Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов - 06.06.2024 Украина.ру
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Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов
Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов - 06.06.2024 Украина.ру
Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов
Открытие Сумского направления и продвижение ВС РФ на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T05:10
2024-06-06T05:10
новости
россия
киселев
сумы
сумская область
наступление
сво
вс рф
киевская область
волынская область
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Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков, сообщил эксперт.Киселев отметил, что противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Киевские власти прекрасно понимают, что там неминуемо продвижение российский войск.Сумская и Полтавская область — это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью, когда гибнут дети, женщины и старики. Эту территорию тоже надо перекрывать и закрывать, уточнил эксперт."Надеюсь, что в ближайшее время открытие Сумского направления и продвижение [ВС РФ] на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
https://ukraina.ru/20240604/1055472289.html
россия
сумы
сумская область
киевская область
волынская область
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новости, россия, киселев, сумы, сумская область, наступление, сво, вс рф, киевская область, волынская область, всу, полтава
Новости, Россия, Киселев, Сумы, Сумская область, наступление, СВО, ВС РФ, Киевская область, Волынская область, ВСУ, Полтава

Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов

05:10 06.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Чебаркуль
Военные учения на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Открытие Сумского направления и продвижение ВС РФ на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков, сообщил эксперт.
Киселев отметил, что противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Киевские власти прекрасно понимают, что там неминуемо продвижение российский войск.
"На фронте я ожидаю открытия Сумского направления и захода в район Богодухова, где в советское время была крупная учебная часть ПВО. Это позволит нам добиться еще больших результатов", — добавил он.
Сумская и Полтавская область — это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью, когда гибнут дети, женщины и старики. Эту территорию тоже надо перекрывать и закрывать, уточнил эксперт.
"Надеюсь, что в ближайшее время открытие Сумского направления и продвижение [ВС РФ] на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
4 июня, 19:00
Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 годуКиев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ.
 
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