https://ukraina.ru/20240606/1055498914.html

Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов

Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов - 06.06.2024 Украина.ру

Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов

Открытие Сумского направления и продвижение ВС РФ на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T05:10

2024-06-06T05:10

2024-06-06T05:10

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Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков, сообщил эксперт.Киселев отметил, что противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Киевские власти прекрасно понимают, что там неминуемо продвижение российский войск.Сумская и Полтавская область — это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью, когда гибнут дети, женщины и старики. Эту территорию тоже надо перекрывать и закрывать, уточнил эксперт."Надеюсь, что в ближайшее время открытие Сумского направления и продвижение [ВС РФ] на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом

https://ukraina.ru/20240604/1055472289.html

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