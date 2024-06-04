Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие - 04.06.2024 Украина.ру
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Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие
Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие - 04.06.2024 Украина.ру
Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие
При помощи высокоточного оружия сейчас можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. Ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2024-06-04T04:30
2024-06-04T04:30
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москва
ядерное оружие
ядерная безопасность
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третья мировая война
оружие
вооружения
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Ядерное оружие в мировой практике уже применяли дважды. С другой стороны, почти 80 лет никто его не использует в бою, рассказал историк.Сейчас при помощи высокоточного оружия можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. А ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания, добавил он.Пока России просто нет необходимости применять ядерное оружие. В западных технотриллерах 70–80-х годов СССР, проигрывая Третью мировую, наносил ядерный удар, скажем, по Бирмингему, крупному городу Британии — вдруг Запад испугается и капитулирует, отметил эксперт.В ответ СССР получал "ядерный гриб" над Минском, но в реальности никому не нужен подобный сценарий. И в реальных планах США нанести ядерный удар по Вьетнаму милитаристов остановил именно неизбежный ответный удар, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
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новости, россия, москва, ядерное оружие, ядерная безопасность, война, третья мировая война, оружие, вооружения, сша, британия
Новости, Россия, Москва, Ядерное оружие, ядерная безопасность, война, третья мировая война, оружие, вооружения, США, Британия

Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие

04:30 04.06.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Родионов
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При помощи высокоточного оружия сейчас можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. Ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Ядерное оружие в мировой практике уже применяли дважды. С другой стороны, почти 80 лет никто его не использует в бою, рассказал историк.
Сейчас при помощи высокоточного оружия можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. А ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания, добавил он.
"Еще дюжину лет назад многие писатели описывали "Абрамсы в Химках" как неизбежный вариант близкого будущего. Сейчас мы и правда видим "Абрамсы" в Москве, но уже трофейные", - подчеркнул Белаш.
Пока России просто нет необходимости применять ядерное оружие. В западных технотриллерах 70–80-х годов СССР, проигрывая Третью мировую, наносил ядерный удар, скажем, по Бирмингему, крупному городу Британии — вдруг Запад испугается и капитулирует, отметил эксперт.
В ответ СССР получал "ядерный гриб" над Минском, но в реальности никому не нужен подобный сценарий. И в реальных планах США нанести ядерный удар по Вьетнаму милитаристов остановил именно неизбежный ответный удар, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.ру
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