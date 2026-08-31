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Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале

Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале - 31.08.2026 Украина.ру

Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале

Верховную Раду Украины планируют частично перевести в подвальные помещения из-за непрекращающихся воздушных тревог. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ

2026-08-31T16:12

2026-08-31T16:12

2026-08-31T16:12

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украина.ру

владимир зеленский

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Для депутатов хотят оборудовать несколько комнат и коридоров, однако пространства не хватит на всех народных избранников. Подземные помещения рассматриваются как рабочая зона на случай ракетных и беспилотных атак.Инициатива уже вызвала недовольство у представителей нескольких парламентских фракций. Тем не менее украинскому парламенту приходится приспосабливаться: воздушные тревоги регулярно срывают заседания и парализуют работу депутатов.Подробнее – в материале Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в КиевеБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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