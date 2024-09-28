https://ukraina.ru/20240928/1057746881.html

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке - 28.09.2024 Украина.ру

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке

Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной. Об этом написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале

2024-09-28T09:47

2024-09-28T09:47

2024-09-28T09:47

новости

украина

нью-йорк

дональд трамп

владимир зеленский

соскин

республиканская партия

выборы

встреча

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057742352_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2370922e081704fb23a23f09678bc734.jpg.webp

Зеленский также сообщил, что в ходе встречи обсуждались ситуация на Украине и последствия текущих событий для украинского народа.Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", отмечал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.На этой неделе Зеленский прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Но по итогам переговоров Белый Дом не стал объявлять о смене подхода к запрету для Украины применять это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Тот выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон украинского конфликта.Трамп добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами конфликта для его урегулирования."Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как всё получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - заявил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаПодробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057736025.html

украина

нью-йорк

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нью-йорк, дональд трамп, владимир зеленский, соскин, республиканская партия, выборы, встреча, сша