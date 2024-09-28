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Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле!

Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле! - 28.09.2024 Украина.ру

Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле!

Оба иноагента, без лишнего шума, покинули новую родину. В Израиле у них возникли "некоторые сложности", как выразилась жена Макаревича.

2024-09-28T10:39

2024-09-28T10:39

2024-09-28T10:39

израиль

россия

палестина

макаревич

максим галкин

елена панина

следственный комитет

эксклюзив

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Про Галкина она, впрочем, ничего не объяснила. А сам Галкин молчит.Но факт остаётся фактом: "новые израильтяне" и их семьи тихо перебрались в иные локации.А сколько было фальшивого пафоса, рассказов о том, какой в Израиле "настоящий патриотизм".Не то что сами понимаете где. В стране тотальной несвободы, из которой чудом вырвались свободолюбивые иноагенты. И где они заработали всё, что нужно для безбедной жизни на долгие годы.Нынешние иноагенты Галкин и Макаревич были в числе самых высокооплачиваемых ведущих российского телевидения.В 2022 они покинули Россию и обосновались в Израиле. Когда началась война с Палестиной, иноагенты её горячо поддержали.Они собирались вроде бы даже воевать идти.Макаревич рассуждал о том, что он "недурно стреляет". А вот Галкин сожалел, что не может пойти в армию Израиля, увы, нет соответствующей подготовки. Но не пошли оба.Макаревич как собутыльникТеперь иноагент Макаревич с супругой в США, зовут, зазывают на винно-песенную вечеринку в какой-то бар Нью-Йорка.Это нынешний уровень бывшего ведущего передачи первого канала "Смак". Макаревич раньше с дивана не вставал, если рекламный контракт был ниже определённой, не маленькой суммы.Один концерт раз в год давала "Машина времени" на какой-нибудь супер площадке с тысячами зрителей. И не более того.Зачем думать о бренном? Золотые монетки сами сыпались в карманы нынешнего иноагента.Рекламные контракты давали возможность как раз и не думать о материальной стороне жизни.Но теперь вот так. Посетители пьют вино и слушают песни Макаревича в каком-то баре. Что тоже неплохо, по нынешним временам.Вопрос только один: почему Макаревич не опубликовал черный квадрат перед тем, как покинуть Израиль?Израиль уже убил 40 тысяч мирных жителей в Палестине.Израиль, совершенно очевидно, "запускает ракеты по своим соседям".Но оба иноагента не протестуют. Наоборот, поддерживают. Это что, другие, "правильные ракеты"? Кочующие комедиантыСемью Пугачёвых - Галкиных уже требуют признать неблагополучной. Дети поменяли третью или четвертую школу за два года!Это шутка, конечно. Но доля правды в ней есть. То Израиль, то Кипр, теперь Латвия. Семья кочующего комедианта никак не найдёт пристанища.Пытаются избавиться от недвижимости в России.Знаменитый дом в деревне Грязь, похоже, продать не удастся.Активно продаётся другая недвижимость, дача размером "всего лишь" в 760 квадратных метров на участке 80 соток, в деревне Бережки. Она давно подарена Пугачёвой семье Кристины Орбакайте. Но и эту недвижимость продать не получается.Цена снижена, как сообщают агентства недвижимости, уже с 225 до 162 миллионов. На даче имеется бассейн, кинотеатр, хамам. Но желающих приобрести недвижимость нет.Вместе с тем, иноагент Галкин упорно, как и другие, пытается снять с себя клеймо иноагента. Но безуспешно.А как все смеялись над этим званием два года назад.С юмором поздравляли друг друга, шутили.Теперь все наперебой бегут в суды его отменять: иноагенты Шац, Лазарева, Галкин, Слепаков. Да практически все. Но получают отказ.Бегут же снимать это звание они по простой причине: заработать за рубежом хорошо не удаётся. А в России со званием иноагента - кто же даст им проводить концерты? Кто пригласит спеть на Дне города? И на телевидении, видимо, тоже иноагентов не очень ждут.