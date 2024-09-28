https://ukraina.ru/20240928/1057751083.html
У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС
У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС - 28.09.2024 Украина.ру
У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, достаточно ли у стран-членов БРИКС военной мощи, чтобы защитить свои интересы в противостоянии с Западом
2024-09-28T14:12
2024-09-28T14:12
2024-09-28T14:12
видео
ростислав ищенко
украина
китай
россия
брикс
экономика
валюта
рубль
доллар
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"Бунт многополярности" - так американские эксперты называют динамично расширяющийся союз БРИКС, который уже опережает "большую семёрку" по экономическим показателям. В США говорят о том, что если инициатива БРИКС о создании новой единой платёжной системы и валюты будет успешной и сможет в международных расчётах заменить американский доллар, то Штаты развяжут войну для того, чтобы удержать гегемонию доллара.
украина
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индия
беларусь
кнр (китай)
армия
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белоруссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, достаточно ли у стран-членов БРИКС военной мощи, чтобы защитить свои интересы в противостоянии с Западом
"Бунт многополярности" - так американские эксперты называют динамично расширяющийся союз БРИКС, который уже опережает "большую семёрку" по экономическим показателям.
В США говорят о том, что если инициатива БРИКС о создании новой единой платёжной системы и валюты будет успешной и сможет в международных расчётах заменить американский доллар, то Штаты развяжут войну для того, чтобы удержать гегемонию доллара.