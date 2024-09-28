После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти
10:23 28.09.2024 (обновлено: 10:31 28.09.2024)
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После взрыва на автозаправочной станции на территории Карабудахкентского района Дагестана введен режим ЧС. Об этом сообщили в местной администрации
"На территории муниципального района "Карабудахкентский район" введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23.00 (мск) 27.09.2024 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении администрации района.
Отмечается, что границы ЧС определены в пределах территории МО "Село Агачаул".
Накануне поздно вечером состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МР "Карабудахкентский район" под председательством главы района Махмуда Амиралиева.
28 сентября в Дагестане объявлен днем траура. Указ об этом подписал Глава Республики Сергей Меликов.
На всей территории РД будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.
Этим же указом глава региона поручил правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.
Число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане увеличилось до 22, погибли 11 человек. Ночью из-под завалов извлекли тело ещё одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС РД.
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