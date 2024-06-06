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Атаки на НПЗ, национализация в новых регионах России. Главное на утро 6 июня

Атаки на НПЗ, национализация в новых регионах России. Главное на утро 6 июня - 06.06.2024 Украина.ру

Атаки на НПЗ, национализация в новых регионах России. Главное на утро 6 июня

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками пограничные регионы РФ; в Запорожской области начали процесс национализации предприятий украинских олигархов

2024-06-06T09:00

2024-06-06T09:00

2024-06-06T09:00

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белгородская область

губернатор

беспилотники

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Украинские беспилотники атаковали Белгородскую и Ростовскую областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 3:07 сообщил, что украинский дрон атаковал нефтебазу."ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", - написал Гладков.Очаг возгорания был оперативно ликвидирован четырьмя пожарными расчетами. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Губернатор отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.Позднее Гладков сообщил об еще одной атаке со стороны ВСУ."В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия - с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй - серьезно поврежден, без возгорания", - написал он.По предварительной информации губернатора, в результате атаки никто не пострадал.Атака на Ростовскую областьГубернатор Ростовской области Василий Голубев в 2:24 6 июня сообщил об атаке украинских беспилотников на Новошахтинский завод нефтепродуктов."В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", - написал губернатор.Вскоре после атаки Голубев сообщил о возгорании на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Во время тушения пожара Украина совершила повторную атаку на предприятие.Позднее глава региона заявил, что число сил и средств, задействованных в тушении пожара, увеличено. На площади 100 кв.м пожар удалось локализировать. В 4:00 пожар ликвидировали.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ подтвердили атаки ВСУ на российские регионы."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении МО РФ.В Запорожской области планируют пополнить казну активами украинских олигарховВ Запорожской области начали процесс национализации активов украинских олигархов. Об этом рассказал и.о вице-премьера правительства - и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме."Идет процедура национализации. Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию", - рассказал Гуськов.Процедура национализации уже запущена, отметил он. В правительстве региона ожидают, что казна будет наполнена определенными активами уже к концу года.Среди активов, которые подлежат национализации, нефтехимическая компания "Азмол" и компании "Бердянские жатки" в Бердянске. Ранее предприятиями владел украинский олигарх и депутат Александр Пономарев.На данный момент "Азмол" и "Бердянские жатки" переданы во временное администрирование Корпорации развития региона."На базе этих проектов обсуждаются крупные инвестиционные проекты с Росагролизингом и с нефтяным контуром для создания технопарка химической отрасли", - резюмировал он.Ранее процесс национализации предприятий украинских олигархов запустили и в Крыму. Крымский парламент еще осенью 2022 года принял несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия.Глава Крымского парламента Владимир Константинов заявлял ранее, что процесс национализации помог "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов."Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий", - заявлял Константинов.Всего было определено 19 лотов. Власти Крыма сообщали, что 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей.В октябре прошлого года ушла с молотка квартира семьи Владимира Зеленского. Её купили на аукционе за 44,3 миллиона рублей.Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.О национализации украинских частных предприятий в новых регионах России в материале Ивана Лизана Россия возвращается. С чем связана волна национализации частных предприятий на нашем сайте

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