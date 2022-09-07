https://ukraina.ru/20220907/1038514489.html

Активист украинской диаспоры Москвы: У Зеленского на Арбате есть резиденция - Украинский дом

Активист украинской диаспоры Москвы: У Зеленского на Арбате есть резиденция - Украинский дом - 07.09.2022 Украина.ру

Активист украинской диаспоры Москвы: У Зеленского на Арбате есть резиденция - Украинский дом

"Мы, украинцы, никогда не чувствовали никакого ущемления к себе, со стороны России"

2022-09-07T13:43

2022-09-07T13:43

2022-09-07T14:11

интервью

украина

диаспора

украинская диаспора

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036889607_111:15:890:453_1920x0_80_0_0_fbb6126d4c54932fef15ba473d0d21c6.jpg

В самом сердце Старого Арбата в Москве расположено изящное двухэтажное здание, в котором звучит украинское слово и украинская песня. Национальный культурный центр Украины в Москве существует почти полвека, с времен перестройки, и за эти годы провел множество культурных проектов, мероприятий, гастролей и памятных встреч. Редакция Украина.ру пообщалась с активистом украинской диаспоры в Москве, который, в целях безопасности его родных, проживающих на Украине, пожелал остаться анонимным. Он рассказал о сегодняшней деятельности диаспоры, культурного центра, жизни украинцев в России и дружбе между двумя искусственно разобщенными народами.- Расскажите, пожалуйста, когда в Москве появилась украинская диаспора?- В Москве я живу с 1982 года, а в диаспоре с 1988, практически с того момента, как она существует. В это перестроечное время я прочитал в газете, что создалось такое объединение украинцев в Москве и сразу же туда ломанулся. Потом оказалось, что их несколько, начались сразу скандалы. Есть даже такая поговорка: "Где три украинца, там четыре атамана". Я попал в гущу этих событий, сначала долго разбирался. Потом, когда появилась фигура Павла Романовича Поповича, вроде бы все устаканилось, всех эта фигура объединила.- Какая была цель создания диаспоры именно в это перестроечное время?- А все тогда объединялись! И, как только объединились украинцы, сразу же встал вопрос о создании хора. Потому что, что делать украинцам? Общаться с Украиной и петь. Я был среди тех, кто основывал украинскую хоровую капеллу. Я хочу сказать, что я вырос в Кривом Роге (Днепропетровская область – ред.), не был таким "украинцем". Когда я учился в школе, ближе была украинская школа, а дальше, - ну, шагов на пятнадцать, - русская. И ходить было престижнее в русскую. Но мне всегда нравились уроки украинского языка и литературы. Были очень высокодуховные преподаватели по этим предметам, не было никаких проходимцев. Тем более, что я с раннего возраста стал выступать с чтением юморесок Павла Глазового, которому, кстати, 30 августа исполнилось 100 лет.- Кривой Рог – русскоязычный город, но там Вы выучили и полюбили украинский язык?- Да, русскоговорящий. Я учился в театральном училище в Днепропетровске и нам наш завуч Сирык Иван Петрович, который закончил, между прочим, МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории), говорил: "На Украине два театральных института и одно училище. Выпускники институтов будут работать в престижных русских театрах, а вы будете работать в украинских музыкально-драматических. Так что, изучайте тщательно украинский язык, учитесь пению".И у нас была такая эйфория, мы упивались тем, что знали этот язык. У меня был однокурсник из Ивано-Франковской области, и мы ходили с ним по городу, говорили на украинском языке. И люди смотрели на нас, как на чудаков. Не как на придурков, но как на чудаков. Никаких эксцессов не было, но у нас был драйв.- В принципе, и до сих пор, в Днепропетровске люди, убедилась в этом на собственном опыте, говорящие по-украински, выглядят приезжими…- Да, да. Хотя я знаю, что есть люди, которые сейчас принципиально перешли на украинский язык. Как моя двоюродная сестра, например. Она этническая русская, но теперь, живя в Кривом Роге, говорит на украинском языке. Я видел эту историю в Киеве еще после первого Майдана (государственный переворот 2004 года, в результате которого президентом Украины стал Виктор Ющенко – ред.).- Расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности украинской диаспоры в Москве. Я знаю, что сейчас все немного иначе, но чем занимались до спецоперации?- Была украинская воскресная школа, украинский класс в обычной школе на Малой Бронной. Хотя я смотрел на днях передачу, и там какие-то проблемы, не смогли собрать детей. Могут быть и другие причины. Товарищ, который занимался вопросом языка в диаспоре вдруг одномоментно стал радикалом, и, может быть где-то перегнул палку с московским правительством, и потому оно посчитало нужным прикрыть класс.Украинский культурный центр, в основном, занимается непосредственно культурой. У нас выходят календари, приуроченные к юбилеям украинских ученых, писателей, артистов. При этом, культурный центр был разным, были разные директора. Был один проходимец, танцор, он провел пару мероприятий, получил заслуженного деятеля искусств Украины и слинял. И я на Украине слышал о нем много нелицеприятных слов от профессиональных танцоров. Потом при перестройке центра, строили то ли югославы, то ли турки, новый директор вложил в него всю душу сделал конфетку. Он получил за это национальную премию на Украине им. Тараса Шевченко.Еще на моей памяти создавали клуб любителей киевского "Динамо", собралось очень много народу. Приехали представители команды, и я сочинил небольшой экспромт об этом:"Киян в Росії знають і поважають,І це, повірте, не пусті слова:Бо як усі свої повилітають,То за киян боліє вся Москва".(Киевлян в России знают и уважают, и это, поверьте, не пустые слова: потому как, когда все свои повылетают, то за киевлян болеет вся Москва – ред.)И это так и было. Помните, когда киевляне дошли до полуфинала, выбили "Барселону", "Реал" какие-то немыслимые феерические были матчи, (Лига Чемпионов 1997 года – ред.) и действительно вся Россия, весь СНГ болел за киевлян. Все радовались победам и это нормально. И я от спортсменов от многих слышал и слышу: "Да мы радуемся успехам друг друга! А то что кто-то не подает руки нам, ну что… Мы надеемся, что все это пройдет".- Как изменилась жизнь диаспоры после Майдана 2014 года?- После 2014 года у культурного центра, конечно, тоже были проблемы. Знаете, вот этого человека, бывшего руководителя, довольно известного, как будто подменили. Он стал таким радикалом, поддерживающим Майдан…Я помню, после первого Майдана (2004 – ред.) я попал в Киев, и я на Майдане вижу значок круглый "Я не був на Майдані" (я не был на Майдане – ред.). То есть, люди пытались отречься, им было стыдно за действия, которые тогда происходили. И когда уже была революция 2014, меня, как человека близкого к культуре, больше всего огорчило, что, как раз именно в это время исполнялось 200 лет Тарасу Григорьевичу Шевченко.И Украина предпочла решать все эти дела, а не почтить его память. В Нижнем Новгороде, например, открыли мемориальную доску, посвященную пребыванию Шевченко там. В Питере накануне диаспора добилась открытия памятника.А диаспора занимается не только вопросами культурными, но и помогает людям, например, с устройством на работу, предоставляет площадку украинским выпускникам московских творческих ВУЗов.Еще у нас есть землячества. Первым создалось Донбасское. Потом оно разделилось на Донецкое и Луганское. А мы, от зависти, создали Днепропетровское. У нас в нем был ушедшие из жизни несколько лет назад Олег Фёдорович Марусев, который был известным московским конферансье и актером. Еще был вратарь "Днепра" Владимир Пильгуй, который перешел в московское "Динамо" и заменил Яшина в его прощальном матче.Многие, кто были в диаспоре, являлись и являются настоящими патриотами Украины. Мне судьба даже подарила общение с Павлом Глазовым. Им очень увлекались представители западной украинской диаспоры – в Канаде, США.Мне там довелось побывать, пообщаться с украинцами. И, знаете, мне, как украинцу, выросшему при советской власти на Украине, стало понятно, что сейчас Украину кроят люди, которые в ней не жили, которые не знают настроений народа, но у них есть свое представление об Украине и они хотят по этой кальке скроить новую Украину. И режут по живому.