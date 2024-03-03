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Россия возвращается. С чем связана волна национализации частных предприятий

Россия возвращается. С чем связана волна национализации частных предприятий - 03.03.2024 Украина.ру

Россия возвращается. С чем связана волна национализации частных предприятий

Во второй половине февраля в России был национализирован ряд предприятий, например, автодилер, завод тяжелого машиностроения и конфетная фабрика.

2024-03-03T07:34

2024-03-03T07:34

2024-03-03T07:35

эксклюзив

экономика

национализация

россия

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При всей разности профилей этих бизнесов, в таких действиях есть своя неумолимая логика – государство наводит порядок в экономике после лихих 90-ых и в тоже время возвращает контроль над стратегическими предприятиями, приватизированным в свое время мошенническим путем. А еще это и борьба с коррупцией и ответ Западу, а также борьба с утечкой капиталов.Вторая волна национализации в России только началась. Первая была не столь заметна. Нынешняя имеет стратегические цели. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил президенту Путину предложения по законодательному урегулированию пересмотра приватизационных сделок. Союз предлагает предусмотреть компенсацию инвесторам рыночной стоимости национализируемых активов, а также установить предельный срок, по истечении которого актив не может быть национализирован.Опасения РСПП вызваны возросшим за последнее время количеством национализаций. На них, к слову, обратил внимание экстремист и террорист Алесей Арестович, соорудивший целую гипотезу о подготовке России к грядущей — и как ему представляется неизбежной — войне между Россией и блоком НАТО. В этом есть определенная логика. Но на самом деле – все сложнее.Национализация как следствие приватизацииОчевидно, что национализация предприятий – следствие их неправильной приватизации. При этом речь идет как о неэффективном управлении, мошенничестве, разоблаченном правоохранителями, так и о безопасности государства.В мае 2023 года о необходимости национализации основных отраслей российской экономики для обеспечения "экономической безопасности в условиях войны" заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Если абстрагироваться от эмоций, то приватизации, равно как и национализации являются обычными инструментами управления экономикой. Первая свойственная периодам ослабления государства, вторая напротив сигнализирует о желании государства усилить свои позиции в экономике.За доказательствами этого тезиса далеко ходить не нужно. Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%, в 2008 году — уже в 40-45%, к 2013 году она превысила 50%. По крайней мере, такие данные приводит Федеральная антимонопольная служба. РАНХиГС оценивал долю госсектора в ВВП России по итогам 2021 года в 56,23%.Безусловно, приватизация способствует росту эффективности производства. Но часто бывают и ситуации обратного порядка, когда приватизированные предприятия меняют профиль, нарушая ранее выстроенные экономические цепочки или используются неэффективно и, что еще хуже, работают не в интересах государства, а вопреки им.В общем, не в форме собственности дело, а в необходимости в очередной раз догонять развитые страны и обеспечивать технологический суверенитет в условиях дефицита кадров и времени.Новейшая история национализацийПроведенные за последние несколько лет национализации вполне поддаются систематизации.Во-первых, необходимо выделить национализацию как следствие расследования уголовных дел.* Генпрокуратура летом 2023 года потребовала национализировать агрохолдинг "Покровский" (50 предприятий, 242 тыс. га земель) после того, как его владелец Андрей Коровайко (с 2021 года скрывается от следствия за пределами России) стал активно выводить из России прибыль агрохолдинга. Агрохолдинг Коровайко создал пока был государственным служащим, а контроль над региональным и муниципальными органами власти Краснодарского края он использовал для завладения землями и предприятиям.* В сентябре 2021 года судебные приставы обратили в доход государства доли приморского золотодобытчика "Терней Золото", которое контролировал депутат ГД Сергей Сопчук, скрывая от контролирующих органов своё участие в активах. В "Терней Золото" Сопчук с 2011 по 2020 годы вложил 4,1 млрд рублей, а предприятие номинально записал на свою сестру, продолжая лично контролировать деятельность компании. Объяснить следствию откуда у него 4,1 млрд рублей Сопчук не смог. Стоимость его активов в 2021 году оценили в 38 млрд рублей.· У депутата Госдумы Андрея Колесника летом 2023 года забрали Калининградский морской порт, которым он владел, пока был депутатом.· В августе 2023 года по иску Генпрокуратуры были национализированы "Уралбиофарм", завод "Исеть", и банк "Вятич", которым владел бизнесмен Малик Гайсин, купивший их в конце 1990-х годов, пока был депутатом Госдумы.· 17 августа 2023 года Генпрокуратура подала иск против Андрея Мельниченко с требованием передать в госсобственность компанию "Сибэко" — крупнейшее в Сибири предприятие по производству и реализации электрической и тепловой энергии — так как оно было куплено Мельниченко у бывшего министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова (приговорён в 2023 году к 12 годам лишения свободы и конфискации 32,5 млрд рублей).· 15 февраля 2024 года начался процесс по иску Генпрокуратура об обращении в казну государства всех акций ГК "Рольф" (крупнейший автодилер России). В ведомстве полагают, что ныне проживающий в Австрии основатель одного из крупнейших автодилеров России Сергей Петров некогда совмещал депутатские полномочия с предпринимательством.