат в Израиле последние несколько дней.Сухопутная операция против ливанцев не имеет практически никаких перспектив. Израильская армия в течение семи месяцев не может подавить палестинское ополчение в Газе, а попытки атаковать позиции "Хизбаллы" обернутся для нее гораздо более серьезными и болезненными потерями.Тель-Авив способен избрать другую и более привычную для него стратегию – усилить воздушные атаки ливанских городов и поселков, используя для этого все те же американские бомбы. Но это обернется огромным политическим уроном для США и Евросоюза, которые потеряют остатки былого влияния на Ближнем Востоке."Эй, американское государство, эта кровь также на твоих руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль. Эй, главы государств и правительств Европы, вы также стали партнерами в этом геноциде, этом варварстве, этом вампиризме Израиля. Потому что вы молчали.Они стреляли по больницам, школам, мечетям, а вы молчали. Они расстреляли конвой с гуманитарной помощью – вы молчали. Они расстреливали журналистов, врачей, работников гуманитарных организаций, а вы молчали. В больничных садах находили массовые захоронения, а вы не реагировали", – заявил на днях в одном из своих выступлений турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, озвучив общую позицию жителей этого региона.Впрочем, в США Нетаньяху тоже идет в атаку. Он добился от республиканцев и демократов приглашения выступить на совместной сессии конгресса – несмотря на демарш сенатора Берни Сандерса, который называл израильского премьера "военным преступником", ответственным за "явные и возмутительные нарушения международного права".При этом, издание Politico раскрыло данные, согласно которым, Израиль проводил точечную информационную операцию, направленную на то, чтобы обеспечить поддержку американских законодателей, направленную, по меньшей мере, на 128 конгрессменов. А New York Times пишет о том, что министерство по делам диаспоры Израиля наняло для этого специальную группу политического маркетинга.Такое развитие событий, безусловно, является для Байдена самым плохим сценарием – как во внутренней, так и в во внешней политике.Америка вновь продемонстрировала неспособность к дипломатическому урегулированию ближневосточного кризиса. А действия Израиля вызывают в США растущее неприятие – причем, судя по опросам, его разделяют самые различные категории населения – от студентов до домохозяек.Удар по школе в лагере беженцев неизбежно усилит подобные настроения.Буквально накануне, на встрече с главами мировых информагентств в ходе Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин отметил, что происходящее в Газе похоже на "тотальное уничтожение гражданского населения"."Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов Америки, которые монополизировали израильско-палестинское урегулирование, отодвинули все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос", – сказал Путин.И сейчас, на фоне происходящего, это мнение становится общей позицией стран Глобального Юга.О том как развивается ситуация в зоне ближневосточного конфликта - в материале Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
https://ukraina.ru/20240524/1055263025.html
https://ukraina.ru/20240521/1055193596.html
https://ukraina.ru/20240520/1055182458.html
ближний восток
газа
израиль
сша
ливан
сектор газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052477500_153:0:2597:1833_1920x0_80_0_0_c3cd4abfc5b6f0a5384afeb1f937b94c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ближний восток, газа, израиль, сша, ливан, джо байден, оон, сектор газа, эрдоган
Эксклюзив, Ближний Восток, Газа, Израиль, США, Ливан, Джо Байден, ООН, сектор Газа, Эрдоган

Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану

10:58 07.06.2024
 
© AP / Ariel Schalit
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP / Ariel Schalit
Читать в
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.
В этом здании размещались палестинские семьи, включая детей и женщин из Рафаха, где развернулась сухопутная операция израильской армии.
При этом, уже известно, что для бомбардировки лагеря беженцев, в результате которой погибли по меньшей мере сорок пять человек, использовались боеприпасы американского производства.
Этот факт обнародовали для всего мира сами американцы. Телеканал CNN опубликовал видео с места событий, на котором заметны части как минимум двух американских авиабомб GBU-39, с помощью которых убивали абсолютно беззащитное палестинское население. Ведь никакого, даже самого примитивного ПВО у местных жителей просто нет.
Улики налицо, а скрыть их просто нельзя – потому что, как сообщается, общий вес сброшенных на Газу боеприпасов уже превысил 70 000 тонн, а подобные удары наносятся практически непрерывно.
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 12:08
Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, о том, что за последние дни в больницу Дейр-эль-Балаха, которая является одним из немногих уцелевших медицинских учреждений на территории сектора, было доставлено по меньшей мере 70 тел – в основном женщин и детей, описывая ситуацию как "апокалиптическую".
Эти трагические события ознаменовали провал очередного американского плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который был представлен Байденом всего неделю назад. Он предусматривал прекращение огня, освобождение оставшихся заложников, вывод американских солдат из Газы и последующее восстановление полностью разрушенного сектора.
Как утверждали в американском Госдепартаменте, условия перемирия были согласованы с Израилем и направлены ХАМАСУ через посредничество Катара.
Израильское руководство поначалу действительно озвучило для Белого дома что-то вроде уклончивого согласия – несмотря на то, что условия перемирия вызывали в Тель-Авиве открытое недовольство.
Но это была достаточно очевидная хитрость. Беньямин Нетаньяху не хочет идти на открытый конфликт с Байденом – чтобы и дальше получать от него те самые бомбы. Однако вывод израильской армии равносилен для премьер-министра Израиля политическому поражению, с последующим отстранением от руководства страной.
Поэтому израильские ястребы перешли в контратаку, сделав ставку на расширение конфликта.
Два ультраправых члена израильского кабинета – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич – заявили, что они не примут никаких сделок до уничтожения ХАМАСа. И пообещали выйти из правительства, если оно согласится на предложения Госдепа США.
За этими действиями легко читается интерес самого Нетаньяху, который срывает американский план урегулирования чужими руками, используя младших партнеров по коалиции.
Вместо перемирия в Газе израильские правые политики предложили активизировать военные действия на севере, против ливанской "Хизбаллы", – то есть, устроить полноценную военную кампанию против Ливана. Для чего в израильскую армию в ближайшее время планируется призвать еще 50 000 резервистов.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 13:30
Против Израиля и ХАМАСа. Международный уголовный суд пробует сыграть в объективность Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан решился на шаг, который давно уже прогнозировали эксперты
Требования атаковать Ливан все громче звучат в Израиле последние несколько дней.
Сухопутная операция против ливанцев не имеет практически никаких перспектив. Израильская армия в течение семи месяцев не может подавить палестинское ополчение в Газе, а попытки атаковать позиции "Хизбаллы" обернутся для нее гораздо более серьезными и болезненными потерями.
Тель-Авив способен избрать другую и более привычную для него стратегию – усилить воздушные атаки ливанских городов и поселков, используя для этого все те же американские бомбы. Но это обернется огромным политическим уроном для США и Евросоюза, которые потеряют остатки былого влияния на Ближнем Востоке.
"Эй, американское государство, эта кровь также на твоих руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль. Эй, главы государств и правительств Европы, вы также стали партнерами в этом геноциде, этом варварстве, этом вампиризме Израиля. Потому что вы молчали.
Они стреляли по больницам, школам, мечетям, а вы молчали. Они расстреляли конвой с гуманитарной помощью – вы молчали. Они расстреливали журналистов, врачей, работников гуманитарных организаций, а вы молчали. В больничных садах находили массовые захоронения, а вы не реагировали", – заявил на днях в одном из своих выступлений турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, озвучив общую позицию жителей этого региона.
Впрочем, в США Нетаньяху тоже идет в атаку. Он добился от республиканцев и демократов приглашения выступить на совместной сессии конгресса – несмотря на демарш сенатора Берни Сандерса, который называл израильского премьера "военным преступником", ответственным за "явные и возмутительные нарушения международного права".
При этом, издание Politico раскрыло данные, согласно которым, Израиль проводил точечную информационную операцию, направленную на то, чтобы обеспечить поддержку американских законодателей, направленную, по меньшей мере, на 128 конгрессменов. А New York Times пишет о том, что министерство по делам диаспоры Израиля наняло для этого специальную группу политического маркетинга.
Виды Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 17:32
"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест НетаньяхуВ Израиле назвали планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом". Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман
Такое развитие событий, безусловно, является для Байдена самым плохим сценарием – как во внутренней, так и в во внешней политике.
Америка вновь продемонстрировала неспособность к дипломатическому урегулированию ближневосточного кризиса. А действия Израиля вызывают в США растущее неприятие – причем, судя по опросам, его разделяют самые различные категории населения – от студентов до домохозяек.
Удар по школе в лагере беженцев неизбежно усилит подобные настроения.
Буквально накануне, на встрече с главами мировых информагентств в ходе Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин отметил, что происходящее в Газе похоже на "тотальное уничтожение гражданского населения".
"Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов Америки, которые монополизировали израильско-палестинское урегулирование, отодвинули все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос", – сказал Путин.
И сейчас, на фоне происходящего, это мнение становится общей позицией стран Глобального Юга.
О том как развивается ситуация в зоне ближневосточного конфликта - в материале Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
 
ЭксклюзивБлижний ВостокГазаИзраильСШАЛиванДжо БайденООНсектор ГазаЭрдоган
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью
12:13ВСУ атаковали Луганск: обрушился подъезд, 20 человек пострадали
11:58Виталий Волков: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ
11:51Грядет жизнь в абсолютной темноте. Что происходит во Львове
11:48Полмиллиона человек трудоустроили на оборонные предприятия в РФ - Мантуров
11:13"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы
10:58Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану
10:34Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента
10:03Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
09:00Плачевные попытки ВСУ форсировать Днепр, атака беспилотников. Главное на утро 7 июня
08:07Ион Лютый и Иван Грозный. Как молдавский господарь помогал русскому царю стать королём Польши
06:11Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего
06:10Кирилл Вышинский: Люди на освобождённых территориях должны осознать неизбежность произошедшего
06:00Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
05:57Олег Измайлов: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах
05:50Начали жечь их еще по дороге: историк о том, как ВС РФ устроили врагу "геноцид украинской артиллерии"
05:40Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье
05:37Жадан-Мазепа, кино, в котором дроны кружат над Петербургом, нападение на Моне. События культуры
05:30"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист раскрыл, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку
05:15Уничтожить армию ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО
Лента новостейМолния