https://ukraina.ru/20240606/1055537311.html

В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней

В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней - 06.06.2024 Украина.ру

В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней

Уже более четырех дней длятся поиски пропавшей в городе Дебельн девятилетней уроженки Украины. В последний раз она покинула дом рано утром, отправляясь в школу, но на занятиях Валерия так и не появилась, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на полицию округа Саксония

2024-06-06T23:21

2024-06-06T23:21

2024-06-06T23:24

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Родители заявили о пропаже девочки, когда та не вернулась из школы четыре дня назад. В тот же день правоохранители развернули поисковую операцию. По данным с камер видеонаблюдения, установленных в немецком Дебельне, Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу, выбрав некий альтернативный маршрут.К поискам несовершеннолетней уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет, сегодня также в операции задействовано более 300 правоохранителей.Полиция допускает, что за такой долгий период, украинку уже могли вывести из страны. Валерия из Днепропетровской области приехала в Германию с семьей в 2022 году. Ранее "похищенные" российской стороной украинские дети нашлись в Германии. О том, как киевский режим разоблачил сам себя читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20230210/1043450046.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, bild, похищение, несовершеннолетние, украинские беженцы