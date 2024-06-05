Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке" - 05.06.2024 Украина.ру
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Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке"
Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке" - 05.06.2024 Украина.ру
Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке"
Россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет "ядерной дубинкой", но отвечать на вопросы журналистов по этой теме невозможно не заявляя о возможностях российского ЯО. В ходе общения с руководителями информационных агентств президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал не доводить до угрозы применения ядерных вооружений
2024-06-05T23:56
2024-06-05T23:58
новости
владимир путин
россия
запад
нато
америка
война
сво
ядерное оружие
ядерная война
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В частности, он указал сотруднику французского СМИ, спросившей Путина о ядерном оружии, на то, что это именно она начала развивать эту тему, но напишет потом в своем материале, что российский лидер вновь угрожал Западу "ядерной дубинкой". Кроме этого, Путин напомнил, что в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в распоряжении РФ средства. Комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, Путин подчеркнул, что все, кто создает и поддерживает образ врага из России, вредят только себе. "Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые как этот стол. Кто это придумал? Это чушь. Бред собачий", – возмутился российский лидер. Угрозы нападения России на НАТО нет и быть не может, потому что на Украине РФ защищает себя сама, подчеркнул глава государства.Ранее Путин напомнил с чего началась украинская трагедия и определил в ней роль США. Почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие читайте в интервью военного историка Евгения Белаша изданию Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, россия, запад, нато, америка, война, сво, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность
Новости, Владимир Путин, Россия, Запад, НАТО, Америка, война, СВО, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность

Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке"

23:56 05.06.2024 (обновлено: 23:58 05.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет "ядерной дубинкой", но отвечать на вопросы журналистов по этой теме невозможно не заявляя о возможностях российского ЯО. В ходе общения с руководителями информационных агентств президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал не доводить до угрозы применения ядерных вооружений
В частности, он указал сотруднику французского СМИ, спросившей Путина о ядерном оружии, на то, что это именно она начала развивать эту тему, но напишет потом в своем материале, что российский лидер вновь угрожал Западу "ядерной дубинкой".
"Эта такая тема очень жесткая. Америка – единственная страна, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне – 20 килотонн. (...) Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы его использования", – призвал российский лидер.
Кроме этого, Путин напомнил, что в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в распоряжении РФ средства.
Комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, Путин подчеркнул, что все, кто создает и поддерживает образ врага из России, вредят только себе.

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые как этот стол. Кто это придумал? Это чушь. Бред собачий", – возмутился российский лидер.

Угрозы нападения России на НАТО нет и быть не может, потому что на Украине РФ защищает себя сама, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин напомнил с чего началась украинская трагедия и определил в ней роль США.
Почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие читайте в интервью военного историка Евгения Белаша изданию Украина.ру.
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