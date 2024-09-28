https://ukraina.ru/20240928/1057748327.html

После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти

После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти - 28.09.2024 Украина.ру

После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти

После взрыва на автозаправочной станции на территории Карабудахкентского района Дагестана введен режим ЧС. Об этом сообщили в местной администрации

2024-09-28T10:23

2024-09-28T10:23

2024-09-28T10:31

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Отмечается, что границы ЧС определены в пределах территории МО "Село Агачаул". Накануне поздно вечером состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МР "Карабудахкентский район" под председательством главы района Махмуда Амиралиева.28 сентября в Дагестане объявлен днем траура. Указ об этом подписал Глава Республики Сергей Меликов. На всей территории РД будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Этим же указом глава региона поручил правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.Число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане увеличилось до 22, погибли 11 человек. Ночью из-под завалов извлекли тело ещё одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС РД.О том, как Дагестан помогает жителям Курской области — в материале Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком на сайте Украина.ру

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новости, дагестан, курская область, махачкала, сергей меликов, мчс, взрыв, режим чс, помощь