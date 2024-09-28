Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВС РФ оттеснили ВСУ с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом рассказал в интервью журналистам РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо
"Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", — сказал Сальдо.
По словам губернатора, сейчас на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя небольшие группы продолжают действовать в дельте Днепра, попытки высадки десанта с лодок на острова не прекращаются.
По его словам, сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад.
"Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", — добавил Сальдо.
В пятницу 27 сентября Сальдо сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам левобережья Херсонской области более 50 артиллерийских снарядов и миномётных мин, для нападений на гражданские объекты были использованы беспилотники.
"Противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Таврийск, Васильевку, Князе-Григорьевку, Коханы, Малую Кардашинку, Малую Лепетиху, Первомаевку, Подстепное, Сергеевку", — написал губернатор на своей странице в телеграм.
В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области. В Каховке ранены пять человек, двое из них получили тяжелые ранения. Также ранены две жительницы села Васильевка Каховского округа, сообщил Сальдо.
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