Панин осужденНе бежит со всеми вместе в суды только Лёша Панин (иноагент, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)Он буквально на днях заочно был приговорён к шести годам колонии общего режима. За оправдание терроризма. Призывал к подрыву Крымского моста. Находится в международном розыске.Когда-то иноагент Панин, тогда еще обычный и довольно популярный актёр, по его же словам "не знал, куда деньги тратить, дом снимал на Новой Риге, две машины, рестораны хоть по 20 раз в день, что мне, только медведей с цыганами не хватало".Теперь Алексей сообщает, что работает тамадой "в одном клубе" в США:"Здесь меня неплохо кормят, а взамен я помогаю одному клубу проводить вечеринки".Эти вечеринки для Панина - подспорье: "появилась возможность развиваться в творческом плане".В общем, слова "работает за еду" заиграли новыми смыслами для эмигрантов.Тот же Панин озвучил условия, на которых согласен поработать в России:- Если мне предложат хорошую роль за приличные деньги, то я могу ненадолго приехать. Посниматься в кино, заработать деньги и быстро уехать.Чтобы не впасть "в атмосферу несвободы", по его словам.Но теперь это невозможно. За Панина сделали выбор суд и Следственный комитет. Ему не придётся мучиться, заставлять себя дышать несвободным воздухом. Если и мог быть раньше соблазн, то теперь его, к счастью, нет.Впрочем, неужели его кто-то собирался снимать "за большие деньги"?А ведь Панин - просто самый простодушный из всех. Он всего лишь выразил общее мнение."Заработать денег и быстро уехать".Это и был популярный стиль жизни некоторых российских звёзд кино, театра, телевидения, эстрады и разговорного жанра."Россия для них - прилавок", по выражению журналиста Михаила Шахназарова.Наталья АндрейченкоИ вот - еще один представитель "чёрных квадратов", но пока ни в каких списках не состоящая, звания иноагента не носящая.В Москву неожиданно вернулась актриса Наталья Андрейченко, презентовала свою книгу.На вопрос от будущих читателей, не хотите ли поехать в госпиталь, поддержать бойцов или часть гонорара им отдать, она ответила: не говорю на политические темы.А в беседе с пранкером сообщила: "Надо посидеть временно тихо. Это всё скоро закончится".К чему, мол, сложности, пока книгу надо продавать? Андрейченко надеется по книге еще и фильм снять. И возможно, спектакль.Конечно же, в России.Живет Наталья Андрейченко теперь постоянно в Мексике. А в Москву заехала "быстро заработать".Ужин с ТанейУже немного приспособившаяся к новой реальности, иноагент Татьяна Лазарева зазывает народ на ужин с собой в качестве "ведущей стола". Скромно, по 70 евро с человека.Татьяне нужны деньги. Только что произошёл её развод с мужем. Таня пыталась шутить: "впервые в России! Развод иноагентов!"Но на самом деле она рассказала в интервью, что была просто потрясена предательством супруга, иноагента Михаила Шаца.Она сокрушается и по поводу денег:- Раньше известность была равна монетизации. А сейчас - ни фига. Ты всё равно должен пахать. Раньше тебя брали в какую-нибудь рекламу, ты известный, и к этому все стремились.Но о чём она говорит? Какая известность? Какая монетизация? Это всё было возможно только в России.Теперь иноагент Лазарева просит о донатах:- Вы можете отправлять донаты мне. Я вам буду очень благодарна.Как говорится, не путайте туризм с эмиграцией.Прослойка "творческих эмигрантов" жила долгие годы по принципу "быстро заработать и уехать".Но что произошло, когда "быстро заработать" в России стало уже невозможно?Все эти юмористы, получавшие миллионы на российском телевидении, певцы, собиравшие стадионы, актёры, фильмы с которыми смотрела вся страна, ничего творческого и интересного вдали от родины не создают.И ведут жизнь, в общем, обычных эмигрантов, пытаясь "монетизировать" исчезающую популярность.Но для нас, тех, кто живет в России, важно другое. Что большинство артистов, певцов, музыкантов, а их подавляющее большинство, исключившее из своих рядов иноагентских отщепенцев, живут с нами одной жизнью и любят Родину. Не за деньги. А просто потому, что это - их страна, их Родина и их народ.

израиль

россия

палестина

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

израиль, россия, палестина, макаревич, максим галкин, елена панина, следственный комитет, эксклюзив