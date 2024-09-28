Визит Зеленского является операцией по вмешательству в ход выборов в США — Шеремет
Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил журналистам РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.
"За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", — заявил депутат.
По его словам, Зеленский уже утратил право представлять Украину. Его визит был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен президента США Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис, сказал Шеремет.
Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", отмечал, что никакого осязаемого плана у Киева нет даже для Запада.
Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента