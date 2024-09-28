Все объекты поражены: ВС РФ нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - 28.09.2024 Украина.ру
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Все объекты поражены: ВС РФ нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Все объекты поражены: ВС РФ нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - 28.09.2024 Украина.ру
Все объекты поражены: ВС РФ нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
27 сентября ВС России нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-09-28T15:29
2024-09-28T15:49
новости
россия
волчанск
харьковская область
всу
артиллерия
танки
"кинжал"
ракеты
аэродромы
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В пятницу вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием на большую дальность с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, говорится в сообщении ведомства.Подразделениями группировок войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области.Противник потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30 .Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские группировки ВС РФ нанесли удары по скоплениям легких сил и военной техники в 131 районе.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц автомобильной техники противника, указали в ведомстве.
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Новости, Россия, Волчанск, Харьковская область, ВСУ, артиллерия, танки, "Кинжал", ракеты, аэродромы, СВО, РСЗО, самолет, БПЛА

Все объекты поражены: ВС РФ нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

15:29 28.09.2024 (обновлено: 15:49 28.09.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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27 сентября ВС России нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
В пятницу вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием на большую дальность с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, говорится в сообщении ведомства.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в пресс-службе МО РФ.
Подразделениями группировок войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Противник потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30 .
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские группировки ВС РФ нанесли удары по скоплениям легких сил и военной техники в 131 районе.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц автомобильной техники противника, указали в ведомстве.
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 14:38
Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
 
НовостиРоссияВолчанскХарьковская областьВСУартиллериятанки"Кинжал"ракетыаэродромыСВОРСЗОсамолетБПЛА
 
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