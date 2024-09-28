Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети - 28.09.2024 Украина.ру
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Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети
Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети - 28.09.2024 Украина.ру
Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети
Жителю Германии и его жене из Украины грозит срок за показ российских каналов в интернете. Об этом сообщила таможенная служба Германии
2024-09-28T12:19
2024-09-28T12:19
новости
сша
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германия
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телеканал
телевидение
интернет
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Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, говорится в сообщении. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как "Россия 1" и RT.В случае признания виновными в "коммерческих преступлениях" супругам в соответствии с немецким законом о внешней торговле грозит тюремное заключение сроком от одного года.По данным таможни Германии, во время обысков у подозреваемых было изъято оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. Интернет-сайт, на котором шли трансляции российских телеканалов, заблокировали.Кроме того, наложен арест на активы супругов стоимостью в 120 тысяч евро, что соответствует предположительному размеру дохода от их деятельности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.Подробнее о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, мария захарова, rt, sputnik, германия, фрг, телеканал, телевидение, интернет, арест, санкции, сми
Новости, США, Мария Захарова, RT, Sputnik, Германия, ФРГ, телеканал, телевидение, интернет, арест, санкции, СМИ

Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети

12:19 28.09.2024
 
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© РИА Новости . Захари Шойрер
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Жителю Германии и его жене из Украины грозит срок за показ российских каналов в интернете. Об этом сообщила таможенная служба Германии
Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, говорится в сообщении. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как "Россия 1" и RT.
"Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года", — говорится в заявлении.
В случае признания виновными в "коммерческих преступлениях" супругам в соответствии с немецким законом о внешней торговле грозит тюремное заключение сроком от одного года.
По данным таможни Германии, во время обысков у подозреваемых было изъято оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. Интернет-сайт, на котором шли трансляции российских телеканалов, заблокировали.
Кроме того, наложен арест на активы супругов стоимостью в 120 тысяч евро, что соответствует предположительному размеру дохода от их деятельности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.
4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.
Подробнее о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""
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