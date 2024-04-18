"Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себя
Киев признал, что 161 ребенок, якобы похищенный Россией с территории Украины, находится в Германии. Это стало серьезным ударом по растиражированному мифу о "депортации" юных украинцев в РФ после начала специальной военной операции
Как украинские дети оказались в России
В истории с "похищением" украинских детей изначально нужно отделять зерна от плевел, то есть реальные факты от нагромождения лжи и пропаганды.
Действительно, многие дети-граждане Украины после начала СВО оказались в России. Это происходило по целому ряду причин, из которых можно выделить четыре основные:
Первая. Родители с детьми бежали от боевых действий и эвакуировались на российскую территорию. Таких детей, по некоторым оценкам, было более 700 тысяч. Многих из них Украина в пропагандистских целях записала в число "депортированных".
Вторая. Россия была вынуждена вывозить детей из украинских интернатов и приютов, которые оказались в зоне военных действий и на которых махнули рукой в Киеве.
Третья. Некоторые дети оказались в России из-за трагического стечения обстоятельств, например, гибели родителей. По мере занятия ВС РФ новых населенных пунктов такие дети, в одночасье ставшие сиротами, были взяты под опеку российского государства и вывезены в целях их безопасности.
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Четвертая. После занятия российской армией ряда украинских территорий оттуда с согласия родителей в оздоровительные лагеря в РФ был организован выезд детей для отдыха. Этих детей на Украине также посчитали "депортированными".
Так или иначе, российская сторона неоднократно подчеркивала, что в случае, если родственники этих детей, оставшиеся на Украине, попросят вернуть их обратно, то это будет без всяких проволочек сделано.
Фейки о депортации
Украинские власти в целях демонизации России и поддержания антироссийской истерии продолжают настаивать на том, что Москва занимается не спасением детей в условиях войны, а их "похищением".
В рамках этой кампании киевский режим выдвигает обвинения одно абсурднее другого.
Так, главной целью "насильственной депортации" юных украинцев называется желание России устроить геноцид и уничтожить "украинскую нацию". Другой фейк гласит, что россияне после "изъятия" детей проводят чуть ли не специальный отбор, чтобы оставить себе самых крепких и здоровых.
Украинские чиновники и пропагандисты выдают на-гора всякие страшилки о том, как такие "похищения" происходят. Особую прыть в этом деле демонстрирует уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук, изощренная фантазия которой работает в полном соответствии с нацистским тезисом "чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят".
Дарья Герасимчук
Дарья Герасимчук
В марте прошлого года в интервью DW* она описала, как украинцев якобы сгоняют в определенное место для фильтрации, разлучают детей с родителями, а тех взрослых, кто откажется от сотрудничества еще и арестовывают.
Дошло до того, что Герасимчук обвинила Россию в том, что она специально (!) создает на подконтрольных ей территориях невыносимые условия для жизни, чтобы под предлогом заботы о подрастающем поколении вывезти детей в лагеря, чтобы зачем-то держать их там годами.
Для пущего эффекта на Украине создали базу данных "Дети войны" и одноименный портал, где поименно перечислены имена более 16 тыс. детей, будто бы незаконно вывезенных в РФ.
Ордер на арест Путина
Выстраиваемая Киевом мифология вокруг "похищенных детей" является важной составной частью масштабной кампании по дезинформации. Она призвана воздействовать на западную аудиторию и служить формальным основанием для принятия ряда антироссийских шагов.
Одним из них стали международные ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выданные 17 марта 2023 года.
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка М. Львовой-Беловой
Президент РФ В. Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка М. Львовой-Беловой
Это стало следствием обращений Украины и попытки квалифицировать действия России как военное преступление.
Сам Владимир Путин объяснял, что вся история с вывозом украинских детей чрезвычайно раздута.
"Что же, детские дома оставлять под ударами артиллерии, что ли?" - объяснял он логику Росси по спасению детей из зоны боевых действий.
Глава государства привел пример, когда РФ готова вернуть того или иного ребенка на Украину.
"Вот у нас конкретный случай есть — мама с ребенком жила в России, мама умерла, отец остался на Украине, ребенок один. Конечно, мы готовы отдать ребенка отцу. Никаких проблем", - рассказал Путин.
Похищение, которого не было
Теперь же, ничтоже сумняшеся, киевский режим устами главы Нацполиции Ивана Выговского признает, что 161 ребенок, значившийся в списке "украденных" Россией, спокойно проживает в Германии и ни о каком своем "похищении" не знает.
Вот как эту новость подают украинские СМИ:
"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларусь", - цитируют они Выговского.
Далее следуют заверения в стремлении продолжать сотрудничество между двумя странами в расследовании подобных фактов.
Всё. Никаких пояснений, на основании чего эти дети считались "депортированными", а также почему и как они в итоге очутились в Германии.
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь Дня Независимости Украины
Праздничные мероприятия в честь Дня Независимости Украины
Такое умолчание вполне объяснимо, ибо следующий логический вопрос, который вытекает из всего этого – а не была ли изначально вся эта история старательно надутым мыльным пузырем, который ожидаемо не выдержал первого же соприкосновения с реальностью.
Разумеется, такая постановка вопроса недопустима как для Украины, так и для Запада. Иначе получается, что ордера на арест Путина и Львовой-Беловой изначально были основаны на откровенной лжи и их надо отменять, что обернется грандиозным провалом для тех, кто все это затеял.
Настоящие похитители
В действительности вся эта ситуация похожа на классическую историю, когда сам вор громче всех орет "держи вора". Если кто-то и похищает украинских детей, то делает это сам киевский режим.
В РФ действует парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей. В августе прошлого года ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова у себя в телеграм-канале описала подобные ситуации в Купянске (контролируемая Украиной территория Харьковской области).
13 февраля, 03:13Социолог Ольга Ярмак: Еще до СВО Украина создала ситуацию, при которой невозможно рожать детейРождаемость на Украине ушла в крутое пике: с 2013 года она сократилась более чем в два раза. В 2022-м снижение по отношению к предыдущему году – почти 25%, общее число новорожденных 209,4 тысячи. Это данные Госстата и Минюста Украины
"В Купянске укронацисты начали активно воровать детей, принудительно забирать их из семей, увозя в неизвестном направлении. Нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних известны механизмы их работы", - сообщила она.
Цель всего этого - вывоз детей в Европу. В том же Купянске действует фонд "Белые ангелы", который забирает детей из семей, в то время как их отцов отправляют по мобилизации на фронт.
Далее в дело вступает фонд Save Ukraina, который буквально перепродает этих детей европейцам.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента