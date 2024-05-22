"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет - 22.05.2024 Украина.ру
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"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет
"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет - 22.05.2024 Украина.ру
"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет
Мэр Киева Виталий Кличко на этой неделе отмечает десятилетие на посту, но смысл своей деятельности, похоже так и не понял. Об этом в своей статье “Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем” рассказал автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич
2024-05-22T19:30
2024-05-22T19:30
киев
украина
владимир кличко
дмитрий ковалевич
мэр
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При Кличко украинская столица усиленно проходила этапы декоммунизации, однако ни одного крупного инфраструктурного объекта при нем так и не было построено, зато киевлян он забавлял своими крылатыми фразами. "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", подчеркивает автор."Полностью ли я потом понимал все вызовы, которые получил, и которые придется преодолевать на посту мэра столицы? Не совсем", - пишет Кличко.Кроме того, при Кличко были закрыты несколько станций метро по причине разгерметизации тоннеля: потоки воды буквально заливали рельсы подземки.Так, на просьбу журналистов прокомментировать случившееся ЧП, мэр Виталий Кличко впал в ступор: он смотрел в молча в камеру порядка 12 секунд, и по итогу не ответил ничего путного. Как ранее заявлял столичный градоначальник, проблемы в метро не являются приоритетными для Украины и “думать о таких вещах сейчас глупо”, так как главным, по мнению Кличко, остается вопрос существования страны.После случившихся инцидентов в мэрию нагрянула комиссия по расследованию работы городской администрации. На что Кличко возразил и заявил, что подобные меры – это элемент политической борьбы."Комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", – считает Кличко.Кстати, был в Киеве и скандал на фоне проблем с закрытыми бомбоубежищами. Из-за этого погибли три мирных жителя, а всю ответственность Кличко и Зеленский перекладывали друг на друга. После этого, Кличко подозревали в хищении госсредств, которые мэр якобы определил под благоустройство столицы, вместо того, чтобы отправить их на армию.Почему в Киеве начались поиски виновных, вы можете узнать в полной версии статьи Дмитрия Ковалевича "Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем"
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киев, украина, владимир кличко, дмитрий ковалевич, мэр
Киев, Украина, Владимир Кличко, Дмитрий Ковалевич, мэр

"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет

19:30 22.05.2024
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкАкция оппозиции "Вставай, Украина!"
Акция оппозиции Вставай, Украина! - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Мэр Киева Виталий Кличко на этой неделе отмечает десятилетие на посту, но смысл своей деятельности, похоже так и не понял. Об этом в своей статье “Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем” рассказал автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич
При Кличко украинская столица усиленно проходила этапы декоммунизации, однако ни одного крупного инфраструктурного объекта при нем так и не было построено, зато киевлян он забавлял своими крылатыми фразами. "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", подчеркивает автор.
"Полностью ли я потом понимал все вызовы, которые получил, и которые придется преодолевать на посту мэра столицы? Не совсем", - пишет Кличко.
Кроме того, при Кличко были закрыты несколько станций метро по причине разгерметизации тоннеля: потоки воды буквально заливали рельсы подземки.
Так, на просьбу журналистов прокомментировать случившееся ЧП, мэр Виталий Кличко впал в ступор: он смотрел в молча в камеру порядка 12 секунд, и по итогу не ответил ничего путного. Как ранее заявлял столичный градоначальник, проблемы в метро не являются приоритетными для Украины и “думать о таких вещах сейчас глупо”, так как главным, по мнению Кличко, остается вопрос существования страны.
После случившихся инцидентов в мэрию нагрянула комиссия по расследованию работы городской администрации. На что Кличко возразил и заявил, что подобные меры – это элемент политической борьбы.
"Комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", – считает Кличко.
Кстати, был в Киеве и скандал на фоне проблем с закрытыми бомбоубежищами. Из-за этого погибли три мирных жителя, а всю ответственность Кличко и Зеленский перекладывали друг на друга. После этого, Кличко подозревали в хищении госсредств, которые мэр якобы определил под благоустройство столицы, вместо того, чтобы отправить их на армию.
Почему в Киеве начались поиски виновных, вы можете узнать в полной версии статьи Дмитрия Ковалевича "Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем"
 
КиевУкраинаВладимир КличкоДмитрий Ковалевичмэр
 
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