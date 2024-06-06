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"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации
"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации - 06.06.2024 Украина.ру
"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации
В 2024 году в ВСУ необходимо мобилизовать 110 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформ"
2024-06-06T13:58
2024-06-06T13:58
2024-06-06T13:58
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украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
александр сырский
всу
мобилизация
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Во время планирования так называемого контрнаступления еще под руководством тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного возникла потребность мобилизовать 500 тысяч человек. После вступления в должность главкома Александра Сырского утвердили план, который не предусматривал такого большого количества военнослужащих, рассказал он.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский отменил статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Минобороны Украины 18 мая запустило мобильное приложение "Резерв+". В данном сервисе военнообязанные могут обновить свои учетные данные. В Минобороны Украины уточняли, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение „Резерв+". По данным МО Украины, через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, александр сырский, всу, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, ВСУ, мобилизация
"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации
В 2024 году в ВСУ необходимо мобилизовать 110 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформ"
Во время планирования так называемого контрнаступления еще под руководством тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного
возникла потребность мобилизовать 500 тысяч человек. После вступления в должность главкома Александра Сырского
утвердили план, который не предусматривал такого большого количества военнослужащих, рассказал он.
"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тыс. человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев", - заявил Горбенко.
Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленский отменил статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Минобороны Украины 18 мая запустило мобильное приложение "Резерв+". В данном сервисе военнообязанные могут обновить свои учетные данные.
В Минобороны Украины уточняли, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение „Резерв+". По данным МО Украины, через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников.
Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского
на сайте Украина.ру