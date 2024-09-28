https://ukraina.ru/20240928/1057749831.html

Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети

Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети - 28.09.2024 Украина.ру

Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети

Жителю Германии и его жене из Украины грозит срок за показ российских каналов в интернете. Об этом сообщила таможенная служба Германии

2024-09-28T12:19

2024-09-28T12:19

2024-09-28T12:19

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Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, говорится в сообщении. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как "Россия 1" и RT.В случае признания виновными в "коммерческих преступлениях" супругам в соответствии с немецким законом о внешней торговле грозит тюремное заключение сроком от одного года.По данным таможни Германии, во время обысков у подозреваемых было изъято оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. Интернет-сайт, на котором шли трансляции российских телеканалов, заблокировали.Кроме того, наложен арест на активы супругов стоимостью в 120 тысяч евро, что соответствует предположительному размеру дохода от их деятельности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.Подробнее о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""

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