Я, как украинец и гражданин России думаю, как я могу повлиять на сложившуюся сейчас ситуацию? Только продолжать участвовать в делах диаспоры, заниматься культурой. Ведь мы же, украинцы, люди законопослушные.= Этой весной в украинском культурном центре должны были пройти две премьеры: "Женитьба" Гоголя в украинском переводе и "Свадьба в малиновке". Премьеры не состоялись? Что сейчас вообще происходит в культурном центре с начала СВО?- Да, мы пытались. Но сейчас работа приостановлена. Решили, что это пир во время чумы.Украинский культурный центр и культурный центр России в Киеве существуют по взаимному государственному договору. Существуют до тех пор, пока одна из сторон не заявит о прекращении деятельности своего культурного центра. И слава богу, я считаю, пока ни одна из сторон не сделала этого радикального шага. Я думаю, это знак, что есть еще основания для какого-то зыбкого примирения.При этом раньше центр был в ведении Министерства культуры Украины, а теперь находится в ведении Офиса президента Украины, и об этом даже висит вывеска. Фактически, центр – резиденция президента Украины в Москве. Не именно Владмира Александровича Зеленского, а любого президента.Кроме того, в первые дни спецоперации в культурный центр пришли представители УВД Москвы и попросили снять государственный флаг Украины над входом в центр во избежание провокаций.А в целом – люди продолжают работать, продолжают получать зарплату, потому что там есть арендаторы. Некоторые арендаторы, кстати, ушли, возможно, во избежание каких-то экономических неприятностей. А кто-то не боится.К Украине и украинцам негатива в Москве нет. Сейчас во время спецоперации даже открылось новое здание ресторана "Корчма Тараса Бульбы" в районе метро Добрынинская. Никогда никто косо на нас не посмотрел, всегда мы пели песни. Однажды я выступал в День Города около МХАТ напротив центрального телеграфа и спел там пару украинских песен. И стояли женщины, недавно приехавшие с Украины:"Як, це що, можливо так?! Нам кажуть, що це неможливо. В самому центрі Москви?"(Как, это что, возможно? Нам говорят, что это невозможно. В самом центре Москвы? – ред.)А еще, я хочу рассказать трогательный момент из 2001 года. Это было на Ивано-Франковщине, село Верховина. И наша хормейстер очень волновалась – как же, мы едем туда, где самая настоящая Украина, аутентичная, нужно всю программу на украинском языке.И мы поем в этом селе концерт, как раз на Водохреща (Крещение – ред.). Мы поем час, а люди сидят в недоумении – приехал хор из Москвы, мы что не слышали украинских песен? И вдруг голос из зала:- А руську заспіваєте? (а русскую споете? – ред.)У нас, конечно, есть в репертуаре, мы спели. И народ так радовался, аплодировал…- Какую Вы видите сейчас перспективу взаимодействия между нашими странами и народами в культурной сфере?- Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы все закончилось миром, или, хотя бы перемирием. И тогда, я думаю, в России будет всплеск интереса к украинской культуре, потому что люди захотят мира. Очень много негатива, очень много там радикалов, и очень мало здравого смысла. Откуда, почему такая злость? Но бандеровцы и националисты же не все. Помните, как тогда на Майдане? Привозили каких-то неместных людей автобусами для митингов и провокаций. Я всегда считал, что это неправильно и несправедливо.А в Москве, я верю, будет всплеск интереса, будут спектакли, концерты… Мне бы хотелось в это верить. Прочитаю вам еще мои строки об этом:"Доныне Отчизна в нас, как огонек свечи,Ми горді тим, що народились в Україні, (мы горды тем, что родились на Украине – ред.)И тем гордимся, что сейчас мы – москвичи".

https://ukraina.ru/20220906/1038491930.html

https://ukraina.ru/20220818/1037802504.html

https://ukraina.ru/20220818/1037797753.html

https://ukraina.ru/20220825/1038077746.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, украина, диаспора, украинская диаспора, москва