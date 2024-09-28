https://ukraina.ru/20240928/1057750000.html

Освобождение островов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 сентября

Освобождение островов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 сентября - 28.09.2024 Украина.ру

Освобождение островов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 сентября

Крупнейшие острова в дельте Днепра освобождены от ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-09-28T13:00

2024-09-28T13:00

2024-09-28T13:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

днепр

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

владимир сальдо

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057750490_0:253:960:793_1920x0_80_0_0_060d2709568e66f3beb51d1dbbfab1d3.jpg

Украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо."Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", — отметил он.По словам губернатора, на Херсонском направлении Вооружённые силы Украины несколько снизили активность. В то же время, мелкие группы украинских военных продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются."Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", — добавил Сальдо.Ранее украинское командование не раз критиковали на самой Украине за удержание островов в дельте Днепра. Многие из украинских политиков и военных экспертов указывали, что это — бессмысленное расходование людей и техники. При этом попытки высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области оборачивались для украинских военных большими потерями.Удары и налётыУтром 28 сентября Минобороны России сообщило об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Позднее, в 08:05, Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона над Орловской областью."Около 07:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - информировало оборонное ведомство.Спустя 25 минут в телеграм-канале министерства появилась информация об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 42 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 10 обстрелов, на горловском направлении — 32 обстрела, выпустив в общей сложности 139 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2007 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений, 1 автомобиль и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 21 снаряд калибром 155 мм, в т.ч. и кассетные, и БПЛА-камикадзе."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Никитовский район) - в пер. Алфавитном пострадала девушка 2001 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 7; Новая Каховка — 4; Малокаховка — 4; Софиевка — 3; Песчаное — 2. В результате обстрела со стороны ВСУ в Каховском округе пострадало пять человек, один мирный житель лишился автомобиля", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы и Любимовка.Кроме того, как сообщила администрация Великолепетихского округа, ВСУ нанесли по округу 15 ударов за минувшие сутки."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — рассказали в администрации округа.Утром 28 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Разумное, сёлам Журавлёвка, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Таврово, Устинка и Ясные Зори выпущены 84 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и 12 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Ранены 6 мирных жителей. Трое пострадавших, включая 15-летнюю девочку с баротравмой, которая позже самостоятельно обратилась в детскую областную клиническую больницу за помощью в результате атаки БПЛА в посёлке Дубовое, после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. Госпитализированная 8-летняя девочка находится в удовлетворительном состоянии. Пострадавших при атаке БПЛА на автобус двоих мужчин, один из которых получил тяжёлые ранения, госпитализировали в медицинские учреждения г. Белгорода. Повреждены 4 квартиры в одном МКД, 3 частных дома, 2 надворные постройки, трактор, 2 автобуса, 13 автомобилей, гараж и линия электропередачи. Один легковой автомобиль полностью сгорел", - указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Долгое, Логачевка, Новопетровка, Соболевка и Старый Хутор совершены атаки с помощью 6 БПЛА, из которых 2 сбиты, и выпущено 13 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Пострадавших и повреждений нет.В Волоконовском районе по хутору Шаховка выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела. Без последствий."В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Глотово, Козинка, Рождественка и Сподарюшино атакованы с помощью 22 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 7 БПЛА, 4 из которых сбиты. Повреждён один автомобиль", - писал губернатор.В Краснояружском районе село Колотиловка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 6 боеприпасов. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и Терновое, хуторам Марьино и Панков выпущено 55 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 11 БПЛА, 2 из которых сбиты. На территории сельхозпредприятия повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание, дорожное полотно и КамАЗ", - отмечалось в сводке.Позднее, в 11:54 Гладков сообщил об обстреле Шебекино."Город Шебекино сегодня снова под ударом. Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего... Ранены, предварительно, два мирных жителя. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица и женщину с минно-взрывной травмой и ранами головы и кисти попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - писал Гладков.Губернатор также рассказал о повреждениях в результате украинской атаке.Кроме того, продолжаются бои в Курской области.При этом, как сообщают украинские СМИ, украинское руководство готовит массированный удар по России."Наш источник сообщает, что Зеленский готовит массированный удар по России с помощью БПЛА камикадзе. Хочет побить рекорд. Одновременно запустить более двухсот беспилотников камикадзе, которые полетят вглубь России. Сейчас офисные пытаются накопить аппараты. Сложность в том, что россияне стали чаще "узнавать" места хранения БПЛА ВСУ. Это вечно срывает офисным планы. Уже дважды переносили дату массированной атаки", - написал 28 сентября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как проходит СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится".

https://ukraina.ru/20240928/1057745827.html

https://ukraina.ru/20240927/1057739505.html

https://ukraina.ru/20240927/1057727629.html

https://ukraina.ru/20240927/1057722079.html

россия

украина

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, днепр, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир сальдо, владимир зеленский