https://ukraina.ru/20240605/1055505805.html

Путин напомнил с чего началась украинская трагедия и определил в ней роль США

Путин напомнил с чего началась украинская трагедия и определил в ней роль США - 05.06.2024 Украина.ру

Путин напомнил с чего началась украинская трагедия и определил в ней роль США

Трагедия на Украине началась с государственного переворота, а не с начала проведения российской спецоперации. Так президент РФ ответил на обвинения стран в адрес Москвы, которая якобы виновата в том, что сегодня происходит с Украиной

2024-06-05T21:24

2024-06-05T21:24

2024-06-05T21:27

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владимир путин

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Он указал на то, что прежде главы МИД Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом об урегулировании внутриполитического кризиса, как гаранты того, что кризис должен быть завершен мирным, конституционным путем, однако теперь об этом не вспоминают. "Почему же тогда (...) подписанты этого документа, не потребовали от тех людей на Украине, которые совершили госпереворот, вернуться в правовое, конституционное поле? Почему же они пренебрегли своими обязательствами, как гарантов договоренностей между оппозицией и действовавшей тогда властью? Вот они и виноваты в том, что случилось. Наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем", – добавил Путин. Он подчеркнул, что Украина в США никого не интересует, Вашингтон сосредоточен на величии США, а сами Штаты борются не за украинский народ, а за свое лидерство в мире. В заключении этой темы, Путин предположил, что если новая администрация США будет исходить из национальных интересов, возможно изменение подхода Вашингтона к отношениям с РФ и украинскому конфликту. Однако, в России не считают, что после оглашения результатов американских выборов произойдут большие перемены.

https://ukraina.ru/20240412/1054480754.html

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сша, владимир путин, украина, россия, сво