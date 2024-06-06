https://ukraina.ru/20240606/1055517531.html

"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации

"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации - 06.06.2024 Украина.ру

"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации

В 2024 году в ВСУ необходимо мобилизовать 110 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформ"

2024-06-06T13:58

2024-06-06T13:58

2024-06-06T13:58

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

александр сырский

всу

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_d7117e3b05abda7e7ceca72f192e4142.jpg.webp

Во время планирования так называемого контрнаступления еще под руководством тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного возникла потребность мобилизовать 500 тысяч человек. После вступления в должность главкома Александра Сырского утвердили план, который не предусматривал такого большого количества военнослужащих, рассказал он.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский отменил статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Минобороны Украины 18 мая запустило мобильное приложение "Резерв+". В данном сервисе военнообязанные могут обновить свои учетные данные. В Минобороны Украины уточняли, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение „Резерв+". По данным МО Украины, через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, александр сырский, всу, мобилизация