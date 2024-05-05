https://ukraina.ru/20240505/1054905160.html

Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников

Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников - 05.05.2024 Украина.ру

Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников

Израиль продолжит ликвидацию военного и политического потенциала палестинского радикального движения ХАМАС, однако теперь выразил готовность заключить временное перемирие в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил 5 мая премьер страны Биньямин Нетаньяху

2024-05-05T15:22

2024-05-05T15:22

2024-05-05T15:22

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израиль

биньямин нетаньяху

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сша

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война

мир

боевые действия

ближний восток

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Он напомнил, что ранее Израиль уже предпринимал подобные действия, когда были возвращены 124 заложника, а после боевые действия возобновились. Премьер утверждает, что пресса ошибочно возлагает вину за препятствование заключению сделки на Израиль, в то время как именно ХАМАС выступает против договора о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Нетаньяху назвал такую позицию неприемлемой. Он также указал на то, что Израиль в ходе последнего раунда переговоров о сделке продемонстрировал готовность пойти на уступки в различных вопросах. В частности, даже госсекретарь президента США Энтони Блинкен назвал израильское предложение "щедрым". "ХАМАС продолжало занимать крайние позиции, главная из которых – требование вывести все наши силы из сектора Газа, положить конец войне и оставить ХАМАС нетронутым. Государство Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля", – добавил Нетаньяху. Подобное развитие событий премьер назвал "огромной победой ХАМАС, Ирана и всей оси зла", поэтому Израиль не отступит от достижения целей войны.

https://ukraina.ru/20240419/1054604275.html

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новости, израиль, биньямин нетаньяху, газа, сша, хамас, война, мир, боевые действия, ближний восток