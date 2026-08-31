Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
Верховную Раду Украины планируют частично перевести в подвальные помещения из-за непрекращающихся воздушных тревог. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ
Для депутатов хотят оборудовать несколько комнат и коридоров, однако пространства не хватит на всех народных избранников.
Подземные помещения рассматриваются как рабочая зона на случай ракетных и беспилотных атак.
Инициатива уже вызвала недовольство у представителей нескольких парламентских фракций.
Тем не менее украинскому парламенту приходится приспосабливаться: воздушные тревоги регулярно срывают заседания и парализуют работу депутатов.
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