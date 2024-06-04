Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПодготовительные работы перед ликвидацией ракет средней дальности РСД-10
При помощи высокоточного оружия сейчас можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. Ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Ядерное оружие в мировой практике уже применяли дважды. С другой стороны, почти 80 лет никто его не использует в бою, рассказал историк.
Сейчас при помощи высокоточного оружия можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. А ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания, добавил он.
"Еще дюжину лет назад многие писатели описывали "Абрамсы в Химках" как неизбежный вариант близкого будущего. Сейчас мы и правда видим "Абрамсы" в Москве, но уже трофейные", - подчеркнул Белаш.
Пока России просто нет необходимости применять ядерное оружие. В западных технотриллерах 70–80-х годов СССР, проигрывая Третью мировую, наносил ядерный удар, скажем, по Бирмингему, крупному городу Британии — вдруг Запад испугается и капитулирует, отметил эксперт.
В ответ СССР получал "ядерный гриб" над Минском, но в реальности никому не нужен подобный сценарий. И в реальных планах США нанести ядерный удар по Вьетнаму милитаристов остановил именно неизбежный ответный удар, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.ру
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