https://ukraina.ru/20231104/1050747574.html

Иван Скориков о том, какое кино стоит снимать в России об Украине и для Украины

Иван Скориков о том, какое кино стоит снимать в России об Украине и для Украины - 04.11.2023 Украина.ру

Иван Скориков о том, какое кино стоит снимать в России об Украине и для Украины

Российская мягкая сила, которая могла бы повлиять на Украину и не допустить войну, была провалена. В общей истории двух народов остается огромное количество захватывающих сюжетов, которые так и не были сняты российскими режиссерами

2023-11-04T05:14

2023-11-04T05:14

2023-11-04T05:14

культура

интервью

иван скориков

кино

россия

украина

казаки

новороссия

бандеровцы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.– Иван, мы договорились с вами поговорить о российских фильмах об Украине и для Украины, которые не были сняты. Об этом говорят мало, хотя много говорят о российской мягкой силе в информационной сфере, в пропаганде, которая была и есть неэффективна. О культуре говорят куда меньше, а кино – то, что что может иметь на массовую аудиторию наибольшее влияние…– Вы здесь совершенно правы, нашей мягкой силой на Украину и для Украины нужно было заниматься еще вчера, а точнее – позавчера. Мы начали заниматься ею в сложной ситуации, уже во время СВО. В медиа, в соцсетях работа ведется, но культура стоит.Раньше – до СВО, а уж тем более – до 14-го года все, что выходило в России: документальные и художественные фильмы, телепередачи, исторические и культурные проекты, всегда с интересом отслеживалось на Украине. Можно вспомнить, например, какой ажиотаж вызвали такие фильмы как "Тарас Бульба" [Владимира Бортко] или "Мы из будущего 2".– И "Матч" Малюкова с Сергеем Безруковым, о киевском "Динамо".– И многие другие, начиная еще с легендарного фильма "Брат" [Алексея Балабанова], в котором герой Виктора Сухорукова произнес фразу "Вы мне, бандеровцы, еще за Севастополь ответите". Одна фраза, которая укрепила часть населения в дружеских, здоровых отношениях с Россией и, наоборот, разозлила этих самых бандеровцев.Есть еще фильм "72 метра" [Владимира Хотиненко], который начинается с попытки украинских моряков перетянуть на свою сторону моряков-черноморцев. Неудавшихся попыток. Эта картина тоже очень обсуждалась на Украине.Что уж говорить о таких исторических картинах, таких как "Тарас Бульба" запрещали, но даже все несогласные с [Николаем] Гоголем, несогласные с Бортко – все смотрели: пусть даже тайно. Это очень красивое, мастерски снятое, идеологически верное кино, по великому произведению. Конечно же, "Ликвидация" [Сергея Урсуляка], с продюсером которой, Евгением Поповым я хорошо знаком, этот фильм любимый и в России, и на Украине, и он тоже сыграл большую роль в той борьбе за души наших соотечественников на Украине.Естественно, после госпереворота 2014-го года, десятилетие которого на Украине будут скоро отмечать, доставлять нашу информацию – в том числе художественное кино, документальное стало гораздо труднее. Гражданам Украины запретили российские социальные сети, где фильмы можно было не только выложить, но и обсудить.Было много групп о кино, музыке, литературе, и любой разговор переходил на обсуждение текущей ситуации между Россией и Украиной. Телеканалы российские тоже были запрещены.– Но люди все-равно смотрели спутниковые каналы.– Да. А с началом специальной военной операции тоталитарная военная пропаганда и репрессивные методы киевского режима поставили под полный запрет любую информацию из России – и угрозу тем, кто попытается ее как-либо найти.Поэтому, когда я рассуждаю о неснятых фильмах об Украине, это упрек о том, что нужно было делать еще до 14-го года, когда были доступны все инструменты воздействия. Я лично этим воздействием занимался, создав самую крупную по тематике группу во "ВКонтакте" "Против ОУН-УПА* и прочих пособников нацизма". Там было 35 тысяч человек, 80 процентов из которых были украинцы. Но с 2015-го года большинство из них, конечно, перестали там появляться и читать, так как "Вконтакте" на Украине запретили.– Какие фильмы нужно было снять для Украины?