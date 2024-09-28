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У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС

У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС - 28.09.2024 Украина.ру

У Китая с миром то же, что и у России с Украиной: Ищенко о событиях после победы и будущем БРИКС

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, достаточно ли у стран-членов БРИКС военной мощи, чтобы защитить свои интересы в противостоянии с Западом

2024-09-28T14:12

2024-09-28T14:12

2024-09-28T14:12

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ростислав ищенко

украина

китай

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брикс

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"Бунт многополярности" - так американские эксперты называют динамично расширяющийся союз БРИКС, который уже опережает "большую семёрку" по экономическим показателям. В США говорят о том, что если инициатива БРИКС о создании новой единой платёжной системы и валюты будет успешной и сможет в международных расчётах заменить американский доллар, то Штаты развяжут войну для того, чтобы удержать гегемонию доллара.

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