Киевлян, недовольных работой Кличко, в 2024 году стало больше
18:02 06.06.2024 (обновлено: 18:09 06.06.2024)
© Віталій Кличко телеграм-канал скриншот видео
© Віталій Кличко телеграм-канал скриншот видео
Из 17 тысяч киевлян и жителей области более 20% полностью не одобряют работу действующего мэра украинской столицы Виталия Кличко, тогда как 8% – довольны результатами его деятельности. Такие данные следуют из опроса социологической группы "Рейтинг"
Исследование проходило с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью интервью дома у респондентов в 21 городе Украины (Киев и все областные центры).
По данным опубликованной инфографике, 35% опрошенных заявили, что "скорее одобряют" работу Кличко, 25% - "скорее не одобряют" а еще 12% украинцев сложно ответить на соцопрос.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом, в 2024-ом поддержка населением упала. Уточняется, что статистическая погрешность проведенного исследования для каждого города не превышает 3,5%.
Ранее Кличко признал, что так и не понял, чем он занимался на посту мэра Киева десять лет.
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