– Я хочу пояснить, фильмы на темы, которые я предлагаю, нужно снимать не только для Украины, но и для нас, потому что, если взять наши учебники истории, там ведь нет никакого параграфа, о том, как развивалась украинская идея, как Украина дошла до нацизма. Фрагментарно описаны какие-то события, личности, процессы в рамках большой хронологии истории России. Редко какой ученик может вычленить историю Малороссии, Новороссии. Поэтому для части молодых людей то, что происходит на Украине, как там пришли к власти нацисты – непонятно. Они этого не учили и не знали.И, конечно, это важно для людей, которые недавно стали новыми гражданами России.Одна из важнейших тем, о которой до сих пор ничего не снято художественного фильма, это, конечно, история уничтожения русского движения в Галиции. А должен быть, конечно, снят самый качественный, дорогой, красивый фильм.Я бы назвал такую историческую драму по названию концентрационного лагеря, в который австрийские власти вместе с их украинсктвующими единомышленниками отправляли русофилов Галиции – "Талергоф". Мало кто в России знает, что еще в начале прошлого века, Галиция была преимущественно русской. Та самая Галиция, которую сейчас называют гнездом бандеровщины и русофобии.Нужно проследить историю от знаменитого процесса Ольги Грабарь, когда первых русинов – москвофилов начали судить за их симпатии к России, за использование русского языка, за найденную фотокарточку из Москвы или Петербурга – происходила та самая отмена русских, которую мы сейчас наблюдаем, происходила в Австро-венгерской Галиции ХIХ века. Кстати Ольга Грабарь – мать всем известного великого российского художника и реставратора Игоря Грабаря.Фильм про Талергоф должен стать напоминанием о нашем холокосте. Русские как будто стесняются говорить о геноциде в нашей истории. Притом, что для евреев или армян геноцид является основой их исторической памяти и политики. Поэтому мы должны рассказать о нашем Холокосте, когда десятки тысяч людей в Галиции чаяли воссоединения с большим русским государством, возвращения в Православие из униатства, и за это мученически взошли на голгофу. Взошли под лай политических украинцев – на тот момент прислужников Австро-Венгрии, прямого противника России в преддверии Первой мировой войны. Именно тогда в русской крови был рожден украинский нацизм.В следующем году будет 110 лет с начала геноцида в Галиции.Тема Полтавской битвы, на мой взгляд, тоже недостаточно раскрыта. Тем более, что есть поэма Пушкина "Полтава" и можно суровую батальную прозу претворить с помощью романтической лирики Александра Сергеевича – и любовная история, и история гетмана-иуды [Ивана] Мазепы, и история казачества, которое выбрало верность русскому государю – царю Алексею Михайловичу. И ведь именно эта эпичная битва родила империю, она была генеральным сражением Северной войны, после которой Россия стала мировой державой, а Петр Великий объявил себя императором.Вернулась в Россию часть регионов Новороссии. Прекрасный сюжет для приключенческого сериала – история освоения этого прекрасного края, его называли "русский Новый Свет" в XVIII веке.– Главным героем обязательно должен быть [Григорий] Потёмкин. И это могло быть и путешествие Екатерины с Иосифом II в Тавриду…– Потёмкин, Екатерина, наши великие градостроители – взять, например, [Михаила] Воронцова; предприимчивые люди, которые со всего света приезжали в Новороссию – вспомнить того же Джона Юза, основателя Юзовки-Донецка или или [Карла] Гаскойна, основателя Луганского завода; Владимир Иванович Даль, Де Рибас и дургие. История нашей Новой России в стиле приключенческого вестерна, где много любви, моря и южного солнца – это родная история для многих людей и в России и на Украине.Еще одна тема, которую обязательно нужно затронуть, это возвращение Малороссии в единое государство и так называемая Руина. Противоречивые фигуры были среди большинства гетманов: метались, искали свой выбор, присягали то одному государю, то другому – и Польше, и Турции, и России.Но наиболее последовательным и ярким героем того времени был, конечно, легендарный казачий атаман Иван Серко. Его все знают, как персонажа с картины Ильи Репина "Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану". Именно атаманом Серко пугали детей, называя его "русским чертом", за его доблесть, за то, что он уже при жизни был грозой турок, л**хов, был ревнителем православия, ближайший сподвижником Богдана Хмельницкого.