"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года - 04.06.2024 Украина.ру
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"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года
"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года - 04.06.2024 Украина.ру
"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года
Никто не собирался воевать на Украине даже три-четыре месяца. Все хотели сделать в грузинском темпе с поправкой на размеры страны. Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T05:30
2024-06-04T05:30
новости
россия
москва
донбасс
ростислав ищенко
сво
спецоперация
украина
крым
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Сама идея России о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать, рассказал обозреватель.Но если бы один человек обрисовал такой сценарий, а рядом было бы десять человек, которые опровергли бы такие опасения, поверили бы все равно этим людям, потому что их большинство, отметил он.При этом России потом пришлось наращивать оборонное производство, потому что она не планировала воевать два года, указал Ищенко.Когда Москва поняла, что эта схема разваливается, а другая схема еще не выработана, она попыталась заключить Стамбульские договоренности по принципу: "Ладно. Признавайте Донбасс/Крым, и разойдемся по-хорошему", указал он.Но в Киеве сорвали эти соглашения. И была выработана такая концепция: "Раз вы по-хорошему не хотите, воюем до конца", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
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новости, россия, москва, донбасс, ростислав ищенко, сво, спецоперация, украина, крым, стамбул, вс рф, всу
Новости, Россия, Москва, Донбасс, Ростислав Ищенко, СВО, Спецоперация, Украина, Крым, Стамбул, ВС РФ, ВСУ

"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года

05:30 04.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Никто не собирался воевать на Украине даже три-четыре месяца. Все хотели сделать в грузинском темпе с поправкой на размеры страны. Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сама идея России о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать, рассказал обозреватель.
Но если бы один человек обрисовал такой сценарий, а рядом было бы десять человек, которые опровергли бы такие опасения, поверили бы все равно этим людям, потому что их большинство, отметил он.
При этом России потом пришлось наращивать оборонное производство, потому что она не планировала воевать два года, указал Ищенко.
"Некоторые люди со слабыми интеллектуальными способностями пишут: "Генштаб все специально так спланировал, потому что Россия готовилась воевать пять-десять лет". Да никто не собирался воевать даже три-четыре месяца. Все хотели сделать в грузинском темпе с поправкой на размеры страны", - отметил политолог.
Когда Москва поняла, что эта схема разваливается, а другая схема еще не выработана, она попыталась заключить Стамбульские договоренности по принципу: "Ладно. Признавайте Донбасс/Крым, и разойдемся по-хорошему", указал он.
Но в Киеве сорвали эти соглашения. И была выработана такая концепция: "Раз вы по-хорошему не хотите, воюем до конца", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
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Заголовок открываемого материала
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05:30"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года
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