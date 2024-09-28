После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти - 28.09.2024 Украина.ру
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После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти
После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти - 28.09.2024 Украина.ру
После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти
После взрыва на автозаправочной станции на территории Карабудахкентского района Дагестана введен режим ЧС. Об этом сообщили в местной администрации
2024-09-28T10:23
2024-09-28T10:31
новости
дагестан
курская область
махачкала
сергей меликов
мчс
взрыв
режим чс
помощь
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Отмечается, что границы ЧС определены в пределах территории МО "Село Агачаул". Накануне поздно вечером состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МР "Карабудахкентский район" под председательством главы района Махмуда Амиралиева.28 сентября в Дагестане объявлен днем траура. Указ об этом подписал Глава Республики Сергей Меликов. На всей территории РД будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Этим же указом глава региона поручил правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.Число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане увеличилось до 22, погибли 11 человек. Ночью из-под завалов извлекли тело ещё одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС РД.О том, как Дагестан помогает жителям Курской области — в материале Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком на сайте Украина.ру
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новости, дагестан, курская область, махачкала, сергей меликов, мчс, взрыв, режим чс, помощь
Новости, Дагестан, Курская область, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС, взрыв, режим ЧС, помощь

После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти

10:23 28.09.2024 (обновлено: 10:31 28.09.2024)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на АЗС в Дагестане
Взрыв на АЗС в Дагестане
© МЧС РФ
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После взрыва на автозаправочной станции на территории Карабудахкентского района Дагестана введен режим ЧС. Об этом сообщили в местной администрации
"На территории муниципального района "Карабудахкентский район" введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23.00 (мск) 27.09.2024 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении администрации района.
Отмечается, что границы ЧС определены в пределах территории МО "Село Агачаул".
Накануне поздно вечером состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МР "Карабудахкентский район" под председательством главы района Махмуда Амиралиева.
28 сентября в Дагестане объявлен днем траура. Указ об этом подписал Глава Республики Сергей Меликов.
На всей территории РД будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.
Этим же указом глава региона поручил правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.
Число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане увеличилось до 22, погибли 11 человек. Ночью из-под завалов извлекли тело ещё одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС РД.
О том, как Дагестан помогает жителям Курской области — в материале Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 12:18
Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопокСоветник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал трагические события в Дагестане и Севастополе, а также воссоздал современную хронологию противостояния Запада с Россией
 
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Заголовок открываемого материала
10:23После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти
09:47Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
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