https://ukraina.ru/20240606/1055513215.html

Зеленский, Запад, потери ВСУ: основные заявления Путина на встрече с главами мировых информагентств

Зеленский, Запад, потери ВСУ: основные заявления Путина на встрече с главами мировых информагентств - 06.06.2024 Украина.ру

Зеленский, Запад, потери ВСУ: основные заявления Путина на встрече с главами мировых информагентств

Вечером в среду, 5 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с главами мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит международный экономический форум

2024-06-06T10:57

2024-06-06T10:57

2024-06-06T10:57

эксклюзив

владимир путин

украина

запад

нато

сша

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055508150_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_6c4b498494a9540444564b3896b6fd7a.jpg.webp

События на УкраинеРоссия не начинала войну на Украине, начало трагическим событиям в этой стране положил государственный переворот, совершенный в 2014 году, напомнил Путин.Признание независимости народных республик Донецка и Луганска проходило в соответствии с международными нормами, подчеркнул глава государства.Он сравнил события в Донбассе с ситуацией в Косово, в которую без всяких разрешений вмешался Запад.По его словам, боевые действия завершатся через 2-3 месяца, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.Он добавил, что возможность вернуться к миру была еще в 2022 году, когда на переговорах в Стамбуле стороны достигли договоренностей, которые более-менее устраивали и РФ, и Украину, однако тогдашний премьер Британии Борис Джонсон дал команду "выбросить этот договор в помойку"."Нейтральный статус Украины, невступление ее ни в какие блоки, это ограничения в известной степени вооружений и так далее — это безусловно то, в чем заинтересована Российская Федерация", - заявил Путин.Потери Украины и число пленныхВооруженные силы Украины теряют в месяц около 50 тыс. человек – убитыми и ранеными. Соотношение между ними примерно пополам, заявил российский президент.В соотношении с потерями ВС РФ, украинские потери превышают российские в пять раз, отметил он.Путин рассказал, что в месяц мобилизационные мероприятия на Украине обеспечивают приток в войска приблизительно 30 тыс. человек, однако это дает возможность лишь восполнить потери.Глава государства также высказался по ситуации с военнопленными. По его словам, в российском плену находятся 6465 военнослужащих ВСУ, а в украинском – 1348 россиян.Будущее ЗеленскогоКак рассказал Путин, Соединенные Штаты настаивают, чтобы власти Украины снизили возраст для мобилизации до 18 лет.Путин отметил, что в Конституции Украины ничего не сказано о продлении срока полномочий президента во время военного положения. Есть закон, по которому в такой ситуации власть переходит парламенту без выборов главы государства."Но там же не написано, что они пролонгируются… Если не написано — значит нет. Напротив, есть статья 109 уголовного кодекса Украины, где написано, что это называется захватом власти. И с кем подписывать договор?" - заявил он.Удары западным оружиемРоссия может пойти на ассиметричный ответ после разрешения стран Запада применять свое оружие по территории РФ."Что касается высокоточного оружия дальнего радиуса действия, здесь нужно на две части разделить: первое — это обычное оружие, РСЗО, они применяются давно, и действительно украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно", - сказал Путин.Украина не может самостоятельно применять такие ракеты как Storm Shadow и ATACMS, решение о запуске, введение полетного задания – прерогатива не ВСУ, а западных военнослужащих.Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность, заявил глава государства."Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против РФ, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам", - сказал он.Президент добавил, что западные военные инструкторы уже присутствуют на Украине и тоже несут потери.Что касается Германии, которая сначала не поддерживала удары по РФ своим оружием, а потом пересмотрела свое решение, то эта страна находится под колоссальным влиянием США и сопротивляться ему сложно. Тем не менее, подчеркнул Путин, в сегодняшнем правительстве ФРГ никто "не защищает интересы народа Германии", а отношения между Берлином и Москвой окончательно разрушаются.Нападение на НАТОИнформация о том, что Россия якобы готовится напасть на страны Североатлантического альянса – "бред собачий", сказал глава российского государства.Сообщения о готовившемся нападении РФ для Запада служат цели "одурачивания" собственного населения."Это было бы бредом, если бы не было задумки <…> одурачивать свое собственное население: а, караул, Россия на нас нападет, мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружения на Украину. А на самом деле это для чего делается? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях мира", - отметил Путин.Отношения с СШАПо мнению Путина, России абсолютно все равно, кто станет президентом США – действующий глава Белого дома Джо Байден или же его соперник республиканец Дональд Трамп.Отношение к РФ со стороны Соединенных Штатов не изменится, кто бы из них не одержал там победу, подчеркнул российский лидер.Путин вспомнил свое же заявление, что Байден в чем-то предпочтительнее для России, так как он более предсказуем."Я уже говорил, все восприняли мое заявление по поводу господина Байдена с усмешками, но и увидели в этом даже какой-то скрытый наезд на президента Байдена. Ну, действительно, ведь он политик старой школы. И вот то, что ему не понравилось и он потом в известной степени начал меня даже атаковать, я так и думал, что так и будет. Значит, я прав, он предсказуем. <…> Но по большому счету нам все равно", - сказал Путин.США не хотят допустить успеха России, так как видят в этом ущерб своему величию."Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство", - заявил Путин.О том, как на Западе в реальности относятся к Украине в материале издания Украина.ру Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину

украина

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, владимир путин, украина, запад, нато, сша, джо байден, дональд трамп