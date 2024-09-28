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Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо

Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо - 28.09.2024 Украина.ру

Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо

ВС РФ оттеснили ВСУ с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом рассказал в интервью журналистам РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо

2024-09-28T12:44

2024-09-28T12:44

2024-09-28T12:44

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херсонская область

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По словам губернатора, сейчас на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя небольшие группы продолжают действовать в дельте Днепра, попытки высадки десанта с лодок на острова не прекращаются.По его словам, сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. В пятницу 27 сентября Сальдо сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам левобережья Херсонской области более 50 артиллерийских снарядов и миномётных мин, для нападений на гражданские объекты были использованы беспилотники."Противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Таврийск, Васильевку, Князе-Григорьевку, Коханы, Малую Кардашинку, Малую Лепетиху, Первомаевку, Подстепное, Сергеевку", — написал губернатор на своей странице в телеграм.В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области. В Каховке ранены пять человек, двое из них получили тяжелые ранения. Также ранены две жительницы села Васильевка Каховского округа, сообщил Сальдо.О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

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новости, днепр, россия, херсонская область, владимир сальдо, остров, река, сво, бои, всу, обстрелы, новая каховка, каховка