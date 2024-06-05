Путин напомнил с чего началась украинская трагедия и определил в ней роль США
21:24 05.06.2024 (обновлено: 21:27 05.06.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
© POOL
Трагедия на Украине началась с государственного переворота, а не с начала проведения российской спецоперации. Так президент РФ ответил на обвинения стран в адрес Москвы, которая якобы виновата в том, что сегодня происходит с Украиной
"Никто на Западе в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Но разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет", – констатировал глава государства.
Он указал на то, что прежде главы МИД Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом об урегулировании внутриполитического кризиса, как гаранты того, что кризис должен быть завершен мирным, конституционным путем, однако теперь об этом не вспоминают.
"Почему же тогда (...) подписанты этого документа, не потребовали от тех людей на Украине, которые совершили госпереворот, вернуться в правовое, конституционное поле? Почему же они пренебрегли своими обязательствами, как гарантов договоренностей между оппозицией и действовавшей тогда властью? Вот они и виноваты в том, что случилось. Наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем", – добавил Путин.
Он подчеркнул, что Украина в США никого не интересует, Вашингтон сосредоточен на величии США, а сами Штаты борются не за украинский народ, а за свое лидерство в мире.
"Они в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США", – сказал президент.
В заключении этой темы, Путин предположил, что если новая администрация США будет исходить из национальных интересов, возможно изменение подхода Вашингтона к отношениям с РФ и украинскому конфликту. Однако, в России не считают, что после оглашения результатов американских выборов произойдут большие перемены.
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