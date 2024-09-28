Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле! - 28.09.2024 Украина.ру
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Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле!
Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле! - 28.09.2024 Украина.ру
Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле!
Оба иноагента, без лишнего шума, покинули новую родину. В Израиле у них возникли "некоторые сложности", как выразилась жена Макаревича.
2024-09-28T10:39
2024-09-28T10:39
израиль
россия
палестина
макаревич
максим галкин
елена панина
следственный комитет
эксклюзив
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Про Галкина она, впрочем, ничего не объяснила. А сам Галкин молчит.Но факт остаётся фактом: "новые израильтяне" и их семьи тихо перебрались в иные локации.А сколько было фальшивого пафоса, рассказов о том, какой в Израиле "настоящий патриотизм".Не то что сами понимаете где. В стране тотальной несвободы, из которой чудом вырвались свободолюбивые иноагенты. И где они заработали всё, что нужно для безбедной жизни на долгие годы.Нынешние иноагенты Галкин и Макаревич были в числе самых высокооплачиваемых ведущих российского телевидения.В 2022 они покинули Россию и обосновались в Израиле. Когда началась война с Палестиной, иноагенты её горячо поддержали.Они собирались вроде бы даже воевать идти.Макаревич рассуждал о том, что он "недурно стреляет". А вот Галкин сожалел, что не может пойти в армию Израиля, увы, нет соответствующей подготовки. Но не пошли оба.Макаревич как собутыльникТеперь иноагент Макаревич с супругой в США, зовут, зазывают на винно-песенную вечеринку в какой-то бар Нью-Йорка.Это нынешний уровень бывшего ведущего передачи первого канала "Смак". Макаревич раньше с дивана не вставал, если рекламный контракт был ниже определённой, не маленькой суммы.Один концерт раз в год давала "Машина времени" на какой-нибудь супер площадке с тысячами зрителей. И не более того.Зачем думать о бренном? Золотые монетки сами сыпались в карманы нынешнего иноагента.Рекламные контракты давали возможность как раз и не думать о материальной стороне жизни.Но теперь вот так. Посетители пьют вино и слушают песни Макаревича в каком-то баре. Что тоже неплохо, по нынешним временам.Вопрос только один: почему Макаревич не опубликовал черный квадрат перед тем, как покинуть Израиль?Израиль уже убил 40 тысяч мирных жителей в Палестине.Израиль, совершенно очевидно, "запускает ракеты по своим соседям".Но оба иноагента не протестуют. Наоборот, поддерживают. Это что, другие, "правильные ракеты"? Кочующие комедиантыСемью Пугачёвых - Галкиных уже требуют признать неблагополучной. Дети поменяли третью или четвертую школу за два года!Это шутка, конечно. Но доля правды в ней есть. То Израиль, то Кипр, теперь Латвия. Семья кочующего комедианта никак не найдёт пристанища.Пытаются избавиться от недвижимости в России.Знаменитый дом в деревне Грязь, похоже, продать не удастся.Активно продаётся другая недвижимость, дача размером "всего лишь" в 760 квадратных метров на участке 80 соток, в деревне Бережки. Она давно подарена Пугачёвой семье Кристины Орбакайте. Но и эту недвижимость продать не получается.Цена снижена, как сообщают агентства недвижимости, уже с 225 до 162 миллионов. На даче имеется бассейн, кинотеатр, хамам. Но желающих приобрести недвижимость нет.Вместе с тем, иноагент Галкин упорно, как и другие, пытается снять с себя клеймо иноагента. Но безуспешно.А как все смеялись над этим званием два года назад.С юмором поздравляли друг друга, шутили.Теперь все наперебой бегут в суды его отменять: иноагенты Шац, Лазарева, Галкин, Слепаков. Да практически все. Но получают отказ.Бегут же снимать это звание они по простой причине: заработать за рубежом хорошо не удаётся. А в России со званием иноагента - кто же даст им проводить концерты? Кто пригласит спеть на Дне города? И на телевидении, видимо, тоже иноагентов не очень ждут.Панин осужденНе бежит со всеми вместе в суды только Лёша Панин (иноагент, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)Он буквально на днях заочно был приговорён к шести годам колонии общего режима. За оправдание терроризма. Призывал к подрыву Крымского моста. Находится в международном розыске.Когда-то иноагент Панин, тогда еще обычный и довольно популярный актёр, по его же словам "не знал, куда деньги тратить, дом снимал на Новой Риге, две машины, рестораны хоть по 20 раз в день, что мне, только медведей с цыганами не хватало".Теперь Алексей сообщает, что работает тамадой "в одном клубе" в США:"Здесь меня неплохо кормят, а взамен я помогаю одному клубу проводить вечеринки".Эти вечеринки для Панина - подспорье: "появилась возможность развиваться в творческом плане".В общем, слова "работает за еду" заиграли новыми смыслами для эмигрантов.Тот же Панин озвучил условия, на которых согласен поработать в России:- Если мне предложат хорошую роль за приличные деньги, то я могу ненадолго приехать. Посниматься в кино, заработать деньги и быстро уехать.Чтобы не впасть "в атмосферу несвободы", по его словам.Но теперь это невозможно. За Панина сделали выбор суд и Следственный комитет. Ему не придётся мучиться, заставлять себя дышать несвободным воздухом. Если и мог быть раньше соблазн, то теперь его, к счастью, нет.Впрочем, неужели его кто-то собирался снимать "за большие деньги"?А ведь Панин - просто самый простодушный из всех. Он всего лишь выразил общее мнение."Заработать денег и быстро уехать".Это и был популярный стиль жизни некоторых российских звёзд кино, театра, телевидения, эстрады и разговорного жанра."Россия для них - прилавок", по выражению журналиста Михаила Шахназарова.Наталья АндрейченкоИ вот - еще один представитель "чёрных квадратов", но пока ни в каких списках не состоящая, звания иноагента не носящая.В Москву неожиданно вернулась актриса Наталья Андрейченко, презентовала свою книгу.На вопрос от будущих читателей, не хотите ли поехать в госпиталь, поддержать бойцов или часть гонорара им отдать, она ответила: не говорю на политические темы.А в беседе с пранкером сообщила: "Надо посидеть временно тихо. Это всё скоро закончится".К чему, мол, сложности, пока книгу надо продавать? Андрейченко надеется по книге еще и фильм снять. И возможно, спектакль.Конечно же, в России.Живет Наталья Андрейченко теперь постоянно в Мексике. А в Москву заехала "быстро заработать".Ужин с ТанейУже немного приспособившаяся к новой реальности, иноагент Татьяна Лазарева зазывает народ на ужин с собой в качестве "ведущей стола". Скромно, по 70 евро с человека.Татьяне нужны деньги. Только что произошёл её развод с мужем. Таня пыталась шутить: "впервые в России! Развод иноагентов!"Но на самом деле она рассказала в интервью, что была просто потрясена предательством супруга, иноагента Михаила Шаца.Она сокрушается и по поводу денег:- Раньше известность была равна монетизации. А сейчас - ни фига. Ты всё равно должен пахать. Раньше тебя брали в какую-нибудь рекламу, ты известный, и к этому все стремились.Но о чём она говорит? Какая известность? Какая монетизация? Это всё было возможно только в России.Теперь иноагент Лазарева просит о донатах:- Вы можете отправлять донаты мне. Я вам буду очень благодарна.Как говорится, не путайте туризм с эмиграцией.Прослойка "творческих эмигрантов" жила долгие годы по принципу "быстро заработать и уехать".Но что произошло, когда "быстро заработать" в России стало уже невозможно?Все эти юмористы, получавшие миллионы на российском телевидении, певцы, собиравшие стадионы, актёры, фильмы с которыми смотрела вся страна, ничего творческого и интересного вдали от родины не создают.И ведут жизнь, в общем, обычных эмигрантов, пытаясь "монетизировать" исчезающую популярность.Но для нас, тех, кто живет в России, важно другое. Что большинство артистов, певцов, музыкантов, а их подавляющее большинство, исключившее из своих рядов иноагентских отщепенцев, живут с нами одной жизнью и любят Родину. Не за деньги. А просто потому, что это - их страна, их Родина и их народ.
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, россия, палестина, макаревич, максим галкин, елена панина, следственный комитет, эксклюзив
Израиль, Россия, Палестина, Макаревич, Максим Галкин, Елена Панина, Следственный комитет, Эксклюзив

Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле!

10:39 28.09.2024
 
Иноагент Макаревич
Иноагент Макаревич
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Оба иноагента, без лишнего шума, покинули новую родину. В Израиле у них возникли "некоторые сложности", как выразилась жена Макаревича.
Про Галкина она, впрочем, ничего не объяснила. А сам Галкин молчит.
Но факт остаётся фактом: "новые израильтяне" и их семьи тихо перебрались в иные локации.
А сколько было фальшивого пафоса, рассказов о том, какой в Израиле "настоящий патриотизм".
Не то что сами понимаете где. В стране тотальной несвободы, из которой чудом вырвались свободолюбивые иноагенты. И где они заработали всё, что нужно для безбедной жизни на долгие годы.
Нынешние иноагенты Галкин и Макаревич были в числе самых высокооплачиваемых ведущих российского телевидения.
В 2022 они покинули Россию и обосновались в Израиле. Когда началась война с Палестиной, иноагенты её горячо поддержали.
Они собирались вроде бы даже воевать идти.
Макаревич рассуждал о том, что он "недурно стреляет". А вот Галкин сожалел, что не может пойти в армию Израиля, увы, нет соответствующей подготовки. Но не пошли оба.
Макаревич как собутыльник
Теперь иноагент Макаревич с супругой в США, зовут, зазывают на винно-песенную вечеринку в какой-то бар Нью-Йорка.
Это нынешний уровень бывшего ведущего передачи первого канала "Смак". Макаревич раньше с дивана не вставал, если рекламный контракт был ниже определённой, не маленькой суммы.
Один концерт раз в год давала "Машина времени" на какой-нибудь супер площадке с тысячами зрителей. И не более того.
Зачем думать о бренном? Золотые монетки сами сыпались в карманы нынешнего иноагента.
Рекламные контракты давали возможность как раз и не думать о материальной стороне жизни.
Но теперь вот так. Посетители пьют вино и слушают песни Макаревича в каком-то баре. Что тоже неплохо, по нынешним временам.
© Андрей Макаревич/ИнстаграмАндрей Макаревич
Андрей Макаревич
© Андрей Макаревич/Инстаграм
Андрей Макаревич
Вопрос только один: почему Макаревич не опубликовал черный квадрат перед тем, как покинуть Израиль?
Израиль уже убил 40 тысяч мирных жителей в Палестине.
Израиль, совершенно очевидно, "запускает ракеты по своим соседям".
Но оба иноагента не протестуют. Наоборот, поддерживают. Это что, другие, "правильные ракеты"?
Кочующие комедианты
Семью Пугачёвых - Галкиных уже требуют признать неблагополучной. Дети поменяли третью или четвертую школу за два года!
Это шутка, конечно. Но доля правды в ней есть. То Израиль, то Кипр, теперь Латвия. Семья кочующего комедианта никак не найдёт пристанища.
Пытаются избавиться от недвижимости в России.
Знаменитый дом в деревне Грязь, похоже, продать не удастся.
Активно продаётся другая недвижимость, дача размером "всего лишь" в 760 квадратных метров на участке 80 соток, в деревне Бережки. Она давно подарена Пугачёвой семье Кристины Орбакайте. Но и эту недвижимость продать не получается.
Цена снижена, как сообщают агентства недвижимости, уже с 225 до 162 миллионов. На даче имеется бассейн, кинотеатр, хамам. Но желающих приобрести недвижимость нет.
Вместе с тем, иноагент Галкин упорно, как и другие, пытается снять с себя клеймо иноагента. Но безуспешно.
Пугачева и Галкин в Грязи
Пугачева и Галкин в Грязи
Пугачева и Галкин в Грязи
А как все смеялись над этим званием два года назад.
С юмором поздравляли друг друга, шутили.
Теперь все наперебой бегут в суды его отменять: иноагенты Шац, Лазарева, Галкин, Слепаков. Да практически все. Но получают отказ.
Бегут же снимать это звание они по простой причине: заработать за рубежом хорошо не удаётся. А в России со званием иноагента - кто же даст им проводить концерты? Кто пригласит спеть на Дне города? И на телевидении, видимо, тоже иноагентов не очень ждут.
Алексей Панин
Алексей Панин
Алексей Панин
Панин осужден
Не бежит со всеми вместе в суды только Лёша Панин (иноагент, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Он буквально на днях заочно был приговорён к шести годам колонии общего режима. За оправдание терроризма. Призывал к подрыву Крымского моста. Находится в международном розыске.
Когда-то иноагент Панин, тогда еще обычный и довольно популярный актёр, по его же словам "не знал, куда деньги тратить, дом снимал на Новой Риге, две машины, рестораны хоть по 20 раз в день, что мне, только медведей с цыганами не хватало".
Теперь Алексей сообщает, что работает тамадой "в одном клубе" в США:
"Здесь меня неплохо кормят, а взамен я помогаю одному клубу проводить вечеринки".
Эти вечеринки для Панина - подспорье: "появилась возможность развиваться в творческом плане".
В общем, слова "работает за еду" заиграли новыми смыслами для эмигрантов.
Тот же Панин озвучил условия, на которых согласен поработать в России:
- Если мне предложат хорошую роль за приличные деньги, то я могу ненадолго приехать. Посниматься в кино, заработать деньги и быстро уехать.
Чтобы не впасть "в атмосферу несвободы", по его словам.
Иноагент Алексей Панин
Иноагент Алексей Панин
Иноагент Алексей Панин
Но теперь это невозможно. За Панина сделали выбор суд и Следственный комитет. Ему не придётся мучиться, заставлять себя дышать несвободным воздухом. Если и мог быть раньше соблазн, то теперь его, к счастью, нет.
Впрочем, неужели его кто-то собирался снимать "за большие деньги"?
А ведь Панин - просто самый простодушный из всех. Он всего лишь выразил общее мнение.
"Заработать денег и быстро уехать".
Это и был популярный стиль жизни некоторых российских звёзд кино, театра, телевидения, эстрады и разговорного жанра.
"Россия для них - прилавок", по выражению журналиста Михаила Шахназарова.
Наталья Андрейченко
И вот - еще один представитель "чёрных квадратов", но пока ни в каких списках не состоящая, звания иноагента не носящая.
В Москву неожиданно вернулась актриса Наталья Андрейченко, презентовала свою книгу.
На вопрос от будущих читателей, не хотите ли поехать в госпиталь, поддержать бойцов или часть гонорара им отдать, она ответила: не говорю на политические темы.
А в беседе с пранкером сообщила: "Надо посидеть временно тихо. Это всё скоро закончится".
К чему, мол, сложности, пока книгу надо продавать? Андрейченко надеется по книге еще и фильм снять. И возможно, спектакль.
Конечно же, в России.
Живет Наталья Андрейченко теперь постоянно в Мексике. А в Москву заехала "быстро заработать".
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
Ужин с Таней
Уже немного приспособившаяся к новой реальности, иноагент Татьяна Лазарева зазывает народ на ужин с собой в качестве "ведущей стола". Скромно, по 70 евро с человека.
Татьяне нужны деньги. Только что произошёл её развод с мужем. Таня пыталась шутить: "впервые в России! Развод иноагентов!"
Но на самом деле она рассказала в интервью, что была просто потрясена предательством супруга, иноагента Михаила Шаца.
Она сокрушается и по поводу денег:
- Раньше известность была равна монетизации. А сейчас - ни фига. Ты всё равно должен пахать. Раньше тебя брали в какую-нибудь рекламу, ты известный, и к этому все стремились.
Но о чём она говорит? Какая известность? Какая монетизация? Это всё было возможно только в России.
Теперь иноагент Лазарева просит о донатах:
- Вы можете отправлять донаты мне. Я вам буду очень благодарна.
Как говорится, не путайте туризм с эмиграцией.
Прослойка "творческих эмигрантов" жила долгие годы по принципу "быстро заработать и уехать".
Но что произошло, когда "быстро заработать" в России стало уже невозможно?
Все эти юмористы, получавшие миллионы на российском телевидении, певцы, собиравшие стадионы, актёры, фильмы с которыми смотрела вся страна, ничего творческого и интересного вдали от родины не создают.
И ведут жизнь, в общем, обычных эмигрантов, пытаясь "монетизировать" исчезающую популярность.
Но для нас, тех, кто живет в России, важно другое. Что большинство артистов, певцов, музыкантов, а их подавляющее большинство, исключившее из своих рядов иноагентских отщепенцев, живут с нами одной жизнью и любят Родину. Не за деньги. А просто потому, что это - их страна, их Родина и их народ.
 
ИзраильРоссияПалестинаМакаревичМаксим ГалкинЕлена ПанинаСледственный комитетЭксклюзив
 
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