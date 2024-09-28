Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо - 28.09.2024 Украина.ру
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Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо
Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо - 28.09.2024 Украина.ру
Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо
ВС РФ оттеснили ВСУ с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом рассказал в интервью журналистам РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо
2024-09-28T12:44
2024-09-28T12:44
новости
днепр
россия
херсонская область
владимир сальдо
остров
река
сво
бои
всу
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По словам губернатора, сейчас на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя небольшие группы продолжают действовать в дельте Днепра, попытки высадки десанта с лодок на острова не прекращаются.По его словам, сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. В пятницу 27 сентября Сальдо сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам левобережья Херсонской области более 50 артиллерийских снарядов и миномётных мин, для нападений на гражданские объекты были использованы беспилотники."Противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Таврийск, Васильевку, Князе-Григорьевку, Коханы, Малую Кардашинку, Малую Лепетиху, Первомаевку, Подстепное, Сергеевку", — написал губернатор на своей странице в телеграм.В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области. В Каховке ранены пять человек, двое из них получили тяжелые ранения. Также ранены две жительницы села Васильевка Каховского округа, сообщил Сальдо.О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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россия
херсонская область
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новости, днепр, россия, херсонская область, владимир сальдо, остров, река, сво, бои, всу, обстрелы, новая каховка, каховка
Новости, Днепр, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, остров, река, СВО, бои, ВСУ, обстрелы, Новая Каховка, Каховка

Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо

12:44 28.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВС РФ оттеснили ВСУ с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом рассказал в интервью журналистам РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо
"Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", — сказал Сальдо.
По словам губернатора, сейчас на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя небольшие группы продолжают действовать в дельте Днепра, попытки высадки десанта с лодок на острова не прекращаются.
По его словам, сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад.
"Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", — добавил Сальдо.
В пятницу 27 сентября Сальдо сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам левобережья Херсонской области более 50 артиллерийских снарядов и миномётных мин, для нападений на гражданские объекты были использованы беспилотники.
"Противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Таврийск, Васильевку, Князе-Григорьевку, Коханы, Малую Кардашинку, Малую Лепетиху, Первомаевку, Подстепное, Сергеевку", — написал губернатор на своей странице в телеграм.
В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области. В Каховке ранены пять человек, двое из них получили тяжелые ранения. Также ранены две жительницы села Васильевка Каховского округа, сообщил Сальдо.
О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
06:36
Ростислав Ищенко: Запад может организовать фронт на Днепре, чтобы сберечь кусок Украины и начать сначалаПоддержать Украину, чтобы продержалась дольше Запад не может. Для этого надо организовать поставки живой силы. Нанять по всему миру миллион наемников невозможно. Выслать из Европы полтора миллиона украинских мужчин они тоже не могут. Для этого надо менять европейское законодательство, а это длительная процедура.
 
НовостиДнепрРоссияХерсонская областьВладимир СальдоостроврекаСВОбоиВСУобстрелыНовая КаховкаКаховка
 
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