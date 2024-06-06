https://ukraina.ru/20240606/1055527956.html

Киевлян, недовольных работой Кличко, в 2024 году стало больше

Киевлян, недовольных работой Кличко, в 2024 году стало больше - 06.06.2024 Украина.ру

Киевлян, недовольных работой Кличко, в 2024 году стало больше

Из 17 тысяч киевлян и жителей области более 20% полностью не одобряют работу действующего мэра украинской столицы Виталия Кличко, тогда как 8% – довольны результатами его деятельности. Такие данные следуют из опроса социологической группы "Рейтинг"

2024-06-06T18:02

2024-06-06T18:02

2024-06-06T18:09

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Исследование проходило с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью интервью дома у респондентов в 21 городе Украины (Киев и все областные центры). По данным опубликованной инфографике, 35% опрошенных заявили, что "скорее одобряют" работу Кличко, 25% - "скорее не одобряют" а еще 12% украинцев сложно ответить на соцопрос. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, в 2024-ом поддержка населением упала. Уточняется, что статистическая погрешность проведенного исследования для каждого города не превышает 3,5%. Ранее Кличко признал, что так и не понял, чем он занимался на посту мэра Киева десять лет.Как украинцы стали первыми жертвами войны неолибералов против всего человечества читайте в интервью журналиста-международника Олега Ясинского на Украина.ру.

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