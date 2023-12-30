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Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов

Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов - 30.12.2023 Украина.ру

Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс национализации позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов и сохранить многие предприятия, чем себя полностью оправдал. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-30T11:29

2023-12-30T11:29

2023-12-30T11:29

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крым

национализация

имущество

олигарх

украина

россия

владимир константинов

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"Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - рассказал Константинов.Глава парламента подчеркнул, что национализация фактически спасла многие крупные предприятия полуострова и позволила полнить бюджет за счёт продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.Несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, были приняты Крымским парламентом начиная с осени 2022 года. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО. И к настоящему времени в бюджет республики уже поступили серьёзные деньги.

https://ukraina.ru/20231230/1052055292.html

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новости, крым, национализация, имущество, олигарх, украина, россия, владимир константинов