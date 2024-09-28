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Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — глава МИД Рыженков

Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — глава МИД Рыженков - 28.09.2024 Украина.ру

Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — глава МИД Рыженков

В преддверии президентских выборов вмешательство стран Запада во внутренние дела Белоруссии "не просто фиксируется, оно продолжается". Об этом заявил журналистам РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков

2024-09-28T11:59

2024-09-28T11:59

2024-09-28T11:59

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По его словам, это вмешательство началось, когда Александр Лукашенко был избран в первый раз президентом Белоруссии, "когда его пытались подмять под решение тех задач, которые интересовал Запад".Как отметил глава белорусского МИД, эти попытки продолжаются, при том что принцип недопустимости вмешательства в дела других государств "прямо прописан в основополагающих документах ООН". По его словам, это один из самых ярких примеров того, где опять же не срабатывают эти заложенные механизмы."Развивается государство, выбирается президент, идет своим путем, имеет рост ВВП каждый год, благосостояние граждан увеличивается, живет себе мирно и развивается стабильно на протяжении 30 лет, чего не скажешь о многих государствах вокруг, которые прошли через многие потрясения - войны, конфликты, внутренние социальные потрясения. Этого у нас не было", - констатировал собеседник агентства.Также Рыженков заявил, что действующая модель обеспечения стабильности и безопасности в мире "трещит по швам". ООН не в состоянии справиться с "тем наплывом проблем, которые сегодня просто-таки разваливают международный консенсус по вопросам развития дальнейшего мира", добавил глава МИД Белоруссии.Про другие угрозы для Белоруссии — в материале Татьяны Стоянович Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском на сайте Украина.ру

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новости, запад, белоруссия, александр лукашенко, мид, оон, шос, выборы, ввп, государство, война, вмешательство