При жизни о нем слагали песни и предания, удивительно, что такой героический человек прожил довольно долгую жизнь и сделал самый важный выбор в своей жизни – за русского царя.И, конечно же, в прошлом году, в рамках СВО был освобожден Мелитополь, который является родиной не только идеолога украинского нацизма Дмитра Донцова, но и главного личного врага всех украинских националистов – советского диверсанта №1 – Павла Судоплатова.Это настоящий русский терминатор времен [Иосифа] Сталина, который достоин шпионского нуар-комикса. И я вас уверяю, вымышленный Джеймс Бонд спился бы от зависти, увидев его, потому что именно Судоплатов провел идеальную, блестящую операцию по ликвидации в Роттердаме главаря Организации украинских националистов Евгения Коновальца, он организовал ликвидацию главаря УПА* [Романа] Шухевича, зачищал бандеровское подполье на Западной Украине. Помимо того, он еще руководил кражей атомных секретов у наших противников во время Холодной войны.– Кто мог бы его сыграть?– Любой наш хороший актер, патриот. Например, Дмитрий Певцов. Он справится.Вот это пять таких тем, которые кажутся мне очень яркими и могли бы пролить свет на историю Украины, борьбу с украинским нацизмом, и могли бы пробить информационную стену, которую против нас возвели.Кстати, не все так мрачно. Я узнал, что Валерия Гай Германика снимает сейчас кино о княгине Ольге. Она заинтересовалась ее фигурой, язычницей, которая первая приняла христианство, стала святой. Возможно, это что-то личное, потому что, помните, какой скандальный резонанс вызвал ее сериал "Школа", а потом Валерия воцерковилась и стала транслировать добрые, светлые, правильные мысли.– Мы с вами говорим сейчас о том, что Россия, как экономический и культурный центр региона, могла, но не повлияла в нужной степени на Украину с помощью мягкой силы. А как обстоят дела с другими бывшими советскими республиками, и, соответственно, территориями Российской империи?– Важный и верный вопрос. Если мы на ключевом направлении – на Украине этим не занимались или занимались недостаточно…Конечно, нужен госзаказ. Как это происходит, например, в Америке: человек, приставленный к киноиндустрии от государства, говорит продюсеру: нам нужен к будущим выборам или будущей войне такой образ, такие нарративы. Выбирайте форму и реализуйте, чтобы подготовить нашего зрителя.Неслучайно появлялись, например, сериалы, которые показывали иранцев как террористов, как сериал "Родина". Или, помните, сериал "Самый громкий голос" о главном редакторе — телеканала Fox News консерваторе [Роджере Айлзе], которого обвинили в харассменте, и потом этим харассментом стали расправляться с политическими оппонентами.Недавно вышел исторический фильм "Последняя дуэль" [Ридли Скотта], казалось бы – фильм о средневековой Франции, но что там показано? Показано, какая "неправильная, угнетающая несчастную женщину" католическая церковь. Это – практически гимн феминизма, и он тоже используется для избирательной компании Демократической партии.Фильм "Довод" Кристофера Нолана снят до СВО, и кто там является главными злодеями? Естественно, русские, и они творят злодейства на Украине и Прибалтике. Это сделано очень профессионально, талантливыми режиссерами. Это мейнстримное кино, которое смотрим даже мы здесь, в каждом кинотеатре.А у нас нет государственного заказа, скорее всего. Проблема – многоуровневая: не выстроена система, типичный представитель творческой профессии скорее захочет заняться чем-нибудь про любовь-морковь, снимать постельные сцены или комедии, чем погружаться в такие сложные исторические проблемы. Тем более, все мы знаем, какая тусовочка в этой среде, и как себя проявили многие актеры и режиссеры, которые покинули Россию. Нужен новый призыв режиссеров, сценаристов и артистов-патриотов.* Организация запрещена в РФ

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

интервью, иван скориков, кино, россия, украина, казаки, новороссия, бандеровцы