"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации - 06.06.2024 Украина.ру
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"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации
"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации - 06.06.2024 Украина.ру
"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации
В 2024 году в ВСУ необходимо мобилизовать 110 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформ"
2024-06-06T13:58
2024-06-06T13:58
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
александр сырский
всу
мобилизация
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Во время планирования так называемого контрнаступления еще под руководством тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного возникла потребность мобилизовать 500 тысяч человек. После вступления в должность главкома Александра Сырского утвердили план, который не предусматривал такого большого количества военнослужащих, рассказал он.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский отменил статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Минобороны Украины 18 мая запустило мобильное приложение "Резерв+". В данном сервисе военнообязанные могут обновить свои учетные данные. В Минобороны Украины уточняли, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение „Резерв+". По данным МО Украины, через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, александр сырский, всу, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, ВСУ, мобилизация

"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации

13:58 06.06.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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В 2024 году в ВСУ необходимо мобилизовать 110 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформ"
Во время планирования так называемого контрнаступления еще под руководством тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного возникла потребность мобилизовать 500 тысяч человек. После вступления в должность главкома Александра Сырского утвердили план, который не предусматривал такого большого количества военнослужащих, рассказал он.
"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тыс. человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев", - заявил Горбенко.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленский отменил статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Минобороны Украины 18 мая запустило мобильное приложение "Резерв+". В данном сервисе военнообязанные могут обновить свои учетные данные.
В Минобороны Украины уточняли, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение „Резерв+". По данным МО Украины, через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников.
Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВСУмобилизация
 
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