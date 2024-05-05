Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников - 05.05.2024 Украина.ру
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Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников
Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников - 05.05.2024 Украина.ру
Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников
Израиль продолжит ликвидацию военного и политического потенциала палестинского радикального движения ХАМАС, однако теперь выразил готовность заключить временное перемирие в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил 5 мая премьер страны Биньямин Нетаньяху
2024-05-05T15:22
2024-05-05T15:22
новости
израиль
биньямин нетаньяху
газа
сша
хамас
война
мир
боевые действия
ближний восток
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Он напомнил, что ранее Израиль уже предпринимал подобные действия, когда были возвращены 124 заложника, а после боевые действия возобновились. Премьер утверждает, что пресса ошибочно возлагает вину за препятствование заключению сделки на Израиль, в то время как именно ХАМАС выступает против договора о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Нетаньяху назвал такую позицию неприемлемой. Он также указал на то, что Израиль в ходе последнего раунда переговоров о сделке продемонстрировал готовность пойти на уступки в различных вопросах. В частности, даже госсекретарь президента США Энтони Блинкен назвал израильское предложение "щедрым". "ХАМАС продолжало занимать крайние позиции, главная из которых – требование вывести все наши силы из сектора Газа, положить конец войне и оставить ХАМАС нетронутым. Государство Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля", – добавил Нетаньяху. Подобное развитие событий премьер назвал "огромной победой ХАМАС, Ирана и всей оси зла", поэтому Израиль не отступит от достижения целей войны.
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новости, израиль, биньямин нетаньяху, газа, сша, хамас, война, мир, боевые действия, ближний восток
Новости, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Газа, США, ХАМАС, война, мир, боевые действия, Ближний Восток

Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников

15:22 05.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Израиль продолжит ликвидацию военного и политического потенциала палестинского радикального движения ХАМАС, однако теперь выразил готовность заключить временное перемирие в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил 5 мая премьер страны Биньямин Нетаньяху
Он напомнил, что ранее Израиль уже предпринимал подобные действия, когда были возвращены 124 заложника, а после боевые действия возобновились.
"Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. (...) В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных", – сказал Нетаньяху.
Премьер утверждает, что пресса ошибочно возлагает вину за препятствование заключению сделки на Израиль, в то время как именно ХАМАС выступает против договора о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Нетаньяху назвал такую позицию неприемлемой.
Он также указал на то, что Израиль в ходе последнего раунда переговоров о сделке продемонстрировал готовность пойти на уступки в различных вопросах. В частности, даже госсекретарь президента США Энтони Блинкен назвал израильское предложение "щедрым".
"ХАМАС продолжало занимать крайние позиции, главная из которых – требование вывести все наши силы из сектора Газа, положить конец войне и оставить ХАМАС нетронутым. Государство Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля", – добавил Нетаньяху.
Подобное развитие событий премьер назвал "огромной победой ХАМАС, Ирана и всей оси зла", поэтому Израиль не отступит от достижения целей войны.
Сгенерировано нейросетью
19 апреля, 15:15
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НовостиИзраильБиньямин НетаньяхуГазаСШАХАМАСвойнамирбоевые действияБлижний Восток
 
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