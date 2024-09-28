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Ядерный потенциал и "мокрое место"

Ядерный потенциал и "мокрое место" - 28.09.2024 Украина.ру

Ядерный потенциал и "мокрое место"

Дмитрий Медведев обратил внимание "мелких стран НАТО", что от них останется "мокрое место" в случае конфликта с Россией.

2024-09-28T16:10

2024-09-28T16:10

2024-09-28T16:10

сша

россия

украина

ростислав ищенко

дмитрий медведев

нато

снг

вооруженные силы украины

мнения

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Теоретически это заявление укладывается в заявленную Россией стратегию снижения порога применения ядерного оружия и полностью калькирует популярную в социальных сетях идею "превентивного ядерного удара по НАТОвским малышам", чтобы "испугать Запад" серьёзностью своих намерений.Мы не знаем, действительно ли Россия собирается применять "стратегию испуга", или готова сразу нанести полномасштабный удар "по центрам принятия решений", но поскольку идея "ограниченной ядерной войны", популярная в 70-е годы в США, обрела второе дыхание в российском информационном пространстве, давайте разберём её эффективность не с точки зрения обывателя, рассуждающего по принципу "я бы испугался, значит и они испугаются", а с учётом западных, в первую очередь американских, военных и политических традиций, а также их стратегических планов прошлого, в том числе и планов ядерной войны.Ни для кого не секрет, что традиционная стратегия США заключается в том, чтобы связать своего врага как можно более масштабной войной со своими союзниками, истощить его, даже ценой полного уничтожения союзников, и, на заключительном этапе, вступить в войну со свежей армией и полными арсеналами, добить врага и одержать лёгкую и быструю победу, плодами которой не придётся делиться с союзниками, уничтоженными в ходе войны или настолько истощёнными, что уже не смогут что-то требовать от США – только просить помочь в восстановлении.Эта стратегия не ушла в прошлое. Её реализацию, хоть и не очень успешную, мы видим на Украине. Надо понимать, что украинская кампания – лишь частичный провал США, которым пришлось слишком активно расходовать собственные и европейские арсеналы для поддержки ВСУ. Но, во-первых, США всё же добились длительного увязания России в военном конфликте с постсоветским государством. Во-вторых, американцы получили бесплатный опыт полномасштабного (за исключением применения ядерного оружия) конфликта с участием ВС РФ, фактически провели моделирование войны РФ/НАТО и теперь расшивают выявившиеся узкие места (в частности на порядок расширяют военное производство).Таким образом, для своих союзников (а также для колеблющихся стран СНГ) они подтвердили свой тезис о "военной опасности", которая якобы исходит от России. Если им теперь удастся сохранить хотя бы часть "независимой" Украины – это будет основанием для большинства европейцев теснее сплотиться вокруг США, а для колеблющихся стран СНГ усилить американский вектор своей внешней политики, как военно-политическую гарантию защиты "независимости".Впрочем, украинский конфликт не завершён и, если Украина полностью прекратит своё существование, то позиции США, как гаранта безопасности опасающихся России стран ЕС и СНГ, будут подорваны (потому, что "не смогли защитить Украину").Поэтому США никогда не были против применения Россией по территории Украины ядерного оружия. Такой удар дал бы американцам возможность заключить выгодное для них перемирие: перед угрозой ядерной войны Россия также согласилась бы на "корейский вариант". С другой стороны, США продемонстрировали бы всему миру свою "ответственность", отказавшись от ядерной эскалации. Украина оказалась бы для большинства стран приемлемой жертвой за спасение от ядерной катастрофы, а США спасителями.При этом надо иметь в виду, что любой ядерный удар, по кому угодно, России будет трудно объяснить миру, в том числе своим союзникам. Тезис "американцы сбросили атомные бомбы на Японию и стали гегемонами" не выдерживает критики. Американцы свою гегемонию оплатили гигантскими финансовыми вливаниями в экономики Европы и Японии, открытием перед ними своих рынков – тем самым, чего Россия делать не хочет. Идея вливания средств "в неблагодарных младших братьев" в России непопулярна, а бурно развивающийся российский промышленный капитал сам борется за внешние рынки и крайне ревниво относится к попыткам политического (при помощи межгосударственных соглашений) прорыва иностранных (в том числе из постсоветских стран) конкурентов на российский рынок.