https://ukraina.ru/20240605/1055465429.html

Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы

Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы - 05.06.2024 Украина.ру

Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы

Учитывая ненависть, которую к Трампу питает общественное мнение Нью-Йорка и набранные там 12 присяжных, он точно получит срок. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер

2024-06-05T06:05

2024-06-05T06:05

2024-06-05T06:05

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дональд трамп

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Он отметил, что в противном случае экс-президент США может получить 136 лет заключения. Но, по мнению политолога, так как Трамп не был ранее судим и не нарушал законодательство, есть шанс отделаться общественным порицанием и штрафом.Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что обвинения Трампа — это ход в большой игре перед президентскими выборами в США."Месяц с лишним до объявления приговора будет идти большая игра: какой приговор вынесут, на кого надавить. Должна активизироваться партия замены Байдена. Нью-йоркский клан, продавив это решение, внес свою лепту. Даже неважно, какой срок Трампу назначат. Все давно идет в одну сторону, без гражданской войны они не обойдутся. Если Трампа убьют завтра, ничего не изменится. Не получится им выйти из этой ситуации, когда нация расколота пополам", — объяснил Дробницкий.Дмитрий Дробницкий: В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня30 мая в Нью-Йорке жюри присяжных вынесло решение по уголовному делу в отношении 45-го президента США Дональда Трампа о фальсификации документов компании Trump Organization при оформлении выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за сокрытие компрометирующей информации в преддверии выборов 2016 года - он признан виновным по всем 34 пунктам.Политика отпустили без залога до вынесения приговора, которое состоится 11 июля. В истории американского права это беспрецедентный случай. Бывший президент ещё ни разу не привлекался к ответственности и не садился в тюрьму.Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в СШАПолный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240603/1055446764.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, дональд трамп, россия, запад