https://ukraina.ru/20231230/1052509314.html
Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов - 30.12.2023 Украина.ру
Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс национализации позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов и сохранить многие предприятия, чем себя полностью оправдал. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-30T11:29
2023-12-30T11:29
2023-12-30T11:29
новости
крым
национализация
имущество
олигарх
украина
россия
владимир константинов
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"Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - рассказал Константинов.Глава парламента подчеркнул, что национализация фактически спасла многие крупные предприятия полуострова и позволила полнить бюджет за счёт продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.Несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, были приняты Крымским парламентом начиная с осени 2022 года. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО. И к настоящему времени в бюджет республики уже поступили серьёзные деньги.
https://ukraina.ru/20231230/1052055292.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, национализация, имущество, олигарх, украина, россия, владимир константинов
Новости, Крым, национализация, имущество, олигарх, Украина, Россия, Владимир Константинов
Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс национализации позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов и сохранить многие предприятия, чем себя полностью оправдал. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
"Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - рассказал Константинов.
Глава парламента подчеркнул, что национализация фактически спасла многие крупные предприятия полуострова и позволила полнить бюджет за счёт продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.
Несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, были приняты Крымским парламентом начиная с осени 2022 года. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО. И к настоящему времени в бюджет республики уже поступили серьёзные деньги.