Во-вторых, национализация проводится в случае, если иностранные собственники предприятия пытаются вредить государству и обществу. Впрочем, де-юре речь идёт не о национализации, а о введении внешнего управления (право собственности иностранный бизнес не лишили).* В мае 2022 года оборудование немецкой компании Siemens, используемой для обслуживания поездов "Сапсан", было передано РЖД после того, как Siemens Mobility в одностороннем порядке расторгла договора о техническом обслуживании поездов и завила об уходе из России. Это позволило продолжать эксплуатацию поездов "Сапсан".* 26 апреля 2023 года активы энергетических компаний Uniper и Fortum перешли под управление государства.* Пивзавод "Балтика" и заводы "Данон" летом 2023 года перешли в управление государства так как их владельцы, цитирую президента Путина, пытались "запугать своих работников увольнениями в случае проявления ими определённой гражданской позиции".*Аэропорт Пулково передали в госсобственность в декабре 2023 года после того, как его иностранные акционеры прекратили участвовать в управлении воздушной гаванью, заблокировав принятие важных решений.При этом государство не стало церемониться с активами украинских олигархов: их имущество в Новороссии и Крыму национализировано, также в госсобстветвенность переданы активы украинской олигархии на территории "старой" России. Даже не работавшая с 2017 года липецкая фабрика "Рошен" экс-президента Украины Петра Порошенко 19 февраля 2024 года стала государственной.В-третьих, национализации провели в случаях, когда стратегически важные предприятия оказывались под контролем иностранных собственников, что создавало угрозу государственной безопасности.* Башкирская содовая компания попала под национализацию ещё в 2021 году после начавшихся в августе 2020 года массовых протестов против разработки известняка на священной для жителей Башкирии горы Куштау и личного вмешательства в дело президента Путина.*Осенью 2021 года Генпрокуратура потребовала вернуть в государственную собственность акции Соликамского магниевого завода — единственного в России производителя магния — после судебных разбирательств между ФАС и его тремя акционерами, которые к тому моменту вошли в острый корпоративный конфликт. СМЗ управляли через кипрские компании, а продукция завода вывозилась в Эстонию и впоследствии поставлялась на предприятия американского ВПК. Теперь заводом владеет ГК "Росатом", которой поручили развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России.* В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области национализировал Мурманский морской рыбный порт как стратегическое предприятие (обеспечивает перевалку 80% рыбной продукции в Мурманске), которое управляется группой лиц, включающей иностранного инвестора. Порт приватизировали в 2015 году, после чего собственник, государство и коммерческие структуры вели множественные судебные споры.·*20 марта 2023 года национализирована компания "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ) с терминалом в Большом порту Санкт-Петербурга, а 7 февраля 2024 года имущество компании было передано Объединённой судостроительной корпорации. КЦТЛ — "осколок" от Северной верфи, а терминал примыкает к территории судостроительного завода. Верфь арендовала у КЦТЛ многие активы, без которых невозможно производство боевых кораблей и гражданских судов.* 27 июля 2023 года Генпрокуратура подала иск о национализации завода "Волжский оргсинтез" — производитель метионина (незаменимая аминокислота) и анилина (основа взрывчатки) — под предлогом незаконности приватизации и иностранного контроля над предприятием. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.* 2 августа Генпрокуратура подала иск к компании "Фининвест" о национализации Дальнегорского ГОК в Приморском крае как единственного в стране производителя борной кислоты, контролируемого кипрской компанией, принадлежащей офшору с Виргинских островов.* 5 августа 2023 года национализирован Ростовский оптико-механический завод, производящий оптические приборы для бронетанковой техники.* 23 августа 2023 года в госсобственность перешёл Сясьский ЦБК — крупнейший в стране производитель промышленной целлюлозы, салфеток и туалетной бумаги. Предприятие является стратегическим, а приватизировано было иностранным собственником без согласования с правительственной комиссией.* 8 сентября 2023 года национализирован завод "Метафракс Кемикалс" (бывший Губахинский химический завод" — один из крупнейших производителей метанола и формалина.* 19 февраля 2024 года Генпрокуратура потребовала вернуть в госсобственность Ивановский завод тяжёлого станкостроения, сочтя незаконной проведенную в 1990-х приватизацию. Завод находился в списке системообразующих предприятий России.* 12 декабря под контроль государства передан "Уральский завод авто-текстильных изделий" и входящие в его состав шесть предприятий, которым владели через кипрский офшор спонсоры ВСУ — экс-министр транспорта Украины Андрей Ефименко вместе со своей родной сестрой Елизаветой Андреевой, получившей гражданство России и сменившей имя и отчество для сокрытия родственной связи.