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Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет

Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет - 28.09.2024 Украина.ру

Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет

Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил журналистам РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет

2024-09-28T10:47

2024-09-28T10:47

2024-09-28T10:47

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Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.По его словам, Зеленский уже утратил право представлять Украину. Его визит был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен президента США Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис, сказал Шеремет.Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", отмечал, что никакого осязаемого плана у Киева нет даже для Запада.Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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новости, сша, крым, украина, владимир зеленский, дональд трамп, шеремет, республиканская партия, преступления, выборы