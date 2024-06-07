https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html

Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану

Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану - 07.06.2024 Украина.ру

Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану

Минувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.

2024-06-07T10:58

2024-06-07T10:58

2024-06-07T10:58

эксклюзив

ближний восток

газа

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В этом здании размещались палестинские семьи, включая детей и женщин из Рафаха, где развернулась сухопутная операция израильской армии.При этом, уже известно, что для бомбардировки лагеря беженцев, в результате которой погибли по меньшей мере сорок пять человек, использовались боеприпасы американского производства.Этот факт обнародовали для всего мира сами американцы. Телеканал CNN опубликовал видео с места событий, на котором заметны части как минимум двух американских авиабомб GBU-39, с помощью которых убивали абсолютно беззащитное палестинское население. Ведь никакого, даже самого примитивного ПВО у местных жителей просто нет.Улики налицо, а скрыть их просто нельзя – потому что, как сообщается, общий вес сброшенных на Газу боеприпасов уже превысил 70 000 тонн, а подобные удары наносятся практически непрерывно.Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, о том, что за последние дни в больницу Дейр-эль-Балаха, которая является одним из немногих уцелевших медицинских учреждений на территории сектора, было доставлено по меньшей мере 70 тел – в основном женщин и детей, описывая ситуацию как "апокалиптическую".Эти трагические события ознаменовали провал очередного американского плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который был представлен Байденом всего неделю назад. Он предусматривал прекращение огня, освобождение оставшихся заложников, вывод американских солдат из Газы и последующее восстановление полностью разрушенного сектора.Как утверждали в американском Госдепартаменте, условия перемирия были согласованы с Израилем и направлены ХАМАСУ через посредничество Катара.Израильское руководство поначалу действительно озвучило для Белого дома что-то вроде уклончивого согласия – несмотря на то, что условия перемирия вызывали в Тель-Авиве открытое недовольство.Но это была достаточно очевидная хитрость. Беньямин Нетаньяху не хочет идти на открытый конфликт с Байденом – чтобы и дальше получать от него те самые бомбы. Однако вывод израильской армии равносилен для премьер-министра Израиля политическому поражению, с последующим отстранением от руководства страной.Поэтому израильские ястребы перешли в контратаку, сделав ставку на расширение конфликта.Два ультраправых члена израильского кабинета – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич – заявили, что они не примут никаких сделок до уничтожения ХАМАСа. И пообещали выйти из правительства, если оно согласится на предложения Госдепа США.За этими действиями легко читается интерес самого Нетаньяху, который срывает американский план урегулирования чужими руками, используя младших партнеров по коалиции.Вместо перемирия в Газе израильские правые политики предложили активизировать военные действия на севере, против ливанской "Хизбаллы", – то есть, устроить полноценную военную кампанию против Ливана. Для чего в израильскую армию в ближайшее время планируется призвать еще 50 000 резервистов.Требования атаковать Ливан все громче звучат в Израиле последние несколько дней.Сухопутная операция против ливанцев не имеет практически никаких перспектив. Израильская армия в течение семи месяцев не может подавить палестинское ополчение в Газе, а попытки атаковать позиции "Хизбаллы" обернутся для нее гораздо более серьезными и болезненными потерями.Тель-Авив способен избрать другую и более привычную для него стратегию – усилить воздушные атаки ливанских городов и поселков, используя для этого все те же американские бомбы. Но это обернется огромным политическим уроном для США и Евросоюза, которые потеряют остатки былого влияния на Ближнем Востоке."Эй, американское государство, эта кровь также на твоих руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль. Эй, главы государств и правительств Европы, вы также стали партнерами в этом геноциде, этом варварстве, этом вампиризме Израиля. Потому что вы молчали.Они стреляли по больницам, школам, мечетям, а вы молчали. Они расстреляли конвой с гуманитарной помощью – вы молчали. Они расстреливали журналистов, врачей, работников гуманитарных организаций, а вы молчали. В больничных садах находили массовые захоронения, а вы не реагировали", – заявил на днях в одном из своих выступлений турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, озвучив общую позицию жителей этого региона.Впрочем, в США Нетаньяху тоже идет в атаку. Он добился от республиканцев и демократов приглашения выступить на совместной сессии конгресса – несмотря на демарш сенатора Берни Сандерса, который называл израильского премьера "военным преступником", ответственным за "явные и возмутительные нарушения международного права".При этом, издание Politico раскрыло данные, согласно которым, Израиль проводил точечную информационную операцию, направленную на то, чтобы обеспечить поддержку американских законодателей, направленную, по меньшей мере, на 128 конгрессменов. А New York Times пишет о том, что министерство по делам диаспоры Израиля наняло для этого специальную группу политического маркетинга.Такое развитие событий, безусловно, является для Байдена самым плохим сценарием – как во внутренней, так и в во внешней политике.Америка вновь продемонстрировала неспособность к дипломатическому урегулированию ближневосточного кризиса. А действия Израиля вызывают в США растущее неприятие – причем, судя по опросам, его разделяют самые различные категории населения – от студентов до домохозяек.Удар по школе в лагере беженцев неизбежно усилит подобные настроения.Буквально накануне, на встрече с главами мировых информагентств в ходе Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин отметил, что происходящее в Газе похоже на "тотальное уничтожение гражданского населения"."Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов Америки, которые монополизировали израильско-палестинское урегулирование, отодвинули все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос", – сказал Путин.И сейчас, на фоне происходящего, это мнение становится общей позицией стран Глобального Юга.О том как развивается ситуация в зоне ближневосточного конфликта - в материале Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы

https://ukraina.ru/20240524/1055263025.html

https://ukraina.ru/20240521/1055193596.html

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