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Жадан-Мазепа, кино, в котором дроны кружат над Петербургом, нападение на Моне. События культуры

Жадан-Мазепа, кино, в котором дроны кружат над Петербургом, нападение на Моне. События культуры - 07.06.2024 Украина.ру

Жадан-Мазепа, кино, в котором дроны кружат над Петербургом, нападение на Моне. События культуры

Сергей Жадан отправился на фронт; в России закроются украинские культурные центры; эко-активисты атаковали Моне; российские комиксы снова становятся популярны

2024-06-07T05:37

2024-06-07T05:37

2024-06-07T05:37

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"Мазепин грех"В четверг, 6 июня, украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан, считающийся классиком современной украинской литературы, сообщил в своем телегам-канале, что вступил в Силы обороны и проходит военную подготовку в 13-ой бригаде Нацгвардии "Хартия".В украинских СМИ уже несколько месяцев писали, что поэт может быть мобилизован.В своем телеграм-канале писатель и военнослужащий Захар Прилепин отреагировал на новость, назвав поэта "Жадан Мазепин", напоминая о том, как во время войны со Швецией гетман Иван Мазепа изменил присяге, данной Петру Первому и перешел на сторону Карла XII."Хороший был сочинитель. Тот редкий случай, когда до 2014 года человек был не бритоголовым зигующим долбодумом, как чаще всего у них случается, а "левым", антибуржуазным, Лимонова любил, капиталистов ненавидел. А сейчас такой же нацик, как и все они. Дурачок", – написал Прилепин.В интервью изданию Украина.ру поэт и публицист Станислав Минаков рассказывал о том, как Жадан реагировал на события 2014 года."Все было прекрасно, поначалу Сергiй вроде бы призывал не исключать русский язык из культурного поля, но когда начались все эти госпереворотные процессы, то есть когда необандеровщина отправилась в наши дома "вырывать наш русский язык", тогда наши антимайданные ребята были вынуждены освобождать здание обладминистрации от нацистов, Жадан оказался там, среди наци-майданщиков, и его выводили оттуда немножко помятым. Кстати, еще во время "оранжевого" майдана он сжег на площади книгу Евгения Кушнарева, это был вполне русофобский акт", – вспомнил Минаков.Мобилизация артистов и блогеров – одна из чувствительных тем в украинском обществе, каждый случай, когда музыкант отправился на фронт добровольцем или отказался, получив повестку, бурно обсуждается в сети.В мае все СМИ буквально неделю обсуждали, как в Киеве военкомы остановили на улице певца Дмитрия Монатика. Подержав интригу, он успокоил поклонников, что это была рядовая сверка документов.Известные музыканты, такие как, например, Святослав Вакарчук, чаще всего числятся бойцами теробороны своего города, но, в действительности, заняты концертной деятельностью и имеют разрешение на выезд за границу.Очередной всплеск эмоций вызвал в свой адрес неделей ранее хип-хоп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко), который с начала военных действий находится в Испании. Потап в день смерти актрисы Анастасии Заворотнюк написал о ней оскорбительный пост, после чего в его соцсетях огромное количество украинцев возмутились, что он такой "идейный" почему-то не на фронте.Сотрудничество разорваноВ среду Совет Федерации РФ одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.Соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 г. и вступило в силу 17 апреля 2012 г. Документом предусматривалось создание Национального культурного центра Украины в Москве и Российского центра науки и культуры в Киеве.Российский центр в Киеве с 2007 по 2014 функционировал полноценно, после Майдана у него начались ситуативные проблемы – под окна приходили активисты Майдана, ругались, бросали помидоры и камни. После введения украинской стороной санкций против "Россотрудничества" в 2021 г. Российский центр науки и культуры, который одновременно являлся его представительством, полностью остановил работу.Украинский центр в Москве, на Арбате продолжал действовать. У него долгая и насыщенная история творческой деятельности, а еще в центре была великолепная библиотека украинской литературы."