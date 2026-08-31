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В Польше загорелся завод, выпускающий комплектующие для дронов Украины
В Польше загорелся завод, выпускающий комплектующие для дронов Украины - 31.08.2026 Украина.ру
В Польше загорелся завод, выпускающий комплектующие для дронов Украины
На предприятии WB Electronics в Скаржиско-Каменной, производящем системы управления и композитные конструкции для беспилотников, произошёл пожар. Об этом 31 августа сообщил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак
2026-08-31T15:43
2026-08-31T15:43
2026-08-31T15:43
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"Пожар не был большим. Тушение длилось менее двух часов", — уточнил он.По словам пожарных, в одном из производственных зданий отключили электропитание, потушили возгорание и задействовали систему дымоудаления. Полиция не исключает поджог."Полицейские работают на месте и проводят осмотр. Не исключена версия поджога", — заявила представитель местной полиции Анна Славиньская.К расследованию подключились спецслужбы. "Мы относимся к этому очень серьёзно. Как всегда в таких случаях, спецслужбы активно участвуют в расследовании", — сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.WB Electronics — крупнейшая частная оружейная компания Польши. Она выпускает беспилотники для военных нужд, продукция поставляется в том числе украинской армии.Ранее сообщалось о пожаре на американском заводе в Скрантоне, где производились артиллерийские снаряды для Украины. Причины того возгорания также до конца не установлены.Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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В Польше загорелся завод, выпускающий комплектующие для дронов Украины
На предприятии WB Electronics в Скаржиско-Каменной, производящем системы управления и композитные конструкции для беспилотников, произошёл пожар. Об этом 31 августа сообщил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак
"Пожар не был большим. Тушение длилось менее двух часов", — уточнил он.
По словам пожарных, в одном из производственных зданий отключили электропитание, потушили возгорание и задействовали систему дымоудаления. Полиция не исключает поджог.
"Полицейские работают на месте и проводят осмотр. Не исключена версия поджога", — заявила представитель местной полиции Анна Славиньская.
К расследованию подключились спецслужбы.
"Мы относимся к этому очень серьёзно. Как всегда в таких случаях, спецслужбы активно участвуют в расследовании", — сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.
WB Electronics — крупнейшая частная оружейная компания Польши. Она выпускает беспилотники для военных нужд, продукция поставляется в том числе украинской армии.
Ранее сообщалось о пожаре на американском заводе в Скрантоне, где производились артиллерийские снаряды для Украины. Причины того возгорания также до конца не установлены.
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