К тому же Россия официально выступает за "многополярный мир", отрицая своё стремление к гегемонии, а многополярный мир ядерными ударами по слабым полюсам не создаётся – так только гегемония перехватывается. Именно так и будет воспринят ядерный удар по второстепенным странам Китаем и другими союзниками (а скорее временными попутчиками) России, что приведёт к снижению поддержки с их стороны, стремлению сбалансировать военно-политический вес России активизацией контактов с её оппонентами и повышению конкурентности наших отношений.Не надо также забывать, что США бомбили Японию – союзника гитлеровской Германии, последнюю страну "Оси", продолжавшую Вторую мировую войну, воспринимавшуюся как абсолютное зло. Взаимоотношения в современном мире не столь однозначны и ядерный удар по какой-нибудь Латвии или Чехии вызовет во всём мире реакцию "если можно по ним, то можно и по нам" - идея "сдерживания России" получит новых приверженцев, а старые укрепятся в своей позиции.Испугаются ли США? Как я уже говорил, они совсем не против российских ядерных ударов по Украине, даже готовы их спровоцировать, если поучится. Но может быть они опасаются ударов по Европе? Отнюдь.Военное планирование США в 70-е годы предполагало, что Третья мировая война начнётся с рывка советских танковых армад к Атлантике с последующим обменом ядерными ударами. Американские расчёты показывали, что к концу второго месяца войны сухопутные армии СССР смогут занять Европу и пробиться на Ближний Восток, при этом часть Европы, включая Великобританию, будет стёрта в ядерную пыль. В том, что касается территории ФРГ, то по ней собирались бить сами американцы с целью замедления продвижения советских бронированных клиньев.По расчётам США, ко второму-третьему месяцу войны СССР должен был утратить возможность поддерживать боеспособность своих Вооружённых Сил в результате разрушения его тыла ядерными ударами. Неразрешимым для американских стратегов остался вопрос: как уберечь от ядерных ударов собственную территорию. Ни концепция первого обезоруживающего удара, ни концепция ограниченной ядерной войны, предполагавшая расходование ядерного потенциала СССР на американских союзников, не давала гарантии, что американская территория не подвергнется удару, заодно с другими странами НАТО. Наоборот, СССР наотрез отказывался рассматривать возможность ограниченной ядерной войны, а его концепция ответно-встречного удара коротко формулировалась фразой "Весь мир в труху!"Несмотря на то, что СССР обладал не меньшим военным и большим демографическим и политическим потенциалом, чем современная Россия, он не мог надеяться выиграть у Запада конвенциональную войну. Флоты США и их союзников господствовали в океанах, имея возможность проецировать силу на все регионы СССР одновременно. Угроза полномасштабного ядерного ответа была единственным, что сдерживало США от агрессии против СССР.Как видим, своих союзников, даже западноевропейских, даже англосаксонских родственников с островов, США никогда не жалели и были готовы подставить под удар ради своей победы. Нет оснований считать, что демонстративное уничтожение какого-нибудь наглого европейского малыша (или даже десятка таких малышей) их серьёзно впечатлит.Недвусмысленная угроза России снизить порог применения ядерного оружия свидетельствует о том, что в Кремле полностью осознали готовность США продолжать противостояние после завершения украинского кризиса в традиционном для себя формате – провоцирования России на расходование военных, экономических, финансовых, политических, дипломатических и прочих ресурсов на противостояние с союзниками США, которых Америке не жалко.Но раз их не жалко, то единственным сдерживающим фактором может быть только угроза прямого массированного ядерного удара по США в ответ на любую провокацию (по принципу: "мы не знаем, когда провокации нас окончательно допекут и мы ударим, но точно ударим сразу всем арсеналом по всей территории США. Первая же провокация может оказаться последней").Не факт, что американцы даже в таком случае не попытаются выяснить серьёзность наших намерений на практике – тогда придётся отправляться в рай (кому повезёт) или в каменный век (кому не повезёт выжить). Но по крайней мере в таком случае в Вашингтоне должны будут серьёзно задуматься стоит ли так рисковать. Угрозу же уничтожить пару-тройку мелких европейцев, США сочтут для себя подарком. К такому развитию событий они и стремятся. Пусть Россия тратит свой ядерный арсенал и международный авторитет на выжигание европейских ЛГБТ* помоек – это только поможет США реализовывать политику истощения России конфликтами на второстепенных направлениях и вести русофобскую пропаганду, пугая мир "агрессивной Россией".