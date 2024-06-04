Около половины украинцев считают, что при Зеленском ситуацией с демократией ухудшилась - 04.06.2024 Украина.ру
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Около половины украинцев считают, что при Зеленском ситуацией с демократией ухудшилась
Около половины украинцев считают, что при Зеленском ситуацией с демократией ухудшилась - 04.06.2024 Украина.ру
Около половины украинцев считают, что при Зеленском ситуацией с демократией ухудшилась
Почти половина опрошенных украинцев наблюдает ухудшение ситуации с демократией в стране. Это следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)
2024-06-04T15:33
2024-06-04T15:33
новости
владимир зеленский
украина
верховная рада
руслан стефанчук
легитимность
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Опрос провели с 16 по 22 мая методом телефонных интервью. В нём приняли участие 1002 респондента.Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал вопрос легитимности Зеленского после 20 мая. По словам Стефанчука, Зеленский будет считаться легитимным президентом Украины до тех пор, пока его место не займет новый. Такая "непрерывность" власти возможна в "демократическом понимании“, считает он.Подробнее об окончании полномочий Зеленского в материале Владимира Скачко Двухнедельная просрочка по-английски. Зеленский превратил украинцев в перекати-поле на сайте Украина.ру
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новости, владимир зеленский, украина, верховная рада, руслан стефанчук, легитимность
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада, Руслан Стефанчук, легитимность

Около половины украинцев считают, что при Зеленском ситуацией с демократией ухудшилась

15:33 04.06.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Почти половина опрошенных украинцев наблюдает ухудшение ситуации с демократией в стране. Это следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)
Опрос провели с 16 по 22 мая методом телефонных интервью. В нём приняли участие 1002 респондента.
"Девятнадцать процентов украинцев считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% - что не изменилась. Видят определенные ухудшения - 43%", 9% не определились с ответом", - следует из данных КМИС.
Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал вопрос легитимности Зеленского после 20 мая. По словам Стефанчука, Зеленский будет считаться легитимным президентом Украины до тех пор, пока его место не займет новый. Такая "непрерывность" власти возможна в "демократическом понимании“, считает он.
Подробнее об окончании полномочий Зеленского в материале Владимира Скачко Двухнедельная просрочка по-английски. Зеленский превратил украинцев в перекати-поле на сайте Украина.ру
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная РадаРуслан Стефанчуклегитимность
 
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