В основе работы Центра лежат масштабные проекты и программы, среди которых: "Григорий Сковорода”, "Тарас Шевченко”, "Михаил Грушевский”, "Симон Петлюра”, "Диаспора”, "Лесь Курбас”, "Василь Стус”, "Диалог культур”, "Презентация”, "Премьера”, "Известные украинцы в России”, "Украина через века”, "Украина театральная”, "Украинское кино”, "Дети в Культурном центре Украины в Москве” и другие", – отмечают в центре.Книга "Украинцы на Арбате", выпущенная в нем, есть у многих украинцев, живущих в Москве.В центре регулярно проводили музыкальные и поэтические вечера, действовала капелла бандуристов, выступали известные артисты, такие как Валерий Золотухин, Богдан Ступка, Иван Карабиц, Евгений Станкович, Мирослав Скорик и многие другие.В интервью Марии Нестеровой Активист украинской диаспоры Москвы: У Зеленского на Арбате есть резиденция - Украинский дом один из активистов украинской диаспоры Москвы и днепропетровского землячества подробно рассказал о том, как создавался и развивался Центр искусств Украины на Арбате. Теперь по понятным причинам, после того как в Киеве нацисты фактически закрыли Россотрудничество,, куда так же приезжали с выступлениями известные российские певцы, поэты и деятели культуры и после начало спецоперации, Украинский дом перестал работать. Денонсация правительственного соглашения со стороны РФ - всего лишь фиксирует сложившуюся ситуацию."Европа превратится в Сахару" и при чем тут МонеВ субботу, 1 июня, в парижском музее Орсе очередная экоактивистка из движения "Продовольственный ответ" атаковала картину импрессиониста Клода Моне "Макси". Поверх полотна она наклеила плакат.В эко-организации ее поступок объяснили следующим образом:"На работу художника была повешена кошмарная версия той же картины, изображающая поле маков 2100 года, опустошенное пламенем и засухой. На участнице акции была футболка "+4 градуса — это ад". Таким образом она стремилась обратить внимание на последствия изменения климата, где Южная Европа будет напоминать Сахару, снег исчезнет с Гималайского хребта, а муссоны в северной Индии прекратятся, что значительно повлияет на ее сельское хозяйство."К счастью, в этот раз картина Моне не пострадала, хотя он, почему-то, подвергается подобным нападениям чаще других художников. В феврале две активистки облили супом его картину "Весна" в Лионе, до этого – "Стога сена" в Потсдаме, в один день с "Подсолнухами" Винсента Ван Гога.Сложный герой, дроны и кибер-злодеи из НидерландовВ российском прокате очередные рекорды бьет премьера нового фильма франшизы – "Майор Гром. Игра". Абсолютная уникальность серии фильмов ("Игра" - третий) о петербургском супергерое-полицейском в том, что никогда раньше российские комиксы и их экранизации не пользовались подобной популярностью.Авторы идеи и художники – сотрудники издательства комиксов Bubble Comics, а воплощением кино-адаптации занималась студия "Плюс студия". Режиссер картины – Олег Трофим.Фильм рассказывает о том, как полицейский Игорь Гром, считающийся во вселенной комикса непобедимым героем и кумиром всего Петербурга, вступает в схватку крупным предпринимателем и изобретателем из Нидерландов, который, чтобы продать России свои новые разработки в военной сфере (а речь о дронах, что делает фильм острым и злободневным), устраивает в городе теракты, подвергает опасности жителей северной столицы, и совершает множество других злодейств.Как и положено, у героя есть любовь и верные друзья, неожиданные враги и союзники, а в финале (явно намекающем на продолжение) его ждет тяжелый моральный выбор, а нас – многие будоражащие актуальные шутки и отсылки.Кроме того, у фильма очень яркий саундтрек, композиционно напоминающий культовые картины Алексея Балабанова, где музыка выполняет не сопровождающую, а вполне драматургическую функцию.В одном из фильмов франшизы, "Майор Гром: Чумной Доктор", который вышел в 2021 году, сыграл украинский рэпер и актер Kievstoner – Альберт Васильев, бывший участник музыкального проекта "Грибы" продюсера Юрия Бардаша.О фильмах, которые не были сняты, но были бы нужны и России, и Украине - в интервью Иван Скориков о том, какое кино стоит снимать в России об Украине и для Украины на сайте Украина.ру.

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, украина, москва, россия, захар прилепин, потап, совет федерации, кино, поэт