Надо понимать, что вступая в начале нулевых в конфронтацию с США, отстаивая своё право на независимую политику и на пояс безопасности у границ, мы вступали в конфронтацию с такой же ядерной державой как сами, только имеющей опыт глобальной гегемонии.У нас было и есть два варианта.Первый. Вести войну на истощение, желательно без реальных боевых действий, десятилетиями откусывая от американского влияния по кусочку, ослабляя гегемона, то здесь, то там и, в конце концов, добиться краха американской глобальной финансово-экономической системы и пересмотра сложившихся в эпоху американской гегемонии норм и правил международных отношений (создать "прекрасный новый мир").Второй. Вернуться в формат ядерного противостояния прошлого века, будучи готовы в любой момент испепелить мир и сами сгореть в огне ядерного конфликта с Америкой. Угроза действует, только когда мы готовы её реализовать, проверить же такую готовность можно только один раз: если ракеты не запустили значит проиграли, если запустили – ничья.Всё, что в промежутке (санкционные войны, мелкие вооружённые стычки, конвенциональные войны с американскими прокси, включая их союзников по НАТО) – в интересах США, так как полностью укладывается в рамки их стратегии истощения врага, без собственного прямого участия в конфликте (сохраняя руки развязанными для любых решений).До 2022 года нам удавалось, правда всё хуже и хуже, идти по первому сценарию (мирного но долгого истощения американской системы). В 2014 частично, а в 2022 году полностью, американцам удалось вытолкнуть нас на путь военного конфликта с их прокси, который теперь Вашингтон пытается растянуть во времени, придать ему дополнительную глубину, более полным вовлечением европейцев и нанести, таким образом, России максимальный моральный и материальный ущерб.Всё, что делает Россия, от Стамбульских переговоров 2022 года, до нынешних изменений в ядерную стратегию – попытка вернуться на первый путь (мирного истощения США). Америка в ответ пытается как можно глубже втянуть Россию в болото прокси-конфронтации. На данном этапе, как было сказано выше, Кремль осознал, что только наличными силами, без согласия США на компромиссный мир, вырваться из прокси-конфронтации не удастся, даже полностью разгромив Украину, и пригрозил переходом ко второму формату (полномасштабное ядерное сдерживание по принципу " кто моргнёт первым").Нынешнее ядерное сдерживание отличается от ядерного сдерживания 70-х отсутствием у США уверенности в нашей готовности нанести удар. Как было сказано выше проверить эту готовность можно только один раз. Актуальные международные отношения сводятся к игре в покер: только вскрыв карты можно понять, блефует противник или у него на руках флеш-рояль.Таким образом, только убедив США в неотвратимости нашего намерения сразу же перейти в формат полномасштабной ядерной войны, мы можем заставить Вашингтон пересмотреть свою политику в сторону переговоров о компромиссном мире. Разговоры же о "пугающем ударе" по европейским малышам этому только мешают, так как вводят США в заблуждение относительно последовательности действий России, заставляя предполагать, что можно начать ограниченную ядерную войну в Европе с российским участием и этим ограничиться.Угроза войной тем и плоха, что её необходимо будет реализовать, если к вам не прислушались. Если же вы реализовать её не готовы, а хотите взять на испуг, то проиграете. Поэтому лучше держаться за мир до конца, но уж если решили воевать, то бить надо сразу в полную силу. Это даёт хоть небольшую, но надежду на то, что противник, случайно пропустив первый удар, больше не сможет подняться.Не стоит повторять ошибку начала СВО, когда мы не хотели стрелять в "братский народ", в результате чего война, которая могла продлится от нескольких недель до пары месяцев и стоить обеим сторонам нескольких тысяч убитыми максимум, унесла уже сотни тысяч жизней, продолжается до сих пор и доросла до опасности перерастания в ядерную.Война – не спор на кухне, здесь плюнуть в морду – только раззадорить, надо сразу сносить голову и надеяться, что собственная голова каким-то чудом усидит на плечах.О том, как по мнению экспертов относятся к угрозе ядерной войны на Украине - в статье Виктории Титовой "Украиной правят опасные люди, готовые превратить в пепел всё население. Эксперты о новой ядерной доктрине",* Организация, признанная в России террористической и экстремистской

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сша, россия, украина, ростислав ищенко, дмитрий медведев, нато, снг, вооруженные силы украины, мнения