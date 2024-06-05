Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы - 05.06.2024 Украина.ру
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Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы
Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы - 05.06.2024 Украина.ру
Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы
Учитывая ненависть, которую к Трампу питает общественное мнение Нью-Йорка и набранные там 12 присяжных, он точно получит срок. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
2024-06-05T06:05
2024-06-05T06:05
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Он отметил, что в противном случае экс-президент США может получить 136 лет заключения. Но, по мнению политолога, так как Трамп не был ранее судим и не нарушал законодательство, есть шанс отделаться общественным порицанием и штрафом.Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что обвинения Трампа — это ход в большой игре перед президентскими выборами в США."Месяц с лишним до объявления приговора будет идти большая игра: какой приговор вынесут, на кого надавить. Должна активизироваться партия замены Байдена. Нью-йоркский клан, продавив это решение, внес свою лепту. Даже неважно, какой срок Трампу назначат. Все давно идет в одну сторону, без гражданской войны они не обойдутся. Если Трампа убьют завтра, ничего не изменится. Не получится им выйти из этой ситуации, когда нация расколота пополам", — объяснил Дробницкий.Дмитрий Дробницкий: В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня30 мая в Нью-Йорке жюри присяжных вынесло решение по уголовному делу в отношении 45-го президента США Дональда Трампа о фальсификации документов компании Trump Organization при оформлении выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за сокрытие компрометирующей информации в преддверии выборов 2016 года - он признан виновным по всем 34 пунктам.Политика отпустили без залога до вынесения приговора, которое состоится 11 июля. В истории американского права это беспрецедентный случай. Бывший президент ещё ни разу не привлекался к ответственности и не садился в тюрьму.Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в СШАПолный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
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сша, дональд трамп, россия, запад
США, Дональд Трамп, Россия, Запад

Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы

06:05 05.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Учитывая ненависть, которую к Трампу питает общественное мнение Нью-Йорка и набранные там 12 присяжных, он точно получит срок. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
"Трампу можно прыгать на одной ножке или на двух, речи выдавать разные и так далее. Но сейчас ситуация серьезная, потому что все присяжные признали его виновным по всем 34 уголовным делам, за каждое из которых судья может дать Трампу по 4 года. За каждое!", — подчеркнул Вайнер.
Он отметил, что в противном случае экс-президент США может получить 136 лет заключения. Но, по мнению политолога, так как Трамп не был ранее судим и не нарушал законодательство, есть шанс отделаться общественным порицанием и штрафом.
"То есть 11 июля судья вынесет вердикт Трампу: порицание, штраф или до 144-х лет тюрьмы. Но, лично я думаю, что какой-то срок он получит на 100%", — заключил Вайнер.
Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что обвинения Трампа — это ход в большой игре перед президентскими выборами в США.
"Месяц с лишним до объявления приговора будет идти большая игра: какой приговор вынесут, на кого надавить. Должна активизироваться партия замены Байдена. Нью-йоркский клан, продавив это решение, внес свою лепту. Даже неважно, какой срок Трампу назначат. Все давно идет в одну сторону, без гражданской войны они не обойдутся. Если Трампа убьют завтра, ничего не изменится. Не получится им выйти из этой ситуации, когда нация расколота пополам", — объяснил Дробницкий.
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- РИА Новости, 1920, 03.06.2024
3 июня, 10:53
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30 мая в Нью-Йорке жюри присяжных вынесло решение по уголовному делу в отношении 45-го президента США Дональда Трампа о фальсификации документов компании Trump Organization при оформлении выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за сокрытие компрометирующей информации в преддверии выборов 2016 года - он признан виновным по всем 34 пунктам.
Политика отпустили без залога до вынесения приговора, которое состоится 11 июля. В истории американского права это беспрецедентный случай. Бывший президент ещё ни разу не привлекался к ответственности и не садился в тюрьму.
Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США
Полный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
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