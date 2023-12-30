Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов - 30.12.2023 Украина.ру
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Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов - 30.12.2023 Украина.ру
Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс национализации позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов и сохранить многие предприятия, чем себя полностью оправдал. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-30T11:29
2023-12-30T11:29
новости
крым
национализация
имущество
олигарх
украина
россия
владимир константинов
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"Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - рассказал Константинов.Глава парламента подчеркнул, что национализация фактически спасла многие крупные предприятия полуострова и позволила полнить бюджет за счёт продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.Несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, были приняты Крымским парламентом начиная с осени 2022 года. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО. И к настоящему времени в бюджет республики уже поступили серьёзные деньги.
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новости, крым, национализация, имущество, олигарх, украина, россия, владимир константинов
Новости, Крым, национализация, имущество, олигарх, Украина, Россия, Владимир Константинов

Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов

11:29 30.12.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс национализации позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов и сохранить многие предприятия, чем себя полностью оправдал. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
"Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - рассказал Константинов.
Глава парламента подчеркнул, что национализация фактически спасла многие крупные предприятия полуострова и позволила полнить бюджет за счёт продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.
Несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, были приняты Крымским парламентом начиная с осени 2022 года. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО. И к настоящему времени в бюджет республики уже поступили серьёзные деньги.
Валерий Меладзе
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