* 7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и АО "Кузнецкие ферросплавы", которые принадлежат АО "Компания Эталон" (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК). Прокуратура требует изъять эти заводы из "чужого незаконного владения" и передать государствуИз истории новейших национализаций в России можно сделать ряд выводовАктивы бывших чиновников и депутатов Госдумы начали национализировать задолго до начала СВО. Очевидный мотив — антикоррупционная деятельность Генпрокуратуры, которая исследует декларации чиновников и следит за соблюдением ими норм законодательства. Чиновникам можно владеть бизнесом, но нельзя им управлять, совмещая бизнес с государственной службой. Тем не менее, многие совмещали депутатство и управление бизнесом, за что и поплатились.Имущество иностранных компаний предпочитают не национализировать, а передавать под внешнее управление Росимущества. Национализация означает утрату права собственности, а внешнее управление лишь приводит к утрате права управления и распоряжения. Такой подход позволяет снизить юридические риски (подача исков против России в международные суды), а также не давать повода для национализации имущества российских компаний в недружественных странах. Образцово-показательно были наказаны лишь энергокомпании Fortum и Uniper в качестве ответной меры за перевод под внешнее управление немецким правительством компании Gazprom Germania GmbH и НПЗ "Роснефти" в Шведте. То есть речь идёт о строго симметричном и сдержанном ответе. Встряска, к слову, сработала — 1 марта Минэкономики ФРГ сообщило, что "Роснефть" начала продажу немецких активов и планирует закрыть сделку к сентябрю 2024 года, хотя ещё в начале февраля правительство ФРГ подумывало о национализации НПЗ.Таким образом, к иностранному бизнесу российская власть проявила предельно здравый и прагматичный подход с минимумом национализаций, но созданием максимально некомфортных для иностранцев при продаже и крайне выгодных для российского бизнеса условий при покупке активов. Такой шаг позволил российскому бизнесу законно приобрести активы иностранцев, минимизировав судебные риски, а государство показать цивилизованное (с поправкой на обстоятельства) отношение к иностранцам и не отпугнуть потенциальных инвесторов из дружественных стран.А теперь стоит перейти к национализации стратегически важных предприятий, что экстремист и террорист Арестович счёл подготовкой России к войне с НАТО.Во-первых, первые национализации были проведены ещё до начала СВО — в госсобственность перешли Башсода и Соликамский магниевый завод. В случае с Башсодой государство сняло болевую точку в Башкирии, возникшую по вине прежнего руководство компании, впоследствии Башсоду передали компании Росхим (её возглавляет один из бывших менеджеров Башсоды). Соликамский магниевый отдали "Росатому" как компании, на которую возложили обязанности по воссозданию в России производства редких и редкоземельных металлов. Пожалуй, лишь Соликамский магниевый можно притянуть к теме ВПК — магний используется при производстве брони для боевых машин десанта (БМД).Мурманский порт и часть Большого порта Санкт-Петербурга к теме ВПК имеют отдалённое отношение. Первый — важнейший северный порт и теперь база для рыболовного флота, который до СВО ремонтировали в Европе, а теперь вынуждены ремонтировать в России. А вот национализация терминала в порту Санкт-Петербурга в логику усиления обороноспособности вполне укладывается — государство восстановило Северную верфь, избавившись от необходимости арендовать причалы и корпуса у частника.Зато все последующие национализации заводов по производству ферросплавов, станков, химикатов, бора и оптики для танков вполне укладываются в логику восстановления производственных цепочек в ВПК, снижения рисков утечки информации за пределы страны. Практически во всех случаях основанием для национализации стали либо нарушения при приватизации — её одобряло не федеральное правительство, а власти регионов — стратегически важных предприятий, либо наличие среди собственников лиц с иностранным гражданством или же компаний с офшорной регистрацией. Тот факт, что эти предприятия свыше 20 лет управлялись бизнесом, а не государством ничего принципиально не меняет — государство пришло за "своим" после начала СВО и перевода ВПК в мобилизационный режим.При этом национализации были проведены одна за другой в две волны. Первая — с июля по декабрь 2023 года. Вторая волна началась в феврале 2024 года и наверняка ещё далека от окончания.***При этом факты свидетельствуют, что не являются национализации заводов, связанных с "оборонкой" крестовым походом против бизнеса. Концерном "Калашников" (автоматы, экипировка, корректируемые артиллерийские боеприпасы, роботы и станки, а также беспилотники "Ланцет") уже не первый год владеют частники (с 2020 года — бывший замглавы Минтранса Алан Лушников). Семейство БТР и бронеавтомобили "Тигр" производит принадлежащая Олегу Дерипаске "Военно-промышленная компания". Эти два примера являются отличной иллюстрацией того, что важна не форма собственности, а выполнение ряда государственных требований к собственникам стратегически важных компаний, в частности деофшоризация и безусловная лояльность владельца России. Большая часть оборонных предприятий, участвующих в выполнении гособоронзаказа, "переехали" из офшоров в Россию в первые годы после присоединения Крыма, а инициировал деофшоризацию ВПК президент Путин в декабре 2013 года.Волна национализаций 2023-2024 годов является отложенным продолжением деофшоризации 2013 года только с поправкой на возросшие объёмы гособоронзаказа и желания властей взять под контроль всю производственную цепочку в отрасли, от которой зависит выживание страны.Вот только тот факт, что теперь эту цепочку контролирует государство, отнюдь не означает, что власти намерены вести войну с НАТО. Но не всё зависит от желания России. И к такому развитию событий власти вовсю готовятся.

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эксклюзив, экономика, национализация, россия