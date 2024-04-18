https://ukraina.ru/20240418/1054578913.html

"Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себя

"Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себя - 18.04.2024 Украина.ру

"Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себя

Киев признал, что 161 ребенок, якобы похищенный Россией с территории Украины, находится в Германии. Это стало серьезным ударом по растиражированному мифу о "депортации" юных украинцев в РФ после начала специальной военной операции

2024-04-18T12:04

2024-04-18T12:04

2024-04-18T12:04

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россия

дети

германия

владимир путин

мария львова-белова

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Как украинские дети оказались в РоссииВ истории с "похищением" украинских детей изначально нужно отделять зерна от плевел, то есть реальные факты от нагромождения лжи и пропаганды.Действительно, многие дети-граждане Украины после начала СВО оказались в России. Это происходило по целому ряду причин, из которых можно выделить четыре основные:Первая. Родители с детьми бежали от боевых действий и эвакуировались на российскую территорию. Таких детей, по некоторым оценкам, было более 700 тысяч. Многих из них Украина в пропагандистских целях записала в число "депортированных".Вторая. Россия была вынуждена вывозить детей из украинских интернатов и приютов, которые оказались в зоне военных действий и на которых махнули рукой в Киеве.Третья. Некоторые дети оказались в России из-за трагического стечения обстоятельств, например, гибели родителей. По мере занятия ВС РФ новых населенных пунктов такие дети, в одночасье ставшие сиротами, были взяты под опеку российского государства и вывезены в целях их безопасности.Четвертая. После занятия российской армией ряда украинских территорий оттуда с согласия родителей в оздоровительные лагеря в РФ был организован выезд детей для отдыха. Этих детей на Украине также посчитали "депортированными".Так или иначе, российская сторона неоднократно подчеркивала, что в случае, если родственники этих детей, оставшиеся на Украине, попросят вернуть их обратно, то это будет без всяких проволочек сделано.Фейки о депортацииУкраинские власти в целях демонизации России и поддержания антироссийской истерии продолжают настаивать на том, что Москва занимается не спасением детей в условиях войны, а их "похищением".В рамках этой кампании киевский режим выдвигает обвинения одно абсурднее другого.Так, главной целью "насильственной депортации" юных украинцев называется желание России устроить геноцид и уничтожить "украинскую нацию". Другой фейк гласит, что россияне после "изъятия" детей проводят чуть ли не специальный отбор, чтобы оставить себе самых крепких и здоровых.Украинские чиновники и пропагандисты выдают на-гора всякие страшилки о том, как такие "похищения" происходят. Особую прыть в этом деле демонстрирует уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук, изощренная фантазия которой работает в полном соответствии с нацистским тезисом "чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят".В марте прошлого года в интервью DW* она описала, как украинцев якобы сгоняют в определенное место для фильтрации, разлучают детей с родителями, а тех взрослых, кто откажется от сотрудничества еще и арестовывают.Дошло до того, что Герасимчук обвинила Россию в том, что она специально (!) создает на подконтрольных ей территориях невыносимые условия для жизни, чтобы под предлогом заботы о подрастающем поколении вывезти детей в лагеря, чтобы зачем-то держать их там годами.Для пущего эффекта на Украине создали базу данных "Дети войны" и одноименный портал, где поименно перечислены имена более 16 тыс. детей, будто бы незаконно вывезенных в РФ.Ордер на арест ПутинаВыстраиваемая Киевом мифология вокруг "похищенных детей" является важной составной частью масштабной кампании по дезинформации. Она призвана воздействовать на западную аудиторию и служить формальным основанием для принятия ряда антироссийских шагов.Одним из них стали международные ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выданные 17 марта 2023 года.Это стало следствием обращений Украины и попытки квалифицировать действия России как военное преступление.Сам Владимир Путин объяснял, что вся история с вывозом украинских детей чрезвычайно раздута."Что же, детские дома оставлять под ударами артиллерии, что ли?" - объяснял он логику Росси по спасению детей из зоны боевых действий.Глава государства привел пример, когда РФ готова вернуть того или иного ребенка на Украину."Вот у нас конкретный случай есть — мама с ребенком жила в России, мама умерла, отец остался на Украине, ребенок один. Конечно, мы готовы отдать ребенка отцу. Никаких проблем", - рассказал Путин.Похищение, которого не былоТеперь же, ничтоже сумняшеся, киевский режим устами главы Нацполиции Ивана Выговского признает, что 161 ребенок, значившийся в списке "украденных" Россией, спокойно проживает в Германии и ни о каком своем "похищении" не знает.Вот как эту новость подают украинские СМИ:"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларусь", - цитируют они Выговского.Далее следуют заверения в стремлении продолжать сотрудничество между двумя странами в расследовании подобных фактов.Всё. Никаких пояснений, на основании чего эти дети считались "депортированными", а также почему и как они в итоге очутились в Германии. Такое умолчание вполне объяснимо, ибо следующий логический вопрос, который вытекает из всего этого – а не была ли изначально вся эта история старательно надутым мыльным пузырем, который ожидаемо не выдержал первого же соприкосновения с реальностью.Разумеется, такая постановка вопроса недопустима как для Украины, так и для Запада. Иначе получается, что ордера на арест Путина и Львовой-Беловой изначально были основаны на откровенной лжи и их надо отменять, что обернется грандиозным провалом для тех, кто все это затеял.Настоящие похитителиВ действительности вся эта ситуация похожа на классическую историю, когда сам вор громче всех орет "держи вора". Если кто-то и похищает украинских детей, то делает это сам киевский режим. В РФ действует парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей. В августе прошлого года ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова у себя в телеграм-канале описала подобные ситуации в Купянске (контролируемая Украиной территория Харьковской области)."В Купянске укронацисты начали активно воровать детей, принудительно забирать их из семей, увозя в неизвестном направлении. Нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних известны механизмы их работы", - сообщила она. Цель всего этого - вывоз детей в Европу. В том же Купянске действует фонд "Белые ангелы", который забирает детей из семей, в то время как их отцов отправляют по мобилизации на фронт. Далее в дело вступает фонд Save Ukraina, который буквально перепродает этих детей европейцам. *СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20240213/1053255931.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, дети, германия, владимир путин, мария львова-белова