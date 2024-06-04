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"Но не все хотят". Кому нужно вернуться из ЕС, определили в Минобороны Украины

"Но не все хотят". Кому нужно вернуться из ЕС, определили в Минобороны Украины - 04.06.2024 Украина.ру

"Но не все хотят". Кому нужно вернуться из ЕС, определили в Минобороны Украины

По состоянию на 4 июня свои данные в приложении "Резерв+" обновили 18 тысяч украинских военнообязанных эмигрантов. В Минобороны Украины понимают, что далеко не все из них горят желанием поступить на службу в ВСУ

2024-06-04T10:03

2024-06-04T10:03

2024-06-04T10:20

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В Минобороны Украины определили, кому из военнообязанных украинских мигрантов нужно вернуться на родину ради посещения ТЦК (военкомата). Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин. "Прежде всего, тем, кто приложение "Резерв+" скачал, но там статус "В розыске" появился, и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не встал. Или не встал вообще — уехал, когда еще не было 17 лет, а сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин", — сообщил Лазуткин. Вряд ли существенное число украинских эмигрантов можно будет привлечь к службе в ВСУ, отметил Лазуткин. По его мнению, далеко не все из них планируют возвращаться на Украину. "Но напомню, что те украинцы, которые находятся за границей, так или иначе остаются нашими гражданами, и соответствующее законодательство на них распространяется", — заявил Лазуткин.По состоянию на 4 июня свои данные в приложении "Резерв+" обновили 18 тысяч украинских военнообязанных эмигрантов. Власти Великобритании провели опрос о намерениях украинских мигрантов. Семь из десяти опрошенных не собираются возвращаться на Украину. Девять из десяти заявили, что подадут заявление на продление разрешения на пребывание в стране. Возможно вернутся на Украину только 15% респондентов - и то в том случае, если там станет безопасно.

https://ukraina.ru/20240603/1055453854.html

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