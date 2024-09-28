У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС - 28.09.2024 Украина.ру
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У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС
У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС - 28.09.2024 Украина.ру
У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, достаточно ли у стран-членов БРИКС военной мощи, чтобы защитить свои интересы в противостоянии с Западом
2024-09-28T14:12
2024-09-28T14:12
видео
ростислав ищенко
украина
китай
россия
брикс
экономика
валюта
рубль
доллар
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"Бунт многополярности" - так американские эксперты называют динамично расширяющийся союз БРИКС, который уже опережает "большую семёрку" по экономическим показателям. В США говорят о том, что если инициатива БРИКС о создании новой единой платёжной системы и валюты будет успешной и сможет в международных расчётах заменить американский доллар, то Штаты развяжут войну для того, чтобы удержать гегемонию доллара.
украина
китай
россия
индия
беларусь
кнр (китай)
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видео, ростислав ищенко, украина, китай, россия, брикс, экономика, валюта, рубль, доллар, американская гегемония, евросоюз, нато, юань, одкб, деньги, индия, беларусь, кнр (китай), армия, бразилия, белоруссия, турция, торговля, конфликт, цивилизация, ученые, видео
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У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС

14:12 28.09.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, достаточно ли у стран-членов БРИКС военной мощи, чтобы защитить свои интересы в противостоянии с Западом
"Бунт многополярности" - так американские эксперты называют динамично расширяющийся союз БРИКС, который уже опережает "большую семёрку" по экономическим показателям.
В США говорят о том, что если инициатива БРИКС о создании новой единой платёжной системы и валюты будет успешной и сможет в международных расчётах заменить американский доллар, то Штаты развяжут войну для того, чтобы удержать гегемонию доллара.
 
ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаКитайРоссияБРИКСэкономикавалютарубльдолларамериканская гегемонияЕвросоюзНАТОюаньОДКБденьгиИндияБеларусьКНР (Китай)АрмияБразилияБелоруссияТурцияторговляконфликтцивилизацияученые
 
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