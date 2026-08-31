Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале - 31.08.2026 Украина.ру
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Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале
Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале - 31.08.2026 Украина.ру
Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале
Верховную Раду Украины планируют частично перевести в подвальные помещения из-за непрекращающихся воздушных тревог. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ
2026-08-31T16:12
2026-08-31T16:12
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владимир кличко
рада
верховная рада
украина.ру
владимир зеленский
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Для депутатов хотят оборудовать несколько комнат и коридоров, однако пространства не хватит на всех народных избранников. Подземные помещения рассматриваются как рабочая зона на случай ракетных и беспилотных атак.Инициатива уже вызвала недовольство у представителей нескольких парламентских фракций. Тем не менее украинскому парламенту приходится приспосабливаться: воздушные тревоги регулярно срывают заседания и парализуют работу депутатов.Подробнее – в материале Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в КиевеБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, владимир кличко, рада, верховная рада, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Кличко, Рада, Верховная Рада, Украина.ру, Владимир Зеленский

Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале

16:12 31.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : соцсети
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Верховную Раду Украины планируют частично перевести в подвальные помещения из-за непрекращающихся воздушных тревог. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ
Для депутатов хотят оборудовать несколько комнат и коридоров, однако пространства не хватит на всех народных избранников.
Подземные помещения рассматриваются как рабочая зона на случай ракетных и беспилотных атак.
Инициатива уже вызвала недовольство у представителей нескольких парламентских фракций.
Тем не менее украинскому парламенту приходится приспосабливаться: воздушные тревоги регулярно срывают заседания и парализуют работу депутатов.
Подробнее – в материале Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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