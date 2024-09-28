Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети
Жителю Германии и его жене из Украины грозит срок за показ российских каналов в интернете. Об этом сообщила таможенная служба Германии
Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, говорится в сообщении. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как "Россия 1" и RT.
"Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года", — говорится в заявлении.
В случае признания виновными в "коммерческих преступлениях" супругам в соответствии с немецким законом о внешней торговле грозит тюремное заключение сроком от одного года.
По данным таможни Германии, во время обысков у подозреваемых было изъято оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. Интернет-сайт, на котором шли трансляции российских телеканалов, заблокировали.
Кроме того, наложен арест на активы супругов стоимостью в 120 тысяч евро, что соответствует предположительному размеру дохода от их деятельности.
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