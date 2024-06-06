https://ukraina.ru/20240606/1055537311.html
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней - 06.06.2024 Украина.ру
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
Уже более четырех дней длятся поиски пропавшей в городе Дебельн девятилетней уроженки Украины. В последний раз она покинула дом рано утром, отправляясь в школу, но на занятиях Валерия так и не появилась, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на полицию округа Саксония
2024-06-06T23:21
2024-06-06T23:21
2024-06-06T23:24
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Родители заявили о пропаже девочки, когда та не вернулась из школы четыре дня назад. В тот же день правоохранители развернули поисковую операцию. По данным с камер видеонаблюдения, установленных в немецком Дебельне, Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу, выбрав некий альтернативный маршрут.К поискам несовершеннолетней уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет, сегодня также в операции задействовано более 300 правоохранителей.Полиция допускает, что за такой долгий период, украинку уже могли вывести из страны. Валерия из Днепропетровской области приехала в Германию с семьей в 2022 году. Ранее "похищенные" российской стороной украинские дети нашлись в Германии. О том, как киевский режим разоблачил сам себя читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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новости, германия, украина, bild, похищение, несовершеннолетние, украинские беженцы
Новости, Германия, Украина, Bild, похищение, несовершеннолетние, украинские беженцы
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
23:21 06.06.2024 (обновлено: 23:24 06.06.2024)
Уже более четырех дней длятся поиски пропавшей в городе Дебельн девятилетней уроженки Украины. В последний раз она покинула дом рано утром, отправляясь в школу, но на занятиях Валерия так и не появилась, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на полицию округа Саксония