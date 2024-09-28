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Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона

Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона - 28.09.2024 Украина.ру

Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона

Возивший гуманитарную помощь жителям курского села Большое Солдатское экс-милиционер погиб, закрыв жену от украинского беспилотника. Об этом рассказала РИА Новости его знакомая, жительница села Галина Сидорова

2024-09-28T11:27

2024-09-28T11:27

2024-09-28T11:29

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По ее словам, мужчина приходил к оставшимся в селе жителям и спрашивал, в чем они нуждаются. После чего он ездил в Курск и покупал необходимое, а также привозил людям хлеб. Во время очередной поездки машину атаковал украинский дрон. Мужчина закрыл собой жену, которая была вместе с ним. В в тот момент он ехал за новой партией гумпомощи.Жительница села рассказал, что сын погибшего сейчас служит в Сирии по контракту. Невестку с ребенком отвезли в Курск. Она назвала погибшего хорошим человеком, на чьи похороны пришло много людей.6 августа украинские войска перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.О том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

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новости, курск, москва, гуманитарная помощь, сво, курская область, погибшие, дроны, бпла, беспилотники