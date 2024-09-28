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Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке - 28.09.2024 Украина.ру
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной. Об этом написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
2024-09-28T09:47
2024-09-28T09:47
2024-09-28T09:47
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республиканская партия
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Зеленский также сообщил, что в ходе встречи обсуждались ситуация на Украине и последствия текущих событий для украинского народа.Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", отмечал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.На этой неделе Зеленский прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Но по итогам переговоров Белый Дом не стал объявлять о смене подхода к запрету для Украины применять это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Тот выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон украинского конфликта.Трамп добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами конфликта для его урегулирования."Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как всё получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - заявил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаПодробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240927/1057736025.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, нью-йорк, дональд трамп, владимир зеленский, соскин, республиканская партия, выборы, встреча, сша
Новости, Украина, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Соскин, Республиканская партия, выборы, встреча, США
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной. Об этом написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
"Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", — заявил он.
Зеленский также сообщил, что в ходе встречи обсуждались ситуация на Украине и последствия текущих событий для украинского народа.
Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин
.
"Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя слова Зеленского о "плане победы", отмечал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада
.
На этой неделе Зеленский прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом
, чтобы получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России
. Но по итогам переговоров Белый Дом не стал объявлять о смене подхода к запрету для Украины применять это оружие.
В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Тот выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон украинского конфликта.
Трамп добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами конфликта для его урегулирования.
"Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как всё получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - заявил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента