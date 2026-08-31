https://ukraina.ru/20260831/razbirali-lyudey-na-organy-na-ukraine-vskrylas-strashnaya-pravda-o-chrnykh-transplantologakh--1082918509.html

Разбирали людей на органы: на Украине вскрылась страшная правда о чёрных трансплантологах

Разбирали людей на органы: на Украине вскрылась страшная правда о чёрных трансплантологах - 31.08.2026 Украина.ру

Разбирали людей на органы: на Украине вскрылась страшная правда о чёрных трансплантологах

На Буковине разоблачена схема незаконной продажи человеческих органов. Как сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, должностные лица из Черновицкого областного патологоанатомического бюро незаконно использовали тела умерших людей, продавая их фрагменты в частные руки

2026-08-31T15:54

2026-08-31T15:54

2026-08-31T15:54

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Трансплантологи прикрывали торговлю органами фиктивными договорами о "научно-медицинском сотрудничестве", цинично называя свою деятельность "поставкой сырья для изготовления биоимплантов".Как правило, они старались получить у родственников согласие на передачу "человеческих биологических материалов", обманом склоняя к подписанию необходимых документов. А если родня покойного отказывалась передавать органы добровольно, трансплантологи изымали их втайне, против воли семьи, и не ставили её в известность о своих действиях.Собранные преступниками "материалы" перевозили на поезде в Одессу, по железной дороге, в специальных герметичных контейнерах с хладагентом. Судя по всему, оттуда их переправляли морским путём за границу – основным покупателем человеческих органов с Украины являются иностранные клиники, ориентированные на лечение состоятельных пациентов.Эта история сразу же заставила вспомнить резонансное дело, прогремевшее на Украине в 2024 году, когда в Киеве отчитались о разоблачении крупной международной банды черных трансплантологов во главе с руководящими членами украинского минздрава.Украинские правоохранители задержали бывшего заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука, который занимался трансплантацией и хирургией органов брюшной полости в киевском Институте сердца. Вместе с ним арестовали ещё десять украинских врачей, работавших в центральной городской клинической больнице Киева и областной клинической больницы в Луцке.Участникам группировки официально инкриминировали "организацию схемы незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей с целью их дальнейшей трансплантации".Другими словами, "чёрные трансплантологи" собирали "биоматериалы" не у покойников, а у живых людей, попавших в тяжёлом состоянии в украинские больницы. По всей вероятности, их органы тоже сбывали за границу – по налаженной криминальной схеме с использованием коррупционных семейных связей.Как стало известно украинским журналистам, сестра бывшей жены Загрийчука владела в Великобритании медицинской клиникой, вместе со своим британским супругом. В этом же медицинском учреждении работал сын бывшего украинского замминистра здравоохранения. Расследование деятельности высокопоставленного украинского трансплантолога наверняка привело бы в Лондон, поэтому скандальное дело попытались замять, утопив в бюрократической судебной рутине.Толчком к разоблачению банды Заграйчука стали протесты группы родственников погибших украинских военных. Одиннадцать женщин устроили в Киеве акцию протеста и добились, чтобы тела их близких отправили на медицинскую экспертизу. Она выявила факт прижизненного изъятия органов у всех покойных солдат, что вызвало на Украине громкий скандал – подтверждая давно ходившие слухи о том, что у раненых военнослужащих из ВСУ изымают органы для продажи.Украинский конфликт стал для чёрных трансплантологов золотым дном. В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий признал, что трансплантология начала развиваться на фоне военных действий рекордными темпами. И все сразу поняли, что на самом деле кроется за оптимистичным заявлением украинского депутата.Посол министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник рассказал о том, что националистически боевики создают закрытые медицинские центры, где занимаются "коммерческой трансплантологией"."Располагают их в местных больницах, изгоняя оттуда местный персонал. По данным местных жителей, никаких медицинских сестер, врачей туда не допускают. Блокируется какое-то крыло больницы, где в определенный период времени заезжают специальные бригады, туда же на отдельных машинах доставляют раненых либо пострадавших. Там достаточно активно распоряжаются люди, которые говорят не на русском и не на украинском языке. Чаще всего свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции", – сообщил дипломат в комментарии РИА Новости.Информация о том, что людей могут "разбирать на органы", подтверждается не только официальными российскими источниками. Она широко циркулировала в околовоенных украинских пабликах. Причём, страх перед "мафией трансплантологов" оказался настолько сильным, что в некоторых случаях украинские солдаты лично охраняли раненных друзей в полевых клиниках – чтобы с ними "ничего не случилось".Криминальный бизнес на "биоматериалах" приносит международным преступным группировкам серьезную прибыль. В населённом пункте Кисловка, расположенном в Харьковской области, обнаружили специальную памятку, оставленную на позициях бежавшими украинскими военными. Она представляла собой прейскурант с ценами на органы, где сердце оценивалось в 200 тысяч долларов, лёгкие – в 50 тысяч, почки стоили от 15 до 25 тысяч, а за костный мозг предлагали 20 тысяч долларов.Сообщения об украинских черных трансплантологов является для западных медиа настоящим табу – даже в случаях, когда об этом сообщают правоохранительные органы в Киеве, в рамках официально возбужденных судебных дел. Дело в том, что подельники этих преступников практически всегда находятся в частных западных клиниках. Украинские власти покрывают деятельность этих группировок на самом высоком уровне – тем более, что трансплантологи работают в тесной связке с националистическими боевиками. И этот преступный синдикат становится заметным политическим фактором, выступая против окончания украинского конфликта."Партия войны, которая создала новую систему отношений, новый бизнес, новую нормальность, базированную на войне, очень боится окончания боевых действий. Так как система разрушится. Десятки тысяч тех, кто зарабатывают на конфликте, останутся без доходов – сотрудники ТЦК и ВЛК, пограничники, те, кто сидят на тендерах, трансплантологи и куча других. Они кровно заинтересованы в том, чтобы война продолжалась и люди терпели", – пишет об этом политолог Константин Бондаренко.Задержание очередной банды криминальных украинских трансплантологов свидетельствует о том, что этот страшный бизнес приобретает всё больший размах. Наступит день, когда информация о торговле органами получит огласку – и это станет для украинского общества настоящим шоком.

https://ukraina.ru/20260528/1079530848.html

https://ukraina.ru/20250124/1060527040.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, константин бондаренко, тцк, киев, одесса, трансплантология, здравоохранение