В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней - 06.06.2024 Украина.ру
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В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней - 06.06.2024 Украина.ру
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
Уже более четырех дней длятся поиски пропавшей в городе Дебельн девятилетней уроженки Украины. В последний раз она покинула дом рано утром, отправляясь в школу, но на занятиях Валерия так и не появилась, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на полицию округа Саксония
2024-06-06T23:21
2024-06-06T23:24
новости
германия
украина
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похищение
несовершеннолетние
украинские беженцы
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Родители заявили о пропаже девочки, когда та не вернулась из школы четыре дня назад. В тот же день правоохранители развернули поисковую операцию. По данным с камер видеонаблюдения, установленных в немецком Дебельне, Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу, выбрав некий альтернативный маршрут.К поискам несовершеннолетней уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет, сегодня также в операции задействовано более 300 правоохранителей.Полиция допускает, что за такой долгий период, украинку уже могли вывести из страны. Валерия из Днепропетровской области приехала в Германию с семьей в 2022 году. Ранее "похищенные" российской стороной украинские дети нашлись в Германии. О том, как киевский режим разоблачил сам себя читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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новости, германия, украина, bild, похищение, несовершеннолетние, украинские беженцы
Новости, Германия, Украина, Bild, похищение, несовершеннолетние, украинские беженцы

В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней

23:21 06.06.2024 (обновлено: 23:24 06.06.2024)
 
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка
В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка
Читать в
Уже более четырех дней длятся поиски пропавшей в городе Дебельн девятилетней уроженки Украины. В последний раз она покинула дом рано утром, отправляясь в школу, но на занятиях Валерия так и не появилась, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на полицию округа Саксония
Родители заявили о пропаже девочки, когда та не вернулась из школы четыре дня назад. В тот же день правоохранители развернули поисковую операцию.
По данным с камер видеонаблюдения, установленных в немецком Дебельне, Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу, выбрав некий альтернативный маршрут.
К поискам несовершеннолетней уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет, сегодня также в операции задействовано более 300 правоохранителей.
Полиция допускает, что за такой долгий период, украинку уже могли вывести из страны.
Валерия из Днепропетровской области приехала в Германию с семьей в 2022 году.
Ранее "похищенные" российской стороной украинские дети нашлись в Германии. О том, как киевский режим разоблачил сам себя читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля 2023, 07:59
Польские наемники изнасиловали несовершеннолетнюю под Николаевом - подпольщикНаемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция отказывается заниматься расследованием. Об этом рассказал активист николаевского подполья, передает 10 февраля РИА Новости
 
НовостиГерманияУкраинаBildпохищениенесовершеннолетниеукраинские беженцы
 
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