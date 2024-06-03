https://ukraina.ru/20240603/1055447282.html

Девять из десяти украинских мигрантов хотят остаться в Великобритании - опрос

Девять из десяти украинских мигрантов хотят остаться в Великобритании - опрос - 03.06.2024 Украина.ру

Девять из десяти украинских мигрантов хотят остаться в Великобритании - опрос

Только 14% опрошенных украинских мигрантов планируют просить убежища в Великобритании, следует из опроса

2024-06-03T11:49

2024-06-03T11:49

2024-06-03T11:49

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Семь из десяти украинских мигрантов в Великобритании не планируют возвращаться на родину. Девять из десяти - рассчитывают задержаться в Соединенном Королевстве. Это следует из данных опроса, проведенного британскими властями в апреле 2024 года. Отчет опубликован на сайте местного правительства. Согласно статистике, 9 из 10 опрошенных планируют подать заявление на участие в программе продления разрешения на пребывание в Великобритании. Когда их спросили о будущем, 68% взрослых ответили, что хотят остаться жить в Соединенном Королевстве. Более половины связывают это с тем, что в стране больше возможностей для работы. "Из тех, кто столкнулся с трудностями при поиске работы в Великобритании, половина заявили, что это произошло потому, что их знание английского языка не соответствовало требованиям работы", - говорится в отчете. После первого прибытия в Великобританию около 53% украинских мигрантов посещали Украину. Чаще всего они ездили к друзьям или семье, за медицинской или стоматологической помощью.На Украину планируют вернуться 15% опрошенных, 1% - переедут куда-нибудь еще, 16% - не задумывались. Из тех, кто хотел бы вернуться, большинство сделает это тогда, когда там станет безопасно. "Когда их спросили, что они собирались делать, когда срок действия их визы истечет <...> треть (33%) опрошенных ответили, что намеревались "подать заявление на получение рабочей визы". Следующим по популярности намерением было "подать заявление о предоставлении убежища" (14%). Около 3 из 10 взрослых (28%) не были уверены в своих намерениях", - говорится в опросе.Украинским мигрантам могут продлить разрешение на пребывание в Великобритании на 18 месяцев в соответствии со специальной программой, которую власти планируют запустить в 2025 году.

https://ukraina.ru/20240524/1055265657.html

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