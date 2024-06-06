Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов
Открытие Сумского направления и продвижение ВС РФ на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков, сообщил эксперт.
Киселев отметил, что противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Киевские власти прекрасно понимают, что там неминуемо продвижение российский войск.
"На фронте я ожидаю открытия Сумского направления и захода в район Богодухова, где в советское время была крупная учебная часть ПВО. Это позволит нам добиться еще больших результатов", — добавил он.
Сумская и Полтавская область — это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью, когда гибнут дети, женщины и старики. Эту территорию тоже надо перекрывать и закрывать, уточнил эксперт.
"Надеюсь, что в ближайшее время открытие Сумского направления и продвижение [ВС РФ] на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
4 июня, 19:00Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 годуКиев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ.