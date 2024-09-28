Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона
11:27 28.09.2024 (обновлено: 11:29 28.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Возивший гуманитарную помощь жителям курского села Большое Солдатское экс-милиционер погиб, закрыв жену от украинского беспилотника. Об этом рассказала РИА Новости его знакомая, жительница села Галина Сидорова
По ее словам, мужчина приходил к оставшимся в селе жителям и спрашивал, в чем они нуждаются. После чего он ездил в Курск и покупал необходимое, а также привозил людям хлеб.
Во время очередной поездки машину атаковал украинский дрон. Мужчина закрыл собой жену, которая была вместе с ним. В в тот момент он ехал за новой партией гумпомощи.
"Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через (улицу — Прим. ред.) Горянку, и дрон упал. Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии. Ее отправили в Москву, сказали, наверное, глаза не будет у нее", — объяснила Сидорова.
Жительница села рассказал, что сын погибшего сейчас служит в Сирии по контракту. Невестку с ребенком отвезли в Курск. Она назвала погибшего хорошим человеком, на чьи похороны пришло много людей.
6 августа украинские войска перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
О том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
06:36Ростислав Ищенко: Запад может организовать фронт на Днепре, чтобы сберечь кусок Украины и начать сначалаПоддержать Украину, чтобы продержалась дольше Запад не может. Для этого надо организовать поставки живой силы. Нанять по всему миру миллион наемников невозможно. Выслать из Европы полтора миллиона украинских мужчин они тоже не могут. Для этого надо менять европейское законодательство, а это длительная процедура.