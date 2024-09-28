Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет - 28.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240928/1057749025.html
Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет
Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет - 28.09.2024 Украина.ру
Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет
Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил журналистам РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
2024-09-28T10:47
2024-09-28T10:47
новости
сша
крым
украина
владимир зеленский
дональд трамп
шеремет
республиканская партия
преступления
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.По его словам, Зеленский уже утратил право представлять Украину. Его визит был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен президента США Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис, сказал Шеремет.Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", отмечал, что никакого осязаемого плана у Киева нет даже для Запада.Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ukraina.ru/20240928/1057726701.html
сша
крым
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, крым, украина, владимир зеленский, дональд трамп, шеремет, республиканская партия, преступления, выборы
Новости, США, Крым, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Шеремет, Республиканская партия, преступления, выборы

Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет

10:47 28.09.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил журналистам РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.
"За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", — заявил депутат.
По его словам, Зеленский уже утратил право представлять Украину. Его визит был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен президента США Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис, сказал Шеремет.
Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", отмечал, что никакого осязаемого плана у Киева нет даже для Запада.
Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Дмитрий Бавырин интервью
07:04
Дмитрий Бавырин: Россия угомонила американский "цирк", но "клоуны" из Украины еще могут сделать ей больноУкраина еще принесет очень много боли и России, и Америке. Это будет боль разного плана. Вопрос в том, хватит ли у ядерных держав сил и ума не начинать мировую бойню из-за инструмента
 
НовостиСШАКрымУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампШереметРеспубликанская партияпреступлениявыборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая
13:00Освобождение островов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 сентября
12:44Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо
12:19Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети
11:59Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — глава МИД Рыженков
11:27Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона
11:09Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян
10:47Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет
10:39Иноагенты Макаревич и Галкин не могут больше жить в Израиле!
10:23После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти
09:47Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
09:28Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября
09:21Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"
09:13Украина сегодня: Снимите зелёные очки! Про зелёный "Ламборджини" и цены на хлеб
08:15"Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию
08:10"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России
08:09Литовский Статут 1529 года – передовое законодательство на периферии Европы
08:05Эксперт: Специализация прибалтийских политиков - самая отмороженная риторика в адрес России
08:00Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара
07:53Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится
Лента новостейМолния