В случае умышленного прилета дронов ВСУ ответ будет незамедлительным - МИД Белоруссии - 28.09.2024 Украина.ру
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В случае умышленного прилета дронов ВСУ ответ будет незамедлительным - МИД Белоруссии
В случае умышленного прилета дронов ВСУ ответ будет незамедлительным - МИД Белоруссии - 28.09.2024 Украина.ру
В случае умышленного прилета дронов ВСУ ответ будет незамедлительным - МИД Белоруссии
Минск даст "незамедлительный ответ", если будет точно установлено, что Киев умышленно запустил свои беспилотники по территории Белоруссии. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков
2024-09-28T14:39
2024-09-28T14:42
новости
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
мид
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бпла
беспилотники
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Если будет видно, что есть какие-то умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по территории Белоруссии, то ответ, как сказал глава государства Александр Лукашенко, будет незамедлительным, заявил Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.По словам Рыженкова, обсуждение данного вопроса на международных площадках не дает позитивных результатов, поскольку в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на спецоперацию РФ на Украине. Глава белорусского МИДа подчеркнул, что Белоруссию также пытаются убедить, что залет украинских беспилотников на ее территорию носит непредумышленный характер.Так глава МИД Белоруссии прокомментировал инцидент со сбитыми над территорией страны украинскими дронами.Ранее сообщалось, что 9 августа на территорию Белоруссии вторглись украинские беспилотники, которые успешно засекла и уничтожила система противовоздушной обороны страны.МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушивших воздушное пространство Республики. Минск проинформировал о произошедшем ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные структуры.Президент Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и пригрозил ответом. При этом он подчёркивал — это происходит не впервые. После чего Лукашенко приказал усилить группировку войск у границы с Украиной.Также на тему уничтоженных в Белоруссии украинских беспилотников — в материале Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов на сайте Украина.ру
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новости, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко, мид, оон, бпла, беспилотники, дроны, ес
Новости, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко, МИД, ООН, БПЛА, беспилотники, дроны, ЕС

В случае умышленного прилета дронов ВСУ ответ будет незамедлительным - МИД Белоруссии

14:39 28.09.2024 (обновлено: 14:42 28.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Минск даст "незамедлительный ответ", если будет точно установлено, что Киев умышленно запустил свои беспилотники по территории Белоруссии. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков
Если будет видно, что есть какие-то умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по территории Белоруссии, то ответ, как сказал глава государства Александр Лукашенко, будет незамедлительным, заявил Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Рыженкова, обсуждение данного вопроса на международных площадках не дает позитивных результатов, поскольку в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на спецоперацию РФ на Украине.
"Действительно, да, мы поддерживаем Россию, мы - ближайший партнер. Но и страны Запада поддерживают Украину. На самом деле оттуда идет и военная помощь, и наемники, мы же это видим, мы это знаем", - указал он.
Глава белорусского МИДа подчеркнул, что Белоруссию также пытаются убедить, что залет украинских беспилотников на ее территорию носит непредумышленный характер.
Так глава МИД Белоруссии прокомментировал инцидент со сбитыми над территорией страны украинскими дронами.
Ранее сообщалось, что 9 августа на территорию Белоруссии вторглись украинские беспилотники, которые успешно засекла и уничтожила система противовоздушной обороны страны.
МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушивших воздушное пространство Республики. Минск проинформировал о произошедшем ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные структуры.
Президент Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и пригрозил ответом. При этом он подчёркивал — это происходит не впервые. После чего Лукашенко приказал усилить группировку войск у границы с Украиной.
Также на тему уничтоженных в Белоруссии украинских беспилотников — в материале Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов на сайте Украина.ру
Владимир Козин интервью
19 сентября, 18:39
Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛАЧлен-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин назвал четыре направления, которые необходимо развивать России, чтобы стать государством "номер один" по передовым военным